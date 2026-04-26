Resultado da + Milionária de ontem, concurso 349, sábado (25/04); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 349 da + Milionária na noite deste sábado, 25 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37,5 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 221.732,06)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 21 apostas ganhadoras, (R$ 4.692,74)
- 4 acertos + 2 trevos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 1.820,46)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 977 apostas ganhadoras, (R$ 108,07)
- 3 acertos + 2 trevos - 1095 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 9081 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 8843 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 67615 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 349 são:
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37, 36, 21, 41, 12, 15
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Trevos sorteados: 2 e 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 350
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 350. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.