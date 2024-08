Resultado da Quina de ontem, sorteio 6499; veja os números

LOTERIA

Prêmio estava estimado em R$ 1 milhão; Confira se você foi sortudo

A Caixa Econômica Federal sorteou os sete números do concurso 579 da Super Sete na noite desta segunda-feira (05), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum apostador acertou as sete dezenas. Um apostador acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 19.194,24.

A quina teve 38 apostas ganhadoras, levando o prêmio de R$ 721,58 cada. Já a quadra teve 539 apostas ganhadoras, levando o prêmio de R$ 50,87 cada. O terno teve 4.642 apostas ganhadoras, faturando o valor de R$ 5,00 cada.

Números sorteados no concurso 579: Confira o resultado

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

Coluna 1: 3

Coluna 2: 3

Coluna 3: 5

Coluna 4: 5

Coluna 5: 2

Coluna 6: 0

Coluna 7: 3

O rateio, que é o número de acertadores e o valor que cada acertador irá receber, será divulgado em breve pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Premiação

Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos aqui.

Assine o Correio do Estado