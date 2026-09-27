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Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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27/09/2026 - 13h30
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7128 da Quina na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$10 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 9.349,65 cada);
  • 3 acertos - 3.356 apostas ganhadoras, (R$ 132,66 cada); 
  • 2 acertos - 87.878 apostas ganhadoras, (R$ 5,06 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7128 são:

  • 70 - 73 - 44 - 10 - 46

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7129

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 28 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 7129. O valor da premiação está estimado em R$11,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3063, domingo (27/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e domingo; veja quais os números sorteados no último concurso

27/09/2026 13h46

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3063 da Mega-Sena na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$43,5 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$73.111,35 cada);
  • 4 acertos - 2.642 apostas ganhadoras, (R$1.322,81 cada). 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3063 são:

  • 41 - 35 - 48 - 05 - 43 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3064

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3064. O valor da premiação está estimado em R$52 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2447, domingo (27/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

27/09/2026 13h42

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2447 da Timemania na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$16,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 35.641,27 cada); 
  • 5 acertos - 209 apostas ganhadoras, (R$ 974,47 cada); 
  • 4 acertos - 3.346 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 28.736 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2447 são:

  • 10 - 25 - 20 - 30 - 34 - 01 - 33
  • Time do Coração: São Paulo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2448

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2448. O valor da premiação está estimado em R$16,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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