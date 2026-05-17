Resultado da + Milionária de ontem, concurso 355, sábado (16/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 355 da + Milionária na noite deste sábado, 16 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 42 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadora:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
19 apostas ganhadoras, R$ 18.308,39
4 acertos + 2 trevos
56 apostas ganhadoras, R$ 2.047,83
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
753 apostas ganhadoras, R$ 152,29
3 acertos + 2 trevos
1018 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
8462 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
8134 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
68828 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária!
Os números da + Milionária 355 são:
- 06 - 47 - 10 - 07 - 30 - 40
- Trevos sorteados: 1 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 356
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 356. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.