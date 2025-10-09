Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6847, quarta-feira (08/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

09/10/2025 - 08h31
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6847 da Quina na noite desta quarta-feira, 08 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$28,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 115 apostas ganhadoras, (R$ 8.117,86 cada); 
  • 3 acertos - 8.171 apostas ganhadoras, (R$ 108,81 cada); 
  • 2 acertos - 200.849 apostas ganhadoras, (R$ 4,42 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6847 são:

  • 27 - 71 - 17 - 18 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6848

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 09 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6855. O valor da premiação está estimado em R$ 28.495.465,69.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

09/10/2025 09h03

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06007-0 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira (08) de Outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Igarapava (SP) - R$ 500.000,00
  2. Marau (RS) - R$ 35.000,00
  3. Santa Cruz das Palmeiras (SP) - R$ 30.000,00
  4. São Paulo (SP) - R$ 25.000,00
  5. Santo André (SP) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06001-1:

  • 1º Bilhete| 56121
  • 2º Bilhete| 19172
  • 3º Bilhete| 70427
  • 4º Bilhete| 65151
  • 5º Bilhete| 12228

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LEVANTAMENTO

MS precisa de R$ 1 bilhão por ano para manter estradas e garantir escoamento

Estudo inédito da CNA mostra que 80% das estradas vicinais de Mato Grosso do Sul exigem adequações urgentes

09/10/2025 09h00

Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual

Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual Paulo Ribas / Correio do Estado

Manter em condições transitáveis as estradas vicinais que cortam Mato Grosso do Sul exigiria investimentos anuais de R$ 1,09 bilhão, segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgado nesta terça-feira. O estudo dimensiona o tamanho do gargalo logístico que desafia o agronegócio sul-mato-grossense, responsável por boa parte das exportações e do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.
Conforme o diagnóstico, são necessários R$ 806,83 milhões (73,99%) para adequar 57.225 quilômetros dos 71,1 mil quilômetros de estradas vicinais em condições precárias e outros R$ 283,59 milhões (26,01%) para manutenção anual.

As vias são essenciais para o escoamento da produção agropecuária em 8 das 11 microrregiões do Estado, consideradas prioritárias pela entidade: Dourados, Iguatemi, Campo Grande, Cassilândia, Nova Andradina, Três Lagoas, Alto Taquari e Bodoquena.

O levantamento, que foi elaborado em parceria com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Esalq/USP (Esalq-LOG), é o primeiro diagnóstico nacional da malha vicinal brasileira. O estudo utilizou o Índice de Priorização de Estradas Vicinais (Ipev), ferramenta que combina fatores econômicos, sociais, ambientais e de infraestrutura para indicar onde os recursos devem ser aplicados primeiro.

Campo Grande tem uma malha de 9.140 km e, para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual

"Precisamos mostrar a realidade das nossas estradas vicinais e cobrar ações concretas. O produtor rural não pode continuar arcando sozinho com os prejuízos causados pela falta de infraestrutura", afirmou o presidente da CNA, João Martins, durante o lançamento do estudo. 
Ele destacou que os dados "servem como base para políticas públicas eficazes, direcionamento de investimentos e melhoria da qualidade de vida no campo".

MICRORREGIÕES

A microrregião de Dourados aparece com o maior Ipev do Estado (0,986) e concentra a maior necessidade de investimento, tanto para adequação (R$ 181,46 milhões/ano) quanto para manutenção (R$ 63,62 milhões/ano). São 12.977 km de estradas vicinais, que exigem R$ 245,08 milhões anuais para ficarem em boas condições de tráfego.

O estudo destaca que a região "concentra a maior necessidade de investimento, tanto para as estradas terciárias [R$ 49,47 milhões] quanto para a totalidade da malha
[R$ 245,08 milhões]". 

A área é uma das mais produtivas de Mato Grosso do Sul, com forte presença de soja e milho, além de bovinocultura, frangos, suínos e cana-de-açúcar. Na microrregião, Maracaju figura entre os 10 maiores produtores de grãos do País e Dourados tem um dos maiores efetivos de aves do Estado.

