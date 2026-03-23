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Resultado da Quina de hoje, concurso 6983, segunda-feira (23/03)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

23/03/2026 - 20h00
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6983 da Quina na noite desta segunda-feira, 23 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6983 são:

  • 24 - 77 - 38 - 46 - 79

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6984

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6984. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 826 , segunda-feira (23/03)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/03/2026 20h00

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 826 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 826 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 0

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 827

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 827. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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IMPOSTO DE RENDA

Imposto de Renda 2026: prazo começa hoje; veja quem deve declarar

Contribuintes têm até 29 de maio para enviar a declaração

23/03/2026 12h05

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A versão pré-preenchida também já está disponível desde o primeiro dia do prazo

A versão pré-preenchida também já está disponível desde o primeiro dia do prazo Divulgação/Agência Brasil

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A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começa nesta segunda-feira (23) e segue até o dia 29 de maio. A Receita Federal já liberou o programa para preenchimento, a expectativa é receber cerca de 44 milhões de declarações em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, a projeção é de 647.829 contribuintes enviando os dados neste ano.

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa, com valor mínimo de R$ 165,74 podendo chegar a até 20% do imposto devido. 

Quem precisa declarar

Estão obrigados a prestar contas ao Fisco os contribuintes que, em 2025: 

  • Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;
  • Tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil;
  • Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou realizaram operações em bolsa acima de R$ 40 mil;
  • Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro;
  • Tiveram receita bruta superior a R$ 177.920 com atividade rural;
  • Passaram à condição de residente no Brasil durante o ano;
  • Tiveram rendimentos ou investimentos no exterior, incluindo lucros, dividendos ou aplicações financeiras.

Também entram na obrigatoriedade casos específicos, como quem atualizou valor de imóveis com tributação diferenciada ou utilizou isenção na venda de imóvel com reinvestimento. 

Como fazer a declaração ?

O envio pode ser feito pelo computador ou celular. No primeiro caso, o programa está disponível para download no site da Receita Federal, com versões compatíveis para diferentes sistemas operacionais.

Já pelo celular, é possível utilizar o aplicativo oficial da Receita. No entanto, essa modalidade possui restrições e não atende contribuintes com operações mais complexas como rendimentos no exterior ou ganhos de capital. 

A versão pré-preenchida também já está disponível desde o primeiro dia do prazoFeita por Denis Felipe com IA

Declaração pré-preenchida

A versão pré-preenchida já está disponível desde o primeiro dia do prazo. Nessa modalidade, o sistema traz automaticamente dados como rendimentos, bens, dívidas e deduções, facilitando o preenchimento.

Neste ano, houve ampliação das informações incluídas, como dados de DARFs pagos, rendimentos de renda variável, informações de empregados domésticos e melhor integração de dados familiares.

Para utilizar esse recurso, é necessário ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br

Novidades em 2026

Entre as mudanças desta edição estão:

  • Inclusão da opção de nome social na declaração;
  • Ampliação dos dados na versão pré-preenchida;
  • Redução no número de lotes de restituição, que passa de cinco para quatro;
  • Criação de um modelo de devolução de valores (semelhante a cashback) para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte em 2025, mas que não precisarão declarar neste ano.
     

Vale lembrar que apesar de já anunciada, a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais ainda não se aplica à declaração atual. As novas regras só terão efeito no próximo ano, pois esta entrega considera os rendimentos obtidos ao longo de 2025. 

Com o início do prazo, a recomendação é que os contribuintes organizem documentos com antecedência e evitem deixar o envio para os últimos dias, reduzindo o risco de erros e penalidades.

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