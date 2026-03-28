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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6987, sexta-feira (27/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

28/03/2026 - 08h26
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6987 da Quina na noite desta sexta-feira, 27 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 28 apostas ganhadoras, (R$ 15.575,44)
  • 3 acertos - 2.446 apostas ganhadoras, (R$ 169,80)
  • 2 acertos - 74.479 apostas ganhadoras, (R$ 5,57)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6987 são:

  • 31 - 36 - 60 - 37 - 58

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 9,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3647, sexta-feira (27/03): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

28/03/2026 08h22

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3647 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 27 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 523.457,40)
  • 14 acertos - 351 apostas ganhadoras, (R$ 1.340,13)
  • 13 acertos - 9779 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 107368 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 525153 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3647 são:

  • 25 - 17 - 22 - 12 - 02 - 15 - 16 - 04 - 19 - 21 - 08 - 10 - 20 - 05 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3650

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março a partir das 20 horas, pelo concurso 3650. O valor da premiação está estimado R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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AGRO

Guerra no Oriente Médio aperta margem do produtor rural de MS

Alta do diesel e dos fertilizantes pressiona custos de colheita da soja, de plantio do milho e reduz rentabilidade, avalia a equipe técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul

28/03/2026 08h00

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Colheita da soja está avançada no Estado, mas aumento no custo do óleo diesel pode prejudicar a reta final

Colheita da soja está avançada no Estado, mas aumento no custo do óleo diesel pode prejudicar a reta final Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A escalada do conflito no Oriente Médio já começa a apertar as margens do produtor rural em Mato Grosso do Sul, principalmente pelo aumento do preço do petróleo e, consequentemente, do óleo diesel, insumo essencial para o plantio, a colheita e o transporte da produção agrícola.

Uma avaliação da equipe técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) aponta que o impacto imediato recai sobre a logística e a rentabilidade, com efeitos mais fortes na colheita da soja e na comercialização da safra, embora o plantio da segunda safra tenha sido menos afetado no curto prazo.

De acordo com a Famasul, a elevação do petróleo tem efeito direto nos custos operacionais do campo. “A guerra no Oriente Médio impacta o agronegócio principalmente pela alta do petróleo, que encarece o diesel e eleva os custos de plantio, colheita e transporte, além de pressionar fertilizantes”, informou a equipe técnica da Famasul ao Correio do Estado.

Ainda segundo a avaliação, o impacto imediato sobre a safrinha é limitado, já que boa parte dos insumos foi adquirida antecipadamente e não há escassez de combustível.

“No curto prazo, o efeito sobre o plantio da segunda safra é menor, porque os insumos já foram comprados e não há falta de diesel, apenas aumento de preços”, destacou.

O avanço das operações no campo reforça esse cenário. No último boletim com informações do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga-MS), a colheita de soja atingiu 82% da área, o equivalente a 3,93 milhões de hectares, enquanto o plantio do milho segunda safra avança em ritmo acelerado no Estado, ampliando a demanda por combustível nas lavouras.

Esse movimento intensifica o uso de máquinas e o transporte de insumos, elevando o impacto financeiro do diesel mais caro.

Por outro lado, a colheita da soja e o escoamento da produção tendem a sentir mais fortemente o encarecimento do combustível. “O impacto tende a ser maior na colheita e na logística, com aumento dos custos de frete e pressão sobre a rentabilidade do produtor, especialmente se o conflito persistir”, apontou a equipe técnica.

O diesel representa parcela relevante das despesas nessas etapas, sobretudo em operações intensivas de máquinas e no transporte rodoviário até armazéns e portos. “O aumento do diesel não impede a colheita, mas impacta sua eficiência econômica, elevando o custo por hectare colhido e encarecendo o transporte da produção”, afirmou a equipe técnica.

Segundo a entidade, o encarecimento já começa a pressionar os custos de produção e deve reduzir a margem líquida dos produtores.

“O aumento do diesel já começa a pressionar os custos, embora o impacto total na margem só possa ser medido ao final da colheita, porque depende também do acesso ao combustível ao longo da operação”, explicou.

Mesmo assim, a tendência é clara. “É certo que haverá redução da margem líquida do produtor que tem menor valor por saca e, por isso, é mais sensível aos custos logísticos”, acrescentou.

Pressão

A relação entre preço do grão e custo operacional também preocupa. “Mesmo que o preço do milho tenha alguma reação, ele nem sempre acompanha a alta do diesel, fazendo com que esse aumento vá direto para o custo e reduza a margem líquida do produtor”, ressaltou a equipe técnica.

Na prática, o combustível mais caro pesa especialmente no frete, no qual o diesel representa parcela significativa do custo total.

Apesar do aumento de custos, a colheita não deve ser interrompida. O efeito principal é sobre decisões estratégicas do produtor.

“Em alguns casos, o produtor pode ajustar sua estratégia logística, postergando a comercialização ou buscando melhores condições de frete. O impacto é mais sobre a rentabilidade e a logística do que sobre a execução da colheita”, avaliou a Famasul.

Fertilizantes

Outro ponto de atenção é o mercado de fertilizantes, que também sofre influência do cenário geopolítico e do custo da energia. A entidade aponta um cenário heterogêneo nas compras para a safra 2026/2027.

“Parte dos produtores antecipou a contratação dos insumos e conseguiu se proteger da recente alta de preços. Por outro lado, há produtores que ainda não fixaram suas compras e ficam mais expostos ao encarecimento dos fertilizantes”, informou a equipe técnica.

Os reajustes já são percebidos em diferentes categorias. “Os nitrogenados, como a ureia, podem registrar aumentos entre 10% e 35%, especialmente em função do custo da energia. Já fosfatados e potássicos tendem a oscilar entre 5% e 20%”, destacou a avaliação.

Esses movimentos, segundo a entidade, são influenciados por fatores globais, como geopolítica, câmbio e custos energéticos.

Os números diferem dos divulgados pela consultoria Itaú BBA, que mostram um aumento de pelo menos 50% no preço da ureia (ao menos no atacado) somente neste mês.

Com isso, a relação de troca entre grãos e insumos tende a piorar. “Em relação à troca, o indicador deve se deteriorar para a próxima safra, o que significa que o produtor precisará de mais sacas para adquirir o mesmo volume de fertilizantes”, explicou a equipe técnica da Famasul.

O conjunto desses fatores já preocupa o setor produtivo no Estado. “A combinação de diesel mais caro, fretes pressionados e fertilizantes em alta tende a comprimir a margem do produtor rural, principalmente para aqueles com menor poder de negociação e maior dependência de logística”, afirmou a equipe técnica da Famasul.

Segundo a entidade, a evolução do conflito no Oriente Médio deve ser determinante para o comportamento dos custos nas próximas semanas e para o planejamento da safra seguinte.

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