Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6938, terça-feira (27/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

28/01/2026 - 08h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6938 da Quina na noite desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$11,2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 7.976,97 cada);
  • 3 acertos - 4.781 apostas ganhadoras, (R$ 100,10 cada); 
  • 2 acertos - 123.611 apostas ganhadoras, (R$ 3,87 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6938 são:

  • 21 - 03 - 32 - 04 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6939

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6939. O valor da premiação está estimado em R$12,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2348, terça-feira (27/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/01/2026 08h40

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2348 da Timemania na noite desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 46.695,99 cada); 
  • 5 acertos - 94 apostas ganhadoras, (R$ 1.419,33 cada); 
  • 4 acertos - 1.750 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 16.215 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

  • SAORAIMUNDO /RR - 3.120 apostas ganhadoras, (R$ 8,50 cada). 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2348 são:

  • 12 - 55 - 42 - 04 - 21 - 37 - 65
  • Time do Coração: São Raimundo (RR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2349

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2349. O valor da premiação está estimado em R$4 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

pib municipal

Riqueza dos municípios de MS cresce quatro vezes mais que a média nacional

Levantamento da CNM mostra que economia das cidades sul-mato-grossenses cresceu 58,6%, ou R$ 68 bilhões, em 14 anos

28/01/2026 08h30

Compartilhar
Imagem aérea de Campo Grande

Imagem aérea de Campo Grande ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Continue Lendo...

O Produto Interno Bruto (PIB) dos 79 municípios sul-mato-grossenses cresceu R$ 68 bilhões entre 2010 e 2023, pulando de R$ 116 bilhões para R$ 184 bilhões, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Só entre 2022 e 2023 o incremento foi de 5,44%, mantendo o constante crescimento, que foi interrompido apenas duas vezes na comparação anual. 

Em média, o crescimento anual do PIB foi de 4,18%, quase o dobro da média da Região Centro-Oeste, que ficou em 2,3%, já que o salto nos valores nominais das localidades do Estado representam incremento acumulado de 58,6% nas riquezas produzidas no período. Considerando todos os municípios do Centro-Oeste, o incremento foi de 33,7% nos 14 anos pesquisados, conforme a CNM. 

Em relação à média do Brasil, os municípios do Estado tiveram um crescimento médio quatro vezes superior. Entre 2010 e 2023, a média nacional acumulada foi de 15,2%, o que representa incremento médio de 1% ao ano, pois no período foram três anos de PIB negativo: 2015, 2016 e 2020. Situação diferente do Centro-Oeste, com apenas um ano de PIB negativo. 

A pesquisa apontou que o crescimento nacional “no período acumulado, de 15,2%, foi mais intenso nas regiões Centro-Oeste (33,7% ou 2,3% a.a.), Norte (25,8% ou 1,8% a.a), Sul (21% ou 1,5% a.a.) e Nordeste (18,4% ou 1,3% a.a.). A região Sudeste, que atualmente detém mais da metade do PIB brasileiro, cresceu 8,8% no período, o equivalente a 0,7% ao ano, em média”.

Mato Grosso do Sul registrou crescimento em 90% dos municípios do Estado em 2020, o que corresponde a 70 cidades. Mas o incremento não foi igualitário nos 14 anos pesquisados. Este recorde aconteceu um ano depois do pior desempenho, em 2019, quando apenas 23 municípios sul-mato-grossenses tiveram incremento no PIB. Outro ano de vacas magras foi 2017, com 38 localidades aumentando suas riquezas. Entretanto, em seis anos alternados, 70% a 78% das cidades registraram aumento do PIB.

