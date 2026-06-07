Resultado da + Milionária de ontem, concurso 361, sábado (06/06): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 361 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 6 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94
- 4 acertos + 2 trevos - 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 992 apostas ganhadoras, R$ 128,49
- 3 acertos + 2 trevos - 1382 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 11539 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 9846 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 94066 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 361 são:
- 22 - 35 - 10 - 31 - 33 - 21
- Trevos sorteados: 1 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 362
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 362. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.