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LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 840, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

28/04/2026 - 08h21
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 840 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 14.086,86)
  • 5 acertos - 114 apostas ganhadoras, (R$ 882,63)
  • 4 acertos - 1.452 apostas ganhadoras, (R$ 69,29)
  • 3 acertos - 13.583 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 840 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 841

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 841. O valor da premiação está estimado em R$ 7,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

28/04/2026 08h12

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3671 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 218 apostas ganhadoras, (R$ 2.245,17)
  • 13 acertos - 7877 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 96714 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 529950 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3671 são:

  • 15 - 09 - 17 - 06 - 10 - 03 - 18 - 04 - 13 - 12 - 05 - 21 - 01 - 07 - 16 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3680

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 3680. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Patamar Elevado

Mesmo com subvenção, preço do óleo diesel não recua nos postos de MS

Litro do combustível fóssil comum é comercializado por R$ 7,17, em média, e a versão S10 por R$ 7,35 em Mato Grosso do Sul

28/04/2026 08h10

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Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O anúncio de subvenção ao óleo diesel pelo governo federal, no começo de abril, ainda não se refletiu nos postos de Mato Grosso do Sul. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que, entre os dias 19 e 25 de abril, o litro do diesel S10 foi vendido, em média, a R$ 7,35, o mesmo valor praticado na semana entre 29 de março a 4 de abril. 

No mesmo período, a versão comum do óleo diesel apresentou R$ 0,01 saindo de R$ 7,18 para R$ 7,17. Ainda conforme a ANP, na semana compreendida entre 1º e 7 de março, o litro do diesel S10 custava, em média, R$ 6,08, registrando um aumento de 21% no comparativo com os preços que se mantêm desde o início deste mês. No mesmo período, a versão comum do óleo diesel registrou alta de 20%.

Sobre a ausência de redução significativa no preço do diesel nas bombas, o diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Edson Lazarotto, explica que a subvenção não tem impacto direto. 

“A subvenção concedida não incide diretamente sobre os postos revendedores, sendo destinada aos elos iniciais da cadeia, como produtores e importadores. Dessa forma, o repasse ao consumidor final não ocorre de maneira imediata , dependendo de toda a dinâmica de distribuição e comercialização”. 

Ele acrescenta que a volatilidade do petróleo no mercado externo tem reduzido o impacto da medida.

“As oscilações diárias no preço do Petróleo tem pressionado os custos e, em alguns casos, neutralizado parcialmente os efeitos da subvenção. Ressalte-se também a carga tributária e as peculiaridades regionais continuam exercendo influência significativa na formação do preço final dos combustíveis”, diz e completa.

“Diante desse contexto, eventual redução ao consumidor tende a ocorrer de forma gradual, conforme as condições de mercado. E a ANP ainda precisa deliberar e também as grandes distribuidoras ainda aderirem a subvenção totalmente”, finaliza Lazarotto.

No mesmo período entre a primeira semana do mês e a semana passada, o etanol apresentou redução de R$ 0,01, saindo de R$ 4,44 para R$ 4,43. Já a gasolina teve uma leve alta, saindo da média de R$ 6,52 para R$ 6,54 no mesmo intervalo. 

SUBVENÇÃO

Conforme já havia sido adiantado pelo Correio do Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma Medida Provisória, um Projeto de Lei e decretos que ampliam as ações de governo para conter os impactos da alta da cotação dos combustíveis decorrente da guerra no Oriente Médio. As medidas são amplas, com efeitos nas cadeias de fornecimento de combustíveis e também no setor aéreo.

A principal ação prevê subvenção de até R$ 1,20 por litro de diesel importado, dividida entre União e estados (R$ 0,60 cada), além de incentivo adicional de R$ 0,32 por litro criado em março. Em troca, importadores devem ampliar a oferta e garantir o repasse do benefício.

A guerra no Oriente Médio impacta de forma significativa os preços dos derivados de petróleo em todo o mundo. No Brasil, cerca de 30% do diesel consumido é importado e precificado diretamente no mercado internacional.

A alta no mercado internacional acompanha a incerteza sobre a abertura do Estreito de Ormuz e o cessar-fogo na guerra entre Estados Unidos e Irã.

Nas refinarias da Petrobras, o diesel abriu com defasagem de 37% ontem, conforme a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já a gasolina registra defasagem de 58%.

PRAZO

Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o governo federal prorrogou até 5 de maio o prazo de adesão dos Estados e do Distrito Federal à cooperação financeira para a partilha de custos da subvenção econômica aos importadores e distribuidores de óleo diesel de uso rodoviário.

Antes, os entes poderiam aderir à medida até o dia 22 deste mês. A mudança consta de decreto presidencial publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira.

A subvenção ao diesel prevê um desconto de R$ 1,20 por litro de diesel importado, a ser financiado pela parceria entre União e Estados, conforme medida provisória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Pela MP, o governo federal arcará com R$ 0,60 por litro do combustível, e os governos estaduais, com outros R$ 0,60. A contribuição pode ser feita por meio de pagamento direto ou de retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, 26 Estados informaram que vão aderir à subvenção. Alckmin não informou, porém, qual unidade da Federação ainda não decidiu compor a parceria.

Para aderir, os governos estaduais e o do Distrito Federal devem encaminhar ao ministro de Minas e Energia um requerimento, por meio de ofício assinado pelo chefe do Poder Executivo local.

O decreto também estabelece que, para fins da cooperação financeira para a implementação do subsídio ao diesel, “não será necessária a edição de lei do respectivo Estado ou do Distrito Federal”.

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