Economia

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6959, segunda-feira (23/02)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

23/02/2026 - 20h00
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6959 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6959 são:

  • 27 - 54 - 07 - 12 - 49

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6960

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6960. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Gás social

Mais de 38 mil famílias passam a integrar o programa Gás do Povo em MS

O investimento do governo federal no Estado ultrapassa os R$ 3,9 milhões

23/02/2026 16h30

Gás do Povo substitui o programa Auxílio Gás

Gás do Povo substitui o programa Auxílio Gás Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O programa “Gás do Povo” do governo federal, com investimento de R$ 6 bilhões em 2026, contempla 38.833 famílias de Mato Grosso do Sul. Os beneficiários migraram automaticamente do antigo Auxílio Gás para o novo programa e o vale já pode ser utilizado pela primeira vez a partir desta segunda-feira (23). 

Para o mês de fevereiro, o investimento do governo federal no programa é de R$ 449 milhões e contempla cerca de 4,5 milhões de famílias em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o valor previsto de orçamento no programa é de R$ 3,92 milhões. 

A mudança nos benefícios substitui o repasse em dinheiro pela recarga do botijão de gás. O novo benefício deve atender cerca de três vezes mais famílias em comparação ao antigo, beneficiando especialmente mulheres. 

A transição vem ocorrendo de forma gradual e será concluída após três fases. A primeira delas foi iniciada em novembro de 2025, com a cobertura de 10 capitais e um investimento de R$ 94 milhões, atendendo a 1 milhão de famílias. 

A segunda fase de implementação foi em janeiro de 2026, quando a cobertura do programa chegou a 17 capitais, com um investimento de R$ 99 milhões e atendimento a 950 famílias. Campo Grande foi uma das contempladas, atendendo mais de 26 mil famílias da capital. 

A terceira fase é justamente esta que acontece nesta segunda-feira, com a transição das famílias que recebiam o benefício anterior para o programa atual, chegando a 4,5 milhões de famílias brasileiras.

A fase final está prevista para o mês de março, com previsão de atender 15,5 milhões de famílias com a recarga gratuita do gás de cozinha. 

A expectativa é que, após a implementação completa do Programa, 159.709 famílias sejam beneficiadas em Mato Grosso do Sul.

Para as famílias que possuem duas ou três pessoas, o benefício é disponibilizado a cada três meses. Já para as que possuem quatro ou mais pessoas, recebem a cada dois meses. Em ambos os casos, o segundo vale está disponível nesta segunda-feira. 

As mudanças do programa foram aprovadas no dia 03 de fevereiro, quando foi instituída a modalidade de retirada gratuita do botijão em revendas cadastradas em revendedoras espalhadas pelo País. A ajuda em dinheiro deve acabar gradualmente, se encerrando efetivamente em 2027. 

“O objetivo da política é ampliar o acesso à energia limpa e segura, reduzindo o uso de alternativas como lenha e carvão, que expõem principalmente mulheres e crianças a riscos à saúde. O alto custo da recarga e as dificuldades de distribuição, principalmente em áreas mais afastadas, impediam muitas famílias de acessar energia limpa e segura. Como consequência, era comum o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem principalmente mulheres e crianças à fumaça tóxica, doenças respiratórias e risco de queimaduras. A política busca enfrentar esse cenário”, afirmou em nota o Governo Federal. 

Essa política também institui o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que estrutura ações para combater a pobreza energética. 

Quem tem direito?

Para participar do programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família, ter pelo menos duas pessoas e possuir renda de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses.

O CPF do responsável pela família precisa estar regular, e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito.

O cidadão que tiver interesse em saber se está elegível para participar pode acessar o aplicativo “Meu Social - - Gás do Povo”, pelo celular, para conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas.

No aplicativo, também é possível consultar telefone e endereço dos pontos credenciados, caso a pessoa queira entrar em contato com o estabelecimento para tirar dúvidas.

Tenho acesso?

Para saber se você foi contemplado pelo benefício, o cidadão deve consultar o aplicativo “Meu Social - Gás do Povo”, onde é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas. Todas as revendas autorizadas estarão identificadas com a logo do Gás do Povo. 

Para quem não tem acesso à internet, é possível utilizar o cartão do Programa Bolsa Família que tenha chip, o cartão de débito da CAIXA ou ainda informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha “Azulzinha” ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima”, o meio de pagamento de qualquer revendedora credenciada. 
 

INADIMPLÊNCIA

Moradores de MS com "nome sujo" devem quase R$ 10 bilhões

Somente em janeiro, 427 pessoas entraram para a lista de negativados por dia útil, aponta Serasa

23/02/2026 08h00

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com mais de 1,2 milhão de consumidores inadimplentes e um estoque de 5,7 milhões de dívidas que somam R$ 9,9 bilhões, Mato Grosso do Sul figura entre os estados em que o endividamento das famílias alcançou patamar crítico.

