Resultado da + Milionária de ontem, concurso 388, quarta-feira (09/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 388 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 9 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 92 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 16 apostas ganhadoras (R$ 26.963,40)
- 4 acertos + 2 trevos - 113 apostas ganhadoras (R$ 1.258,62)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1251 apostas ganhadoras (R$ 113,68)
- 3 acertos + 2 trevos - 2064 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 13162 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 15077 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 99599 apostas ganhadoras (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 388 são:
- 11-17-21-23-34-41
- Trevos sorteados: 3 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 389
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 13 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 389. O valor da premiação está estimado em R$ 93 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.