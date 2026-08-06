Resultado da + Milionária de ontem, concurso 378, quarta-feira (05/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 378 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 80 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 145.030,80)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 21 apostas ganhadoras, (R$ 6.138,87)
- 4 acertos + 2 trevos - 140 apostas ganhadoras, (R$ 986,60)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1139 apostas ganhadoras, (R$ 121,26)
- 3 acertos + 2 trevos - 2327 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12357 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 18113 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 98122 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 378 são:
- 09 - 07 - 49 - 46 - 15 - 08
- Trevos sorteados: 5 - 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 379
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 9 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 379. O valor da premiação está estimado em R$ 81 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.