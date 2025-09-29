Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6839, segunda-feira (29/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

29/09/2025 - 19h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6839 da Quina na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,2 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6839 são:

  • 44 - 26 - 11 - 28 - 61

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6840

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6840. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

ALÍVIO

Mato Grosso do Sul fecha agosto com arrecadação recorde de ICMS

Receita aumentou em 8,4% na comparação com igual mês do ano passado. Porém, as despesas com pessoal tiveram alta de 10,7%

29/09/2025 10h43

Compartilhar
Arrecadação superior a R$ 1,5 bilhão em ICMS ocorreu em meio à colheita da maior safrinha de milho da histório de MS

Arrecadação superior a R$ 1,5 bilhão em ICMS ocorreu em meio à colheita da maior safrinha de milho da histório de MS

Continue Lendo...

No dia 4 de agosto o Governo do Estado decretou corte de gastos da ordem de 25% por conta do aperto nas contas,  já que despesas cresciam em ritmo mais acelerado que as receitas. Mas, dados publicados nesta segunda-feira (29) no diário oficial indicam que a situação pode estar melhorando, já que o Estado fechou agosto com a maior arrecadação de ICMS da história. 

Conforme esta publicação, a principal fonte de arrecadação fechou agosto com R$ 1,562 bilhão, o que representa aumento de 8,4% na comparação com igual mês do ano passado, quando entraram R$ 1,440 bilhão. 

O crescimento supera em mais de três pontos percentuais a inflação do período, evidenciando que ocorreu aumento real na receita. Se a comparação for com o mês imediatamente anterior (julho), a alta foi de 8,5%. 
E, se forem levados em consideração os valores sem descontar a inflação, esta foi a maior arrecadação de ICMS da história de Mato Grosso do Sul e somente a terceira vez que rompe a barreira de R$ 1,5 bilhão em um único mês. 

Na soma dos últimos 12 meses, o crescimento na arrecadação do ICMS é menor, da ordem de 5,5%, praticamente empatando com o índice oficial da inflação. Entre setembro de 2023 e agosto de 2024 o imposto rendeu E$ 16,565 bilhões. Agora, em igual período, o montante passou para R$ 17,483 bilhões. 

Mas, se o crescimento anual da arrecadação de ICMS está praticamente empatada com o índice da inflação, a situação é bem diferente no que se refere ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), a segunda mais importante fonte de dinheiro nos cofres estaduais. 

Nos últimos 12 meses as transferências do governo federal cresceram 14,9% na comparação com igual período do ano anterior, passando de R$ 2,348 bilhões para R$ 2,699 bilhões. 

O FPE é composto por uma parcela do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) da União. Em termos de percentagem, a Constituição Federal determina que 21,5% da arrecadação líquida desses dois impostos seja destinada aos estados. 

Ou seja, a arrecadação do Governo Lula está salvando, em parte, a administração do bolsonarista Eduardo Riedel, já que nos últimos 12 meses foram R$ 351 milhões a mais que em igual período anterior. 

DESPESAS

Mas, apesar do aumento na arrecadação, as despesas seguem crescendo em rito mais acelerado, conforme evidencia o mesmo balanço publicado nesta segunda-feira. 

Levando em consideração somente o comparativo de agosto do ano passado com igual mês de 2025, a despesa bruta com pessoal sofreu um acréscimo de 10,7%, o que é 2,3 pontos percentuais acima do índice de receita. O montante da principal despesa da administração saltou de R$ 943 milhões para R$ 1.044 bilhão.

Os dados relativos aos últimos 12 meses são mais preocupantes ainda. O valor total da despesa bruta com pessoal passou de R$ 11.984 bilhões para R$ 13.126 bilhões. Isso representa alta de 9,5%, ou 4 pontos percentuais acima do índice de crescimento das receitas, que tiveram acréscimo de 5,5% no período. 

SAFRINHA

O faturamento recorde de ICMS ocorreu em meio à safra recorde de milho safrinha em Mato Grosso do Sul, da ordem de 14,3 milhões de toneladas. Com isso, ocorreu alta significativa na venda de combustíveis tanto para o transporte quanto para a colheita dos grãos. 

A área plantada foi da ordem de 2,1 milhões de hectares, mantendo-se praticamente estável em relação ao ciclo anterior, mas a produtividade média saltou para 112,7 sacas por hectare, avanço de 68,1% na comparação com a safrinha anterior, prejudicada pela forte estiagem. 

