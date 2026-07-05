Resultado da + Milionária de ontem, concurso 369, sábado (04/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 369 da + Milionária na noite deste sábado, 4 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 68 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 348.398,90);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 5.734,96 cada)
- 4 acertos + 2 trevos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 2.154,60 cada)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1478 apostas ganhadoras, (R$ 112,24 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1557 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 15285 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 12029 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 113590 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Os números da + Milionária 369 são:
- 04 - 26 - 41 - 20 - 06 - 22
- Trevos sorteados: 1 e 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 370
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 370. O valor da premiação está estimado em R$70 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.