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LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 829 , segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

31/03/2026 - 08h28
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 829 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 15.862,07)
  • 5 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 1.172,07)
  • 4 acertos - 997 apostas ganhadoras, (R$ 68,18)
  • 3 acertos - 9.979 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 829 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 5 
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 827

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 827. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3649, segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

31/03/2026 08h22

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3649 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.646.180,10)
  • 14 acertos - 342 apostas ganhadoras, (R$ 1.938,59)
  • 13 acertos - 12337 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 161664 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 893596 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3649 são:

  • 11 - 06 - 17 - 14 - 20 - 09 - 12 - 13 - 08 - 24 - 18 - 15 - 10 - 21 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3650

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3650. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Alta do petróleo

Governos de MS e federal devem "rachar" subsídio para baixar o diesel nos postos

MP deve ser publicada hoje e expectativa é de ajuda de R$ 1,20, com metade do custo bancada pela União e metade pelos estados

31/03/2026 03h00

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Preço do óleo disel disparou no mês de março

Preço do óleo disel disparou no mês de março Gerson Oliveira

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Uma nova subvenção ao óleo diesel, para tentar reduzir o preço do combustível ao consumidor final, deve ser validada hoje. O governo federal deve publicar a medida provisória (MP) com as ações econômicas previstas para lidar com o problema, independentemente da decisão tomada pelos estados.

Em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PP) disse que o Estado deve aderir à proposta negociada nos últimos dias pelo Ministério da Fazenda e o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

A proposta da União feita aos estados na semana passada consistia em uma subvenção de R$ 1,20 no preço do óleo diesel, por um período de dois meses, em que as unidades da Federação arcariam com metade (R$ 0,60) e a União com a outra metade.

“A gente tende a dar o benefício por dois meses. Estamos em um momento em que a pressão sobre o valor do diesel é muito grande”, disse o governador, que lembrou que o diesel caro não afeta apenas o cidadão. Aliás, destacou até que os veículos a diesel nem são a maioria entre as famílias.

“Afeta mesmo é o custo de produção”, afirmou.

O governador também destacou que, ao conceder a subvenção fiscal para o preço do óleo diesel, o Estado deve reforçar ainda mais a fiscalização sobre distribuidoras e postos de combustíveis. E disse que os empresários que aproveitam os benefícios fiscais para aumentar margem “não são de boa índole”. “Não podemos permitir que haja abuso”, ressaltou.

Sobre a necessidade de fiscalização, ele disse que será muito mais intensa. “Nem sempre a redução chega na bomba, por isso a relutância de alguns governadores em aderir a este tipo de medida”, comentou.

Pesquisa

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço do diesel vem subindo desde o início do mês. Na primeira semana de março, o preço médio do litro do óleo diesel S10 era de R$ 6,05, sendo que havia combustíveis vendidos no varejo a R$ 5,78.

Na semana passada, o preço médio do diesel S10, constatado pela ANP, foi de R$ 7,26 em Campo Grande, e o preço mínimo do combustível foi de
R$ 6,89 o litro.

Negociações

Na semana passada, ocorreu a reunião ordinária do Comsefaz, em São Paulo, com representantes do Ministério da Fazenda. A ideia era sair uma decisão dali, mas alguns secretários preferiram levar os esclarecimentos aos governadores antes de bater o martelo.

É o que explicou, na ocasião, o presidente do Comsefaz, Flávio César de Oliveira, que é secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

“Alguns estados tiveram necessidade de melhor esclarecimento de alguns pontos, que foram todos eles dirimidos hoje [na reunião]. E agora, com muito mais clareza, eu tenho certeza de que vai ajudar muito os estados que ainda não tomaram a decisão, para que os secretários de Fazenda sentem à mesa com seus governadores e possa, definitivamente, aí, ser tomada uma decisão”.
Também após o encontro, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, explicou a proposta da União aos estados.

“Que nós pudéssemos aí contar com o apoio dos estados com uma subvenção de R$ 1,20. Por um período de dois meses, os estados arcariam com metade e a União com metade. Então, a União faria jus a uma subvenção de R$ 0,92 – os R$ 0,32 que já foram concedidos mais os
R$ 0,60 – e os outros R$ 0,60 para os estados. De nenhuma forma foi qualquer tipo de imposição, uma medida de parceria para apoiar a população de cada estado, os produtores rurais de cada estado, os caminhoneiros de cada estado”.

Alguns estados criaram menos resistência à proposta do Ministério da Fazenda, e outros pediram para avaliar até ontem, já que acatar significa perder arrecadação.

O secretário Rogério Ceron explicou que o governo federal deve publicar a MP, com apoio de todos os estados, ou não.

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