ECONOMIA RURAL

Abertura da carne de Mato Grosso do Sul ao mercado japonês pode levar mais tempo

País asiático tem critérios sanitários mais rigorosos que os da Organização Internacional; Brasil e Japão já trabalham para liberação

29/09/2025 09h00

Compartilhar
O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado

O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado Gerson Oliveira

Continue Lendo...

A abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira ainda é incerta e pode demorar. A explicação é do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que afirmou, em entrevista ao Correio do Estado, que a decisão de abrir o mercado do país asiático para a carne do Brasil é técnica e depende da aprovação de autoridades sanitárias que não têm subordinação a departamentos comerciais.

“Os especialistas dos Ministérios da Agricultura [do Brasil e do Japão] já estão conversando entre si, trocando informações, mas o mercado japonês ainda não está aberto para a carne brasileira”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

“Temos uma comissão composta por especialistas em temas sanitários, e é ela que precisa aprovar a importação de carne bovina de Mato Grosso do Sul ou de outros estados, como Santa Catarina”, comentou o embaixador.

Segundo Hayashi, o critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso, e as autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado brasileiro.

O principal motivo que impede a venda de carne brasileira no mercado japonês é a febre aftosa, doença da qual o Brasil – e, consequentemente, Mato Grosso do Sul – foi declarado oficialmente livre (sem vacinação), em maio deste ano.

Ainda que não haja mais aftosa no Brasil, as autoridades japonesas utilizam critérios mais rígidos para liberar seu mercado. Um deles é o período em que determinada região não registra focos da doença. Nesse aspecto, os estados do Sul do Brasil levam vantagem em relação ao restante do País. Santa Catarina, por exemplo, é livre de aftosa sem vacinação desde 2005, e o Paraná, desde 2021.

Além disso, por ser um país insular, o Japão adota critérios mais rigorosos para importar produtos de origem animal de países continentais.

“Nossos especialistas querem condições um pouco mais rigorosas que em outros países continentais, onde os animais podem passar de um lado da fronteira para outro. É por isso que estamos investigando mais as condições do Brasil, e nosso padrão é um pouco mais rigoroso que o da organização internacional. Contudo, estamos trabalhando bastante para o reconhecimento”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

Do lado brasileiro, a expectativa no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é de concluir o processo de abertura do mercado de carne bovina ao Japão em novembro. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, a jornalistas na semana passada.

“Já tivemos auditorias por parte dos japoneses aqui no Brasil. Eles geraram questionamentos ao Ministério da Agricultura e ao sistema brasileiro para entender algumas dúvidas que ficaram. Isso está sendo respondido. Também há questionamentos ao setor privado. A Abiec [Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes] está fazendo suas considerações”, disse Fávaro.

PREMIUM

O Japão é considerado um dos mercados premium para a carne bovina no mundo. O país oriental paga em torno de 30% a mais pela carne do que outros países, mas exige uma alta contrapartida de qualidade, como elevado índice de marmoreio e maciez, além, claro, dos rígidos controles sanitários e de uma rastreabilidade de origem bovina completa. Não por acaso, a raça japonesa wagyu é conhecida pela alta qualidade.

O Japão é um mercado estratégico, sendo o sétimo maior importador global de carne bovina, com cerca de 700 mil toneladas ao ano – o que equivale a 57% de seu consumo interno, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Já o Itamaraty aponta uma participação ainda maior, estimando que 70% da carne consumida no país seja importada, movimentando entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano. A oportunidade tem um potencial gigantesco, mas também traz à tona a necessidade de garantir um fornecimento consistente e competitivo.

FRANGO

Enquanto a liberação da carne bovina sul-mato-grossense não vem, outro produto da pecuária local ganha espaço no mercado japonês: a carne de frango. Atualmente, 18% da carne de frango de MS exportada tem a Terra do Sol Nascente como destino, conforme dados da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Teiji Hayashi afirma que a Embaixada do Japão no Brasil tem feito um trabalho com o governo japonês, para regionalizar os critérios de compra da carne de frango brasileira, sobretudo para manter o mercado aberto em tempos de gripe aviária.

“Tivemos, há dois anos, casos de gripe aviária no Brasil, em Santa Catarina e no Espírito Santo e, naquela época, o Japão proibia a importação de carne de frango de todo o estado”, contou.

Agora, segundo ele, a regionalização é quase municipalizada, com o fechamento do mercado restrito apenas à origem do foco. “Como quase 30% da carne de frango consumida no Japão vem do Brasil, mudamos os critérios de proibição”.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

2

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 3 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

3

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 3 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

4

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois