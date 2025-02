Resultado da Quina de ontem, concurso 6666, segunda-feira (24/02): veja o rateio

Economia

Ideia é ampliar o benefício para qualquer pessoa do setor privado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 24, que a Medida Provisória (MP) que melhora o acesso ao crédito consignado privado será editada após o carnaval. A ideia é ampliar para qualquer pessoa do setor privado um benefício hoje restrito a aposentados, funcionários públicos e parte pequena dos trabalhadores privados.



Conforme Haddad, a taxa do novo produto poderá cair, com o tempo, a menos da metade dos juros hoje cobrados na linha de crédito direto ao consumidor, atualmente em mais de 5%.



"Nós temos confiança de que nós estamos criando um produto muito forte para os trabalhadores do setor privado, que não estão aposentados", comentou o ministro, após participar da abertura do P3C, conferência sobre concessões e parcerias público-privadas, as PPPs.



A medida visa simplificar o crédito do consignado ao dispensar a necessidade de convênios entre bancos e empregadores.



Hoje, se o trabalhador muda de emprego, o banco perde a garantia, uma vez que fica mais difícil ter informações sobre o trabalhador, o que traz risco para as concessões de crédito consignado.



Serpro e Dataprev trabalharam, então, na construção de uma plataforma dentro do eSocial, onde serão feitos os descontos do consignado, como já acontece com as contribuições sociais, mesmo se houver mudança de emprego do trabalhador. "Isso vai ajudar muita gente a pagar menos juros. Porque hoje a pessoa acaba, com necessidade, recorrendo a um crédito muito caro", declarou Haddad.