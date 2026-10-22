Resultado da + Milionária de ontem, concurso 400, quarta-feira (21/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 400 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 107 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 101.913,42)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 31 apostas ganhadoras, (R$ 4.383,38)
- 4 acertos + 2 trevos - 82 apostas ganhadoras, (R$ 1.775,49)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1280 apostas ganhadoras, (R$ 113,74)
- 3 acertos + 2 trevos - 1704 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 14921 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 13153 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 114212 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 400 são:
- 22 - 48 - 29 - 28 - 06 - 03
- Trevos sorteados: 2 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 401
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre sábado, 24 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 401. O valor da premiação está estimado em R$ 108 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.