Na sequência, está a microrregião de Iguatemi, com Ipev de 0,943. A região necessita de R$ 132,07 milhões anuais, sendo R$ 97,7 milhões para adequações e R$ 34,38 milhões para manutenção dos 6.907 km de vias. O perfil produtivo é semelhante ao de Dourados, com destaque para lavouras, cereais e oleaginosas.

A capital de Mato Grosso do Sul aparece logo depois, com Ipev de 0,914 e uma malha de 9.140 km. Para manter as estradas em boas condições, seriam necessários R$ 128,4 milhões para adequações e R$ 45,08 milhões para manutenção anual, totalizando R$ 173,48 milhões. A produção na microrregião é diversificada, com destaque para bovinos, soja e milho, além de madeira, frangos e suínos, com Sidrolândia liderando o plantel estadual de aves.

Em Três Lagoas, o índice Ipev ficou em 0,908, exigindo R$ 176,04 milhões anuais, sendo R$ 130,14 milhões para adequações e R$ 45,9 milhões para manutenção dos 9.126 km de estradas vicinais. A região é um dos polos nacionais da silvicultura e da produção de celulose, reunindo os três maiores municípios produtores do setor no País.

No norte do Estado, a microrregião do Alto Taquari, na divisa com Mato Grosso, registra Ipev de 0,817 e demanda R$ 137,85 milhões em investimentos para assegurar o escoamento da produção de soja e milho, especialmente em São Gabriel do Oeste e Sonora.

Já Cassilândia, com índice Ipev de 0,777, precisa de
R$ 67,97 milhões/ano para manter 3.584 km de vias transitáveis. Nova Andradina, com Ipev de 0,723, necessita de R$ 74,25 milhões para adequar e manter seus 3.993 km de estradas rurais.
Bodoquena aparece no fim do ranking, com Ipev de 0,710 e R$ 83,68 milhões necessários para garantir a trafegabilidade de 4.487 km de rodovias vicinais, importantes para o escoamento de grãos e da pecuária.

FUNDERSUL

O valor calculado pela CNA para manter as estradas vicinais em condições adequadas é equivalente à arrecadação anual do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), que gira em torno de R$ 1 bilhão, conforme dados da Secretaria de Estado de Fazenda.

Criado em 1999, o Fundersul tem sido uma das principais fontes de investimento em infraestrutura rodoviária no Estado, mas seus recursos são aplicados majoritariamente em rodovias estaduais e obras estruturantes, e não em estradas vicinais, que são de responsabilidade dos municípios.

O fundo chegou a arrecadar R$ 1,1 bilhão em 2023, e a expectativa para este ano é de que se mantenha no mesmo patamar. Parte do montante é utilizada em obras como pavimentação de trechos estaduais, pontes e recuperação de rodovias, o que reforça o alerta da CNA de que as estradas rurais ainda carecem de uma política própria de financiamento e gestão.

"Sem um olhar específico para as vicinais, continuaremos vendo o produtor enfrentando o barro na chuva e a poeira no tempo seco, sem garantia de acesso para transportar insumos e escoar a safra", afirma um trecho do estudo.

A entidade defende que estados e municípios criem fundos complementares e convênios de manutenção para atender a malha rural, especialmente em áreas de expansão agrícola e pecuária.

GARGALO

O estudo da CNA reforça que os dados técnicos têm potencial para subsidiar prefeitos, parlamentares e gestores públicos na definição de prioridades e na captação de
recursos.

"O diagnóstico se propõe a ser um instrumento estratégico de planejamento. As informações e os indicadores aqui reunidos oferecem subsídios concretos para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisões por parte de gestores públicos em todas as esferas de governo", descreve o relatório.
Para o presidente da CNA, o maior desafio é transformar o diagnóstico em política pública efetiva.

"O produtor rural tem enfrentado prejuízos diários porque não consegue escoar a produção em estradas que viram atoleiros no período de chuva. Não se trata apenas de um problema de logística, mas de competitividade e dignidade para quem vive e produz no campo", finaliza Martins.

