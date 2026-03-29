Resultado da + Milionária de ontem, concurso 341, sábado (28/03): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 341 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 32,5 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 212.595,00
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
20 apostas ganhadoras, R$ 4.724,33
4 acertos + 2 trevos
101 apostas ganhadoras, R$ 1.002,33
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
937 apostas ganhadoras, R$ 108,04
3 acertos + 2 trevos
1608 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9725 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
10625 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
66441 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 341 são:
-
21, 50, 18, 41, 38, 01
-
Trevos sorteados: 05 e 02
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 342
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 342. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.