Este aumento da riqueza por localidade variou quando a CNM calculou o PIB per capita (divisão dos bens gerados por morador). Até 95% dos municípios registraram aumento real, com variações anuais. Os maiores porcentuais foram nos anos de 2011 e 2020, com 75 localidades (95%) tendo crescimento neste índice. Em 2022, foram 73. Em 2016, 72 localidades. O pior desempenho nesse critério foi em 2019, quando só 52% dos municípios (41) aumentaram a riqueza per capita.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, alerta que municípios com ampla expansão de atividade produtiva e populacional tendem a sofrer aumento da pressão sobre serviços públicos.
“O que vemos é o aumento de demandas da população nas mais diversas áreas, como vagas em creches, atendimento na saúde, necessidade de moradias, entre outras. Alia-se a esse cenário o fato de os municípios receberem cada vez mais responsabilidade decorrentes de decisões tomadas em Brasília, sem, no entanto, serem amparados por novas fontes de financiamento”, diz.

RETRAÇÃO

O salto de R$ 68 bilhões no PIB, de R$ 116 bilhões para R$ 184 bilhões, foi gradual. Só houve retração duas vezes no período. Entre 2014 e 2015, caiu de R$ 142 bilhões para R$ 139 bilhões e, entre 2018 e 2019, de
R$ 153 bilhões paraR$ 147 bilhões. Situação já revertida nos anos seguintes. Entre os motivos estão crise econômica e queda na produção de grãos por fatores climáticos (2018/2019).

Em 2010, a CNM apontou o PIB municipal sul-mato-grossense de R$ 116 bilhões, valor que subiu para R$ 124 bilhões no ano seguinte e, depois, foi a R$ 130 bilhões, em 2012. Em 2013, atingiu R$ 135 bilhões, passando a R$ 142 bilhões em 2014, caindo a R$ 139 bilhões em 2015, retração de 2,1%, reagindo em 2016, voltando aos R$ 142 bilhões, e chegando a R$ 144 bilhões em 2017 e a R$ 153 bilhões em 2018. 

Em 2019, nova queda, desta vez de 4%, para R$ 147 bilhões. A partir daí, só aumento: em 2020, foi a R$ 158 bilhões; em 2021, a R$ 162 bilhões; em 2022, a R$ 175 bilhões; e, em 2023, a R$ 184 bilhões, um incremento de 5,44% em relação ao ano anterior.

A CNM também constatou que houve uma mudança na contribuição de cada região do País para o PIB. “Considera-se entre os principais achados um processo de redução da participação dos municípios da região Sudeste (passando de 56%, em 2010, para 52%, em 2021, e retomando a 53% em 2023), enquanto todas as demais regiões ampliaram em alguma medida a sua participação. O destaque foram os municípios da Região Centro-Oeste, que apresentaram maior crescimento no período analisado, ampliando sua participação de 9% para 11%”, afirma o documento.

Este levantamento foi elaborado utilizando informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 19 de dezembro sobre as informações do PIB e PIB per capita (por habitante) dos municípios para o período de 2022 e 2023, cumprindo uma lacuna na divulgação dos dados no ano passado.
Esses são os primeiros dados a apontarem o desempenho da economia municipal após o fim da pandemia de Covid-19, enfatizou a área técnica da entidade. 

Ziulkoski ressalta que o monitoramento do PIB é uma ferramenta estratégica para a gestão municipal, pois permite identificar onde a riqueza é gerada e onde há estagnação. 

“Não há como se fazer política pública efetiva sem diagnóstico. É a partir dele que se torna possível implementar políticas que induzam o crescimento local, otimizando a arrecadação e trazendo mudanças concretas ao cidadão”, finaliza. 

SAIBA

O Produto Interno Bruto (PIB) municipal representa a soma de bens e serviços finais realizados dentro do seu limite territorial em um determinado ano.

Essa métrica, calculada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da metodologia de contas regionais, constitui o principal indicador da capacidade produtiva local e serve de base para avaliar o dinamismo econômico, a geração de emprego e a arrecadação tributária.

Imagem aérea de Campo Grande

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira
PROVA PRÁTICA

/ 2 dias

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

2

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso
detran

/ 1 dia

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6938, terça-feira (27/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6938, terça-feira (27/01)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2965, terça-feira (27/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2965, terça-feira (27/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6937, segunda-feira (26/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6937, segunda-feira (26/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada