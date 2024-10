Resultado da Quina de ontem, concurso 6560, quinta-feira (17/10): veja o rateio

COMBUSTÍVEIS

Mesmo com o aumento, ainda compensa ao consumidor substituir a gasolina pelo biocombustível

Mato Grosso do Sul acumula uma alta de 18,27% no preço do litro do etanol neste ano Foto: Arquivo

Ao longo dos últimos 10 meses, Mato Grosso do Sul acumula uma alta de 18,27% no preço do litro do etanol.

Segundo o Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o etanol era comercializado em média a R$ 3,23 no primeiro mês deste ano e chegou a R$ 3,82 no fim da semana passada, resultando em um aumento de R$ 0,59.

Ainda conforme o levantamento, entre os dias 7 e 13 de janeiro, o álcool era vendido no Estado com o valor mínimo de R$ 2,98 e máximo de R$ 4,70. Já na semana dos dias 6 a 12/10, a menor precificação encontrada para o biocombustível foi de R$ 3,49 e a maior, de R$ 4,98.

Para o mestre em Economia Lucas Mikael, vários fatores contribuíram para o aumento nos preços dos combustíveis deste janeiro até este mês.

“O principal a ser destacado é o aumento dos custos das distribuidoras e dos postos, repassado diretamente ao consumidor. No entanto, o principal impacto ainda é um reflexo dos impostos e, claro, as questões climáticas, acompanhados das queimadas que interferem nos custos da produção”, avalia.

O doutor em Economia Michel Constantino acrescenta que a majoração está totalmente ligada ao aumento de impostos federais, principalmente na gasolina e no diesel.

“Como o etanol faz parte da composição da gasolina, o aumento da gasolina puxa o preço do etanol para cima”, esclarece, complementando que “esse aumento é em todo Brasil, e temos um efeito multiplicador na economia – aumenta o preço do frete, do transporte, e o custo de produção, elevando os preços dos alimentos”.

O economista Eduardo Matos destaca que muitos consumidores fazem a conta da proporção dos preços dos combustíveis com o seu rendimento e chegam à conclusão que está mais compensatório rodar utilizando o etanol.

Outro aspecto ressaltado por Matos é a questão climática.

“A maioria das indústrias de biocombustível aqui de Mato Grosso do Sul, de etanol especificamente, elas derivam da cana-de-açúcar, e a produção foi um pouco menor do que o esperado. Isso acabou deprimindo a produtividade dessas indústrias, e isso, é claro, faz com que elas aumentem o preço”, detalha.

Nesse contexto, a produção de etanol de milho também aumentou, uma vez que a safra de milho foi bem menor no atual ciclo, em decorrência da seca. Contudo, Matos salienta que o preço praticado atualmente pelo Estado para o etanol é um dos menores.

“Mesmo com a alta acumulada, ele é um dos mais baixos na história do Estado. Isso por conta dos investimentos que a cadeia recebeu, é claro, a cana-de-açúcar que historicamente é o principal [item], mas também [em função da] abertura de usinas de etanol de milho”, frisa o economista.

Diante do panorama de preços, é importante frisar que, mesmo com um aumento de mais de 18% para o biocombustível, na comparação de preços, o álcool continua vantajoso em relação à gasolina.

Para descobrir se compensa fazer a troca, é preciso dividir o valor do etanol pelo da gasolina, e o resultado dessa operação deve ficar abaixo de 0,70. Por exemplo, ao dividir R$ 3,82 (etanol) por R$ 5,89 (gasolina), o resultado é 0,64 – portanto, nesse caso, a substituição ainda é viável.

OUTROS COMBUSTÍVEIS

A gasolina comum apresentou aumento, saindo do custo médio de R$ 5,33 para R$ 5,89. Conforme os dados da ANP, ao comparar a primeira semana de janeiro à semana passada, foi identificado um crescimento de 10,51% no preço, um acréscimo de R$ 0,56 em cada litro do combustível derivado do petróleo.

Quando considerados os preços mínimos e máximos, a diferença se eleva ainda mais, em que o menor valor de Mato Grosso do Sul saiu de R$ 4,95 (7 a 13 de janeiro) para R$ 5,52 (6 a 12/10) – aumento de R$ 0,57.

De acordo com a pesquisa, o maior custo nos mesmos períodos, respectivamente, eram de R$ 6,74 e R$ 7,09, aumento de R$ 0,35 por litro abastecido.

No mesmo intervalo de tempo, o diesel comum tinha preços que variavam de R$ 5,35 a R$ 7,49 no início do ano, com média de R$ 5,87. Na segunda semana deste mês, o litro do diesel foi encontrado em MS em seu menor/maior valor – a R$ 5,65 e R$7,47 –, o que resultou em uma média de R$ 5,89, gerando um aumento porcentual de apenas 0,33% (ou R$ 0,02) em 10 meses.

Para o diesel categoria S-10, a flutuação de preços também foi moderada, em que na primeira semana de janeiro o preço médio de revenda no Estado era de R$ 5,86, enquanto na última semana do mês passado o valor foi a R$ 5,95.

Ao comparar o valor mínimo praticado em janeiro com o de junho, o aumento foi de 7,29%, uma vez que o litro mais barato era vendido a R$ 5,35 e passou a ser de R$ 6,04. Na outra ponta, os maiores valores pesquisados em Mato Grosso do Sul passaram de R$ 7,35 para R$ 7,57.

MISTURA

Na semana passada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o Projeto de Lei nº 528/2020, o qual implementa a Lei do Combustível do Futuro. A proposta já havia sido passada pelo Congresso Nacional.

A nova normatização tem por objetivo fomentar a descarbonização, incentivando os biocombustíveis, que são menos poluentes. Entre as alterações está o aumento no índice de etanol misturado à gasolina no País.

A nova lei estipula que o porcentual de etanol na gasolina passará de 22% a 27%, podendo atingir até 35%. Até então, a mistura máxima permitida era de 27,5%, enquanto o mínimo permitido chegava a 18% de etanol.

Outra novidade estabelecida pelo texto é de que a proporção de biodiesel aumentará 1% ano a partir de 2025 até março de 2030, chegando à composição máxima de 20% da mistura com o diesel de origem fóssil. Atualmente, o composto é de 14%.

A mudança realizada pelo governo federal era discutida desde o início do ano passado, sendo uma das demandas do governo Lula para aumentar o consumo de combustíveis “verdes”, acelerando a transição energética e ainda a redução da importação de gasolina do mercado exterior.

A primeira proposta foi apresentada em maio de 2023 pelo Palácio do Planalto ao Congresso e tramitou por mais de um ano até a sua sanção, no dia 9.

