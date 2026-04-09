Resultado da + Milionária de ontem, concurso 344, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 344 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 34 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Premiação
- 6 acertos + 2 trevo - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 222.985,18)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 3.964,18)
- 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 1.685,45)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 901 apostas ganhadoras, (R$ 117,85)
- 3 acertos + 2 trevos - 1162 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 10109 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 8587 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 75905 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Os números da + Milionária 344 são:
- 16 - 11 - 29 - 04 - 03 - 14
- Trevos sorteados: 1 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 345
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 345. O valor da premiação está estimado em R$ 34,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.