Os dados são do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil produzido pela Serasa, enviados em primeira mão ao Correio do Estado, e que ajudam a dimensionar o peso das contas atrasadas no orçamento dos sul-mato-grossenses, em um cenário marcado por juros elevados, crédito mais caro e perda do poder de compra.

Somente no primeiro mês deste ano foram quase 8.973 novos registros, ou 427 pessoas por dia útil. Em dezembro de 2025, o total de inadimplentes no Estado era de 1.257.626. Já em janeiro o número total passou a 1.266.599. Quando considerado o intervalo de um ano, conforme os dados da Serasa, foram 121.116 novos registros.

“A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma a diretora da Serasa, Aline Maciel.

O retrato da inadimplência no Estado mostra que a maior parte dos débitos está concentrada no sistema financeiro.

As dívidas com bancos e cartões de crédito respondem por 27,66% do total, seguidas pelas financeiras (18,47%) e pelas chamadas utilities, que englobam contas básicas como água, luz e gás (15,68%). Serviços diversos representam 14,77%, enquanto o varejo soma 9,72%. Telecomunicações, cooperativas e securitizadoras aparecem com participações menores.

O valor médio por inadimplente em Mato Grosso do Sul chega a R$ 7.834,86, enquanto o ticket médio por dívida é de R$ 1.723,26, o que indica que grande parte dos consumidores acumula mais de uma pendência financeira. Em média, cada inadimplente no Estado possui quase cinco dívidas ativas.

“A última queda foi registrada em dezembro de 2024. Para todas as idades, regularizar as contas é o primeiro passo para sair do vermelho e retomar o controle da vida financeira”, afirma Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

O mestre em Economia Eugênio Pavão, aponta que com a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida, as famílias têm usado o crédito como extensão da renda. Esse comportamento, segundo ele, transforma o endividamento em condição de sobrevivência.

“Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, avalia.

RANKING

Entre os municípios, Campo Grande concentra a maior fatia da inadimplência estadual. A Capital soma 491,6 mil inadimplentes, com 2,55 milhões de dívidas, que totalizam R$ 4,54 bilhões. O valor médio por consumidor chega a R$ 9.236,45, acima da média estadual.

Na sequência aparecem Dourados, com 106,1 mil inadimplentes e um estoque de R$ 850,4 milhões em dívidas, e Três Lagoas, em que 57,6 mil consumidores acumulam R$ 429,8 milhões em débitos.

Corumbá e Ponta Porã também figuram entre os municípios com maior volume de inadimplentes e valores expressivos em atraso.

Em um ano, MS registrou mais de 121 mil pessoas novas no cadastro de inadimplentes da Serasa - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O perfil dos devedores no Estado revela uma leve predominância do público masculino, que representa 52,3% dos inadimplentes, contra 47,7% de mulheres. Em relação à faixa etária, o maior grupo está entre 41 e 60 anos (35,3%), seguido por consumidores de 26 a 40 anos (33,7%).

Pessoas com mais de 60 anos correspondem a quase 20% dos inadimplentes, o que reforça o impacto do endividamento também sobre aposentados e idosos.

FEIRÃO

Esse contexto explica a aposta em medidas emergenciais para tentar estancar o avanço da inadimplência. A partir de hoje, começa a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de negociação de dívidas do País.

A ação segue até 1º de abril e reúne mais de 2,2 mil empresas, oferecendo descontos que podem chegar a 99% para consumidores negativados.

Em Mato Grosso do Sul, o alcance da iniciativa é expressivo: mais de 2,1 milhões de consumidores terão acesso a 9,2 milhões de ofertas de renegociação, que incluem dívidas com bancos, financeiras, empresas de serviços básicos, telefonia, varejo e securitizadoras.

A quitação pode ser feita, inclusive, via Pix, o que garante a baixa imediata da negativação e a possibilidade de melhora instantânea no Serasa Score.

“O Feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza”, afirma a diretora da Serasa.

Além do ambiente digital, o Feirão também conta com atendimento presencial gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo território nacional.

Para realizar a negociação, basta que o titular da dívida apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e no aplicativo da Serasa.

“A parceria com os Correios amplia significativamente o alcance da ação, levando a renegociação de dívidas a regiões onde o atendimento presencial ainda é essencial. Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora por falta de acesso digital, promovendo inclusão financeira, conveniência e segurança em todo o processo”, destaca Aline Maciel.

Para o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, a parceria é mais uma iniciativa que demonstra o compromisso da estatal com o atendimento humanizado.

“Os Correios têm um papel fundamental na prestação de serviços à população, especialmente por estarem presentes em todo o País. Essa parceria com o Serasa amplia o acesso da população à negociação de dívidas, levando informação, orientação e oportunidades reais de regularização financeira a quem mais precisa”, ressalta.

*Saiba

O cenário estadual acompanha uma tendência nacional preocupante. O Brasil iniciou 2026 com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes, número recorde segundo a Serasa.

Ao todo, são 327 milhões de débitos ativos, que somam R$ 524 bilhões. Apenas entre dezembro de 2025 e janeiro deste ano, mais de 71 mil brasileiros entraram para a lista de negativados.

