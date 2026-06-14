Resultado da + Milionária de ontem, concurso 363, domingo (14/06): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 363 da + Milionária na noite desta domingo, 14 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Premiação
- 6 acertos + + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 164.891,40)
- 6 acertos + - 2 apostas ganhadoras, (R$ 65.956,56)
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 65.956,56)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 17 apostas ganhadoras, (R$ 7.759,60)
- 4 acertos + 2 trevos - 120 apostas ganhadoras, (R$ 1.177,79)
- 3 acertos + 2 trevos - 13270 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 13011 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 97410 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 363 são:
- 22 - 07 - 38 - 25 - 36 - 12
- Trevos sorteados: 4 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 364
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quarta-feira, 17 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 364.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.