Secretário de Fazenda de MS vai comandar implantação da Reforma Tributária

Agro lidera

Leguminosa ultrapassou a celulosa e volta a ser o produto mais vendido para o exterior

Produto é o maior responsável pelas exportações de MS em março e no acumulado do ano FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul apresentou um desempenho positivo na balança comercial exterior do primeiro trimestre de 2026. As exportações do Estado já somaram US$ 2,51 bilhões entre janeiro e março, sendo US$ 713,25 milhões apenas com a venda de soja.

Os dados são da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do Estado, desenvolvida pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O grão foi o principal produto exportado no mês de março e o responsável por puxar as exportações neste ano. No acumulado de 2026, já foram vendidas 1,74 milhão de toneladas, um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em março, foram vendidos US$ 497,7 milhões em soja para o mercado externo. A comercialização do grão representou 45,8% do total das exportações de Mato Grosso do Sul, com a China sendo o maior comprador.

Em segundo lugar no acumulado do ano, a celulose resultou em US$ 690,42 milhões, responsável por 27,41% das vendas do ano. Mesmo com o resultado, a variação em relação ao mesmo período de 2025 apresentou uma queda de 24,9%.

Protagonista em janeiro e fevereiro, a carne bovina apareceu em terceiro lugar no acumulado do ano, com uma variação positiva de 44,1% frente ao primeiro trimestre de 2025. Ao todo, já foram vendidos US$ 488,25 milhões do produto, resultado de 302,1 mil toneladas.

O mês de março deste ano foi o terceiro melhor mês da história em exportações de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas dos meses de março de 2025 e maio de 2023, quando o Estado exportou mais de US$ 1,2 bilhão. Ao todo, foram vendidos US$ 1,1 bilhão em produtos originários do Estado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Mesmo com uma variação negativa em relação ao primeiro trimestre do ano passado, Três Lagoas é o principal município exportador do Estado, responsável pela venda de US$ 477,03 milhões ou 18,94% das vendas do trimestre.

Em seguida, aparece Ribas do Rio Pardo, com US$ 302.49 milhões (12,01%), Dourados, com US$ 248,73 milhões (9,87%) e Campo Grande, com 7,59% das vendas totais.

Compradores

A China continua sendo o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, conforme os números do ministério. Praticamente metade das exportações sul-mato-grossenses teve o gigante asiático como destino: US$ 571 milhões, valor que representa 52,6% do faturamento com exportações.

Os Estados Unidos são a segunda maior fonte de faturamento de produtos sul-mato-grossenses exportados. Foram vendidos US$ 70,7 milhões, valor que representa 6,5% das exportações de Mato Grosso do Sul.

Em terceiro lugar, aparecem os Países Baixos (Holanda), que comprou US$ 46,5 milhões, o equivalente a 4,3% das exportações de Mato Grosso do Sul. A Itália foi o quarto maior parceiro em março, com US$ 27,4 milhões exportados.

A quinta posição surpreende, porque demonstra a abertura de mercados que o Brasil tem feito nos últimos anos. O Vietnã passou a ser, em março, o quinto maior comprador de produtos de Mato Grosso do Sul (US$ 25,2 milhões), o que equivale a 2,3% das vendas externas do Estado. No acumulado do ano, o país ocupa a 7ª posição, com US$ 58,2 milhões comprados.

Importações

Em março, Mato Grosso do Sul importou US$ 222,1 milhões em produtos. O saldo do mês foi de US$ 865 milhões.

As importações de gás natural, embora estejam cada vez maiores, foram as mais expressivas em março. Em fevereiro, as importações de maquinário para fábricas de celulose chegaram a superar as compras de gás.

A Petrobras comprou US$ 56,7 milhões de gás natural boliviano, equivalente a 25,6% das compras externas de Mato Grosso do Sul. O segundo produto em compras são álcool, fenóis e derivados: US$ 40,5 milhões, equivalente a 18,5% das aquisições.

