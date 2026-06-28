Resultado da + Milionária de ontem, concurso 367, sábado (27/06): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 367 da + Milionária na noite do último sábado, 28 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 66 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ (292.769,27)
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
14 apostas ganhadoras, (R$ 9.294,26)
4 acertos + 2 trevos
57 apostas ganhadoras, (R$ 1.712,10)
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
880 apostas ganhadoras, (R$ 158,42)
3 acertos + 2 trevos
1345 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
3 acertos + 1 trevo
9219 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
2 acertos + 2 trevos
10485 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
2 acertos + 1 trevo
75565 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 367 são:
- 38 - 45 - 29 - 20 - 06 - 48
- Trevos sorteados: 6 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 368
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 368.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.