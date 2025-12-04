Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

04/12/2025 - 20h02
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6894 da Quina na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6894 são:

  • 24 - 33 - 44 - 22 - 69

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6895

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6895. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Economia

Trabalhadores do comércio e serviços em MS terão reajuste de até 11,6% no salário

O valor acordado entre o Fetracom e a classe patronal garante reajuste salarial acima do valor da inflação para 2026

04/12/2025 16h00

Piso salarial foi reajustado para a classe acima da inflação

Piso salarial foi reajustado para a classe acima da inflação FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul (Fetracom/MS) assegurou um reajuste no salário dos trabalhadores no setor de comércio e serviços em vários municípios do Estado. 

O acordo foi realizado pela Federação em negociação com a classe patronal estadual, formada pelos grupos de empregadores e proprietários de empresas desse setor, em busca da valorização da categoria.

Serão contemplados os trabalhadores do comércio geral nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Terenos.

Nesses municípios, o piso salarial foi reajustado de R$ 1.800 para R$ 1.960, o que representa um aumento de 8,89%, valor acima da inflação projetada para o próximo ano, de 4,17% Também foi acordado um reajuste de 7% para quem recebe acima do valor do piso.

Já no município de Aparecida do Taboado, o piso foi fixado em R$ 2.010, aumento de 11,67%, também com um reajuste de 7% para salários acima do piso. 

Representando os trabalhadores do setor, estiveram presentes na reunião o presidente da Fetracom, Douglas Rodrigues Silgueiro, o diretor financeiro Clodoaldo Fernandes Alves e o jurídico Rodolfo Lessa.

Representando a classe patronal, as negociações contaram com o gerente de Relações Sindicais da Fecomércio, Fernando Camilo, e o diretor Everaldo Leite Dias.

Segundo a direção da Federação, “o acordo reforça o protagonismo da federação na defesa dos direitos dos trabalhadores, garantindo não apenas recomposição salarial, mas também avanço real no poder de compra, especialmente em um cenário econômico ainda desafiador”. 

A entidade ainda informou que os pisos salariais dos trabalhadores de mercado ainda estão em fase de negociação, mas a expectativa é que o acordo avance em breve, assegurando “condições igualmente justas à categoria”. 


 

capacidade de pagamento

Com arrecadação menor, cai nota de MS

A gestão estadual saiu do conceito máximo A+ para o B+, em razão de as despesas terem aumentado e as receitas reduzido

04/12/2025 10h00

A administração estadual adotou corte de 25% nas despesas para reverter o aumento de gastos

A administração estadual adotou corte de 25% nas despesas para reverter o aumento de gastos Gerson Oliveira

A saúde financeira do governo de Mato Grosso do Sul piorou este ano em relação a 2024, segundo o Tesouro Nacional no levantamento da Capacidade de Pagamento (Capag). A gestão estadual caiu do conceito máximo A+ para o B+, em razão de o endividamento ter aumentado e a disponibilidade de caixa ter reduzido em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).

Conforme adiantou o Correio do Estado, o crescimento das despesas não tem acompanhado o ritmo das receitas na administração estadual. O Executivo trabalha com ajustes fiscais para melhorar a saúde financeira dos cofres estaduais.

O levantamento do Tesouro Nacional aponta que o tamanho da dívida estadual em relação à RCL subiu de 45,03% para 47,11%, mas, mesmo assim, a classificação ficou na categoria A. 

Situação similar ocorreu com indicador 2 da Capag, que é a poupança corrente (refere-se à relação entre despesas e receitas correntes). O porcentual subiu de 87,99% para 89,6%, entretanto a classificação foi mantida em B. 

Porém, na classificação referente à liquidez, o governo do Estado foi rebaixado de A para B, com o porcentual subindo de 4,10% em 2024 para 7,91%.

Este critério indica o nível de obrigações financeiras em relação à disponibilidade de caixa. 
Assim, após levar em consideração o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, o Tesouro Nacional reformulou a nota do governo estadual, com a nota obtida nos três indicadores caindo de A+ para B+ este ano. 

