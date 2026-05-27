Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Pagamento

Servidores estaduais terão pagamento de maio liberado antes do feriado

Repasse de maio estará disponível para saque no dia 3 de junho

Alison Silva

Alison Silva

27/05/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A diretoria executiva do Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal-MS) destacou que o salário de maio dos servidores públicos estaduais estará disponível para saque no dia 3 de junho, próxima quarta-feira, véspera do feriado de Corpus Christi. 

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores ativos e inativos. De acordo com a diretoria, o pagamento antecipado é um sinal de compromisso sobre os pagametos em dia por parte do executivo estadual. 

Neste mês, tanto os servidores públicos municipais de Campo Grande e os estaduais receberam os salários antecipado, com dinheiro em conta antes do quinto dia útil, quando geralmente são feitos os pagamentos.

No caso dos servidores estaduais, o pagamento mais recente "caiu" na conta no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. 

"Não é mais que nossa obrigação, e neste mês, como gesto de respeito ao servidor, o pagamento será feito no dia do trabalhador", frisou o secretário estadual de Fazenda, Flávio César na ocasião.

Assine o Correio do Estado

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2396, terça-feira (26/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/05/2026 08h09

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2396 da Timemania na noite desta terça-feira, 26 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 96.219,65)
  • 5 acertos - 222 apostas ganhadoras, (R$ 1.857,52)
  • 4 acertos - 4.020 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 41.391 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BOTAFOGO /SP - 11.688 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2396 são:

  •  62 - 27 - 68 - 37 - 01 - 52 - 30
  • Time do Coração: 16 - Botafogo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2400

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 28 de maio, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2400. O valor da premiação está estimado em R$ 31 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7035, terça-feira (26/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/05/2026 08h07

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7035 da Quina na noite desta terça-feira, 26 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 11.297,19)
  • 3 acertos - 2.865 apostas ganhadoras, (R$ 142,70)
  • 2 acertos - 82.620 apostas ganhadoras, (R$ 4,94)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7035 são:

  • 15 - 14 - 48 - 73 - 58 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7045

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7045. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3695, terça-feira (26/05)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3695, terça-feira (26/05)

2

Aeroporto de Campo Grande recebe melhorias, mas perde passageiros
RETRAÇÃO

/ 2 dias

Aeroporto de Campo Grande recebe melhorias, mas perde passageiros

3

Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores ainda este ano
Desde 2022

/ 2 dias

Adriane admite possibilidade de reajuste para servidores ainda este ano

4

Prefeituras de MS fecham contrato milionário com suspeita de fraude
DINHEIRO PÚBLICO

/ 1 dia

Prefeituras de MS fecham contrato milionário com suspeita de fraude

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7034, segunda-feira (25/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7034, segunda-feira (25/05): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15/05/2026

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 14/05/2026

Imóvel Irregular no Brasil