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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 367, sábado (27/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

28/06/2026 - 07h31
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 367 da + Milionária na noite do último sábado, 28 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 66 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ (292.769,27)

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
14 apostas ganhadoras, (R$ 9.294,26)

4 acertos + 2 trevos
57 apostas ganhadoras, (R$ 1.712,10)

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
880 apostas ganhadoras, (R$ 158,42)

3 acertos + 2 trevos
1345 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)

3 acertos + 1 trevo
9219 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

2 acertos + 2 trevos
10485 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

2 acertos + 1 trevo
75565 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 367 são:

  • 38 - 45 - 29 - 20 - 06 - 48
  • Trevos sorteados: 6 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 368

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 368. 

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2409, sábado (27/06); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/06/2026 07h24

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2409 da Timemania na noite do último sábado, 27 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 95 apostas ganhadoras, (R$ 1.069,23)
  • 4 acertos - 1.498 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 13.720 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • Cuiaba (MT) - 3.631 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Os números da Timemania 2406 são:

  •  06 - 05 - 20 - 71 - 29 - 10 - 67
  • Time do Coração: Cuiaba (MT)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2410

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 30 de junho, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2410. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem concurso 3721, sábado (27/06); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

28/06/2026 07h20

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3721 da Lotofácil na noite do último sábado, 27 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.461.582,75)
  • 14 acertos - 229 apostas ganhadoras, (R$ 1.911,79)
  • 13 acertos - 8633 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 99528 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 544776 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3721 são:

  • 11 - 12 - 07 - 20 - 23 - 01 - 04 - 14 - 24 - 03 - 15 - 21 - 08 - 10 - 05

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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