Conforme publicado pelo Correio do Estado na semana passada, de janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 21,843 bilhões, o equivalente a 78,58% da previsão anual atualizada, de R$ 27,797 bilhões. No mesmo período, as despesas liquidadas somaram R$ 22,046 bilhões, correspondentes a 74,61% da dotação de R$ 29,547 bilhões autorizada para este ano.

A diferença entre arrecadação e gasto, porém, gerou um deficit operacional de R$ 203,6 milhões, que é coberto com recursos acumulados de anos anteriores e registrado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

NOTA

Este foi o caminho inverso, em comparação com 2023 para 2024, quando a nota do governo do Estado subiu de B para A+. Conforme publicado pelo Correio do Estado no ano passado, o governador Eduardo Riedel comemorou a conquista. 

“Não é apenas o melhor resultado da história do Estado, mas, sim, o fruto de uma gestão fiscal séria, profissional e moderna. Para a população, esse reconhecimento reflete em mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Esse anúncio significa um ambiente totalmente seguro para investimentos privados. A solidez fiscal é o que permite a Mato Grosso do Sul ser a unidade da Federação que hoje mais investe no Brasil”, comemorou o gestor estadual.

Com a redução da capacidade financeira para obter empréstimos, o estado perdeu a prerrogativa de obter melhores condições para futuros investimentos, uma vez que caiu a capacidade de pagamento e aumentou o risco associado a novas operações financeiras. 

Embora o estado tenha sido rebaixado na Capag, ele tem um limite de R$ 482,376 milhões do Espaço Fiscal para contratar operações de crédito, mais R$ 197,569 milhões no Espaço Fiscal PPPs, que é um limite adicional para operações de crédito para o governo do Estado, por ter o Espaço Fiscal e por ter, adicionalmente, a Capag. 

Esse limite adicional corresponde à 1% da RCL e se destina exclusivamente à contratação de operações de crédito cujos recursos sejam integralmente destinados a garantir o pagamento nas parcerias público-privadas.

CRISE

Em agosto, o governador Eduardo Riedel admitiu a existência de uma crise nas finanças públicas e anunciou corte de 25% no custeio da máquina administrativa. A decisão foi justificada pela desaceleração da arrecadação e pela pressão dos gastos obrigatórios.

O principal problema citado pelo governador de Mato Grosso do Sul foi a queda da arrecadação oriunda da nacionalização do gás natural que entra no Brasil por Corumbá. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o gás, que já representou R$ 1 bilhão em recursos, caiu para menos da metade do montante. 

“Estou publicando um decreto sobre contingenciamento, que é uma primeira medida de impacto, mas isso já está bem conversado com os secretários, cada um deles com a sua meta, com o seu objetivo, cortando algumas ações que não têm impacto direto na população, que seriam importantes, mas que não dá para fazer nesse momento”, afirmou Riedel à época.

O corte de 25% no custeio incluiu despesas como combustíveis, energia, água, viagens, locações e contratos administrativos. Conforme adiantou o Correio do Estado em julho, a gestão estadual estima que as medidas poderão resultar em uma economia de R$ 800 milhões até o fim do ano. 

A ordem é revisar todas as ações que não tenham impacto direto na vida da população e postergar projetos que, apesar de planejados, possam ser adiados sem prejuízo imediato.

“A gente projeta algo em torno de R$ 500 milhões a R$ 800 milhões em redução de custeio no orçamento anual”, revelou o titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Rodrigo Perez, em entrevista ao Correio do Estado.

SAIBA

A avaliação serve para definir quais entes federativos (estados ou municípios) podem contrair empréstimos com garantias da União. A obtenção de nota geral A ou B na Capacidade de Pagamento (Capag) é necessária para receber garantia do Tesouro Nacional em operações de crédito.

Um ente bem avaliado pelo Tesouro Nacional é considerado bom pagador e poderá acessar financiamentos com juros mais baixos, especialmente por contar com a União como seu garantidor. Os demais entes classificados com notas C ou D são considerados de alto risco e não terão o mesmo benefício.

A administração estadual adotou corte de 25% nas despesas para reverter o aumento de gastos

 

