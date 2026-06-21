Resultado da + Milionária de ontem, concurso 365, sábado (20/06); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 365 da + Milionária na noite deste sábado, 20 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 299.257,10)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 5.782,75)
- 4 acertos + 2 trevos - 90 apostas ganhadoras, (R$ 1.583,37)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1119 apostas ganhadoras, (R$ 127,34)
- 3 acertos + 2 trevos - 1617 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12878 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 13152 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 98588 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Os números da + Milionária 365 são:
- 10 - 32 - 06 - 27 - 44 - 04
- Trevos sorteados: 6 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 366
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 366. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.