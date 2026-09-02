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Riedel propõe consulado brasileiro em cidade argentina da Rota Bioceânica

Governador de Mato Grosso do Sul enviou pedido ao Itamaraty no fim de agosto

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

02/09/2026 - 21h42
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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) propôs que o governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, crie um consulado no norte da Argentina, região que será cruzada pelo corredor bioceânico que passa por Mato Grosso do Sul. 

A instalação de uma representação diplomática brasileira no norte da Argentina, em cidades como San Salvador de Jujuy, poderia favorecer o ambiente de negócios envolvendo empresas brasileiras ao longo da Rota Bioceância, além de prestar auxílio aos cidadãos que devem transitar por este novo corredor. 

O pedido foi feito por Eduardo Riedel no fim de agosto, quando endereçou ao Ministério das Relações Exteriores. A cidade, segundo Riedel, ocupa posição estratégica na conexão entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. 

Para o governador de Mato Grosso do Sul, uma representação diplomática permanente em San Salvador de Jujuy poderá contribuir para o acompanhamento dos fluxos de transporte de cargas, o apoio às empresas brasileiras que utilizam a Rota Bioceânica e a otimização de procedimentos relacionados ao comércio e ao trânsito internacional.

No pedido, o governador ainda lembra do potencial aumento de fluxo de viajantes na região andina, sobretudo por causa da incrementação do turismo. 

“A distância geográfica superior a 900 quilômetros impõe severas barreiras logísticas e custos elevados para o deslocamento de brasileiros residentes e de turistas que necessitam de serviços regulares ou de assistência emergencial em tempo hábil”, destaca Riedel no ofício endereçado ao ministro Mauro Vieira.

No documento, Eduardo Riedel solicita que o Ministério das Relações Exteriores realize estudos de viabilidade técnica e orçamentária para avaliar a criação da nova repartição consular. 

A medida, segundo o governador, contribuiria para fortalecer a integração do Cone Sul sul-americano e a presença brasileira na região.

A Rota

O Corredor Bioceânico tem o objetivo de integrar os quatro países que cruza: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Entre seus principais objetivos está o de criar um novo caminho para interligar portos do Oceano Pacífico, no Chile, a regiões produtores do Brasil e Paraguai. 

São nestes dois últimos países que ocorrem as maiores obras para viabilizar a rota: no Brasil, uma nova alfândega e um contorno em Porto Murtinho estão em obra, além da ponte binacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta. 

Do lado paraguaio, uma rodovia que atravessa o inóspito Chaco está sendo pavimentada. Ela ligará as fronteiras do Paraguai com o Brasil e do Paraguai com a Argentina. 

Os caminhos entre Argentina e Chile já estão estabelecidos, mas podem ter sua capacidade ampliada. A rota facilitaria o acesso a cidades como Iquique e Antofagasta, no Chile. 

Além do transporte de cargas, a Rota Bioceânica possui um eixo protocolar que precisa ser simplificado para ampliar a integração regional e efetivamente favorecer comércio, turismo, investimentos, intercâmbio cultural e cooperação entre os países envolvidos. A criação de um Consulado-Geral em Jujuy, proposta pelo governador Eduardo Riedel, está relacionada justamente à importância desses trâmites e a relevância que a região passou a ter nesse novo núcleo integrativo.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2971, quarta-feira (02/09)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/09/2026 20h20

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2971 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2971 são:

  • 65 - 06 - 69 - 49 - 22 - 07 - 46 - 01 - 25 - 19 - 02 - 18 - 51 - 88 - 20 - 86 - 63 - 03 - 92 - 68

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIA

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 894, quarta-feira (02/09)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/09/2026 20h15

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 894 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 894 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 895

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 895. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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