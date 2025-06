Riedel participa de evento internacional voltado ao agronegócio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participou da cerimônia de abertura do Global Agribusiness Festival 2025, encontro realizado nesta quinta-feira (5), em São Paulo, para discutir desafios globais e explorar soluções sustentáveis ao agronegócio de Mato Grosso do Sul.

O governador foi um dos palestrantes do evento internacional no painel"Governadores do Agro", e destacou ações concretas que têm posicionado Mato Grosso do Sul como referência de agro moderno, sustentável e competitivo.

O painel de discussão reuniu também os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Carlos Roberto Massa Júnior (Paraná), Rafael Fonteles (Piauí), Raquel Lyra (Pernambuco) e Ronaldo Caiado (Goiás), e Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos, como moderador.

"Na época que cheguei ao Mato Grosso do Sul, não tinha nada de pavimentação, e muito menos saneamento. Hoje estamos indo à plenitude de ruas pavimentadas, seremos o primeiro estado do Brasil, antes de São Paulo, a universalizar saneamento nos 79 municípios do Estado.", disse o governador.

Cabe destacar que nos dias 29 e 30 de maio, Mato Grosso do Sul sediou o Fórum LIDE COP30, realizado em Bonito. O evento serviu para antecipar e aprofundar temas que serão discutidos na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA).

O encontro foi finalizado com a assinatura de um termo de cooperação técnica, entre o Governo do Estado e a Fiems, para tornar pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul mais sustentáveis. Para atingir a meta de carbono neutro até 2030, Estado e Federação oferecerão suporte aos projetos de pequenas e médias empresas nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade.

Destacada por Riedel, outro segmento essencial dentro dos eixos econômicos de desenvolvimento do Governo do Estado, o projeto de bioenergia se alinha ao critério de Carbono Neutro até 2030, com a cana-de-açúcar dividindo espaço com o milho. Atualmente, todas as 22 usinas bioenergéticas em operação estão certificadas ao programa de descarbonização, RenovaBio.

"Hoje é dia do meio ambiente. O Mato Grosso do Sul vai chegar em 2030 como estado carbono neutro, 100% neutralizado. A agenda de infraestrutura do Estado passa por todos os modais, aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Nós temos o Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná, ladeando o Estado. Veja a riqueza que nós temos do ponto de vista logístico", explicou o governador.

O segmento registrou produção histórica de 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024/25.

