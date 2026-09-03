Resultado da + Milionária de ontem, concurso 386, quarta-feira (02/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 386 da + Milionária na noite desta quarta-feira, de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 90 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 117.641,68)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 19.606,95)
- 4 acertos + 2 trevos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 2.028,30)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1163 apostas ganhadoras, (R$ 144,50)
- 3 acertos + 2 trevos - 1314 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12419 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 10377 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 104043 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 386 são:
- 34 - 16 - 35 - 14 - 32 - 19
- Trevos sorteados: 4 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 387
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 6 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 387. O valor da premiação está estimado em R$ 91 milhões
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.