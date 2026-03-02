Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Balanço

SERASA: empréstimo consignado é utilizado por funcionários em 65% das empresas privadas

O uso do novo crédito é mais utilizado em empresas de grande porte e indústrias

Karina Varjão

Karina Varjão

02/03/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O empréstimo consignado, nova modalidade privada de consignado, já é usado por grande parte dos funcionários de 65% das empresas privadas do Brasil. Os dados foram revelados pela Serasa Experian, após pesquisa com 500 empresas de diferentes portes e segmentos econômicos em todas as regiões do País. 

Segundo a pesquisa, apenas 27% dizem não ter registros de contratação desse tipo de empréstimo e outras 8% não souberam informar. 

Para o montante de 65%, que representa aproximadamente 365 da empresas entrevistadas e familiarizadas com o Crédito do Trabalhador, a contratação do crédito já foi realizado pelos trabalhadores. 

“O empréstimo consignado privado já deixou de ser apenas uma novidade regulatória, passando a ser utilizado, na prática, por uma parcela relevante das empresas que conhecem o modelo. À medida que esse uso se amplia e o crédito passa a integrar a rotina das companhias, inicia-se um período natural de adaptação, que exige ajustes operacionais, alinhamento de processos e mais integração com as instituições financeiras”, afirmou o CEO da SalaryFits, Délber Lage. 

A pesquisa mostrou ainda que a adoção do Crédito é maior conforme o porte da empresa também aumenta. Entre as companhias com mais de 1.000 funcionários, 79% registraram aquisição do empréstimo por parte dos colaboradores. O índice se mantém alto (74%) entre as empresas com 500 a 999 funcionários e entre aquelas com 200 a 499 funcionários (72%). 

Já entre as companhias que possuem entre 10 e 199 funcionários, a proporção é de 61%. Nas organizações com até 9 funcionários, o percentual cai para 34%. 

“Os números indicam que o uso do empréstimo consignado privado tende a se consolidar primeiro em estruturas empresariais maiores, onde a gestão de benefícios e de descontos em folha é mais recorrente e integrada aos processos internos”, comentou Lage. 

Por segmento

Analisando por segmento, a pesquisa mostrou que a maior incidência do uso do consignado privado vem da indústria, com 77% das empresas que conhecem o modelo registrando aquisição do crédito pelos funcionários. 

Na sequência, aparecem o setor de varejo (63%), serviços (62%) e o comércio atacadista (59%). 

Délber explicou que o uso mais expressivo do consignado no setor industrial pode estar ligado às características operacionais do próprio setor, já que possuem empresas de porte maior e pagamentos mais estruturados. 

“Outro ponto importante é que à medida que o modelo ganha escala, o uso de tecnologia amplia a integração entre empresas e instituições financeiras e tende a aumentar a concorrência entre ofertantes. Esse ambiente mais conectado pode favorecer condições mais competitivas e maior diversidade de opções para os trabalhadores”, concluiu. 

Mato Grosso do Sul

O crédito consignado voltado a trabalhadores com carteira assinada já movimentou R$ 1,5 bilhão em Mato Grosso do Sul até o dia 27 de janeiro deste ano.

Os dados, encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao Correio do Estado, mostram que a modalidade vem ganhando espaço no orçamento dos celetistas sul-mato-grossenses e se consolidando como uma das principais alternativas de financiamento pessoal no Estado.

O aumento do movimento acende um alerta para a alta do endividamento e da inadimplência do trabalhador. Conforme o MTE, ao todo, 137.553 trabalhadores foram beneficiados em Mato Grosso do Sul.

Nesse período, foram firmados 287.066 contratos, número que supera com folga o total de pessoas atendidas e indica que parte dos trabalhadores recorreu ao crédito mais de uma vez.

O valor médio dos empréstimos no Estado é de R$ 5.316,51, com prazo médio de pagamento de 24 parcelas, o que caracteriza um comprometimento de renda de médio prazo.

Considerando que o programa foi lançado em 21 de março de 2025, e que foram 209 dias úteis até 27 de janeiro deste ano, é possível afirmar que, em média, 658 trabalhadores aderiram ao empréstimo celetista diariamente. Ao considerarmos que no período foram 287.066 contratos, são 1,3 mil empréstimos por dia no Estado.

Para o economista Eugênio Pavão, o aumento na contratação de crédito consignado reflete o cenário econômico do País, com inflação persistente e perda de poder de compra.

“Na macroeconomia, temos a inflação, a valorização do dólar e os desafios da política fiscal. Na microeconomia, temos as questões de endividamento das famílias. Diante desse quadro, a possibilidade de empréstimo para os trabalhadores da iniciativa privada e pública se torna uma opção frente aos altos juros das modalidades de crédito existentes no mercado”.

Empréstimo consignado

O crédito consignado é um tipo de crédito cujo valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento ou benefício solicitante. O desconto automático reduz a possibilidade de inadimplência, fazendo com que as instituições financeiras ofereçam juros mais baixos que os de um empréstimo pessoal. 

Para os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, o governo definiu uma taxa máxima de juros de 1,85% ao mês na atualização de março de 2025. Além disso, a chamada margem consignável estabelece que os empréstimos consignados não podem ultrapassar 35% do salário líquido ou benefício. 

Os grupos que podem solicitar crédito consignado são:

  • Trabalhadores do setor privado no regime CLT;
  • Servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas);
  • Militares das Forças Armadas (ativos, inativos e pensionistas);
  • Aposentados e pensionistas do INSS.
     

feira agropecuária

Expoagro é lançada com expectativa de gerar mais de R$ 500 milhões em negócios

Feira agropecuária terá 80 estandes e shows com Bruno e Marrone, Murilo Huff, entre outros, em maio

01/03/2026 15h31

Compartilhar
Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio

Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio Foto: Álvaro Rezende / Secom-MS

Continue Lendo...

A 60ª edição da Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, e Dourados. O lançamento oficial do evento ocorreu nesse sábado (28), com participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel PP), produtores rurais, autoridades e instituições parceiras.

A expectativa é gerar mais de R$ 500 milhões em negócios, com mais de 150 mil pessoas esperadas nos 10 dias da feira agropecuária, 

“Expoagro é um marco na história de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e representa muito, porque ela traduz toda uma região. Vem gente do Brasil inteiro. Ela reafirma nossos valores culturais, nossa tradição. A Expoagro é mais antiga que o próprio Estado”, afirmou o governador.

O governo é parceiro do evento, com investimento de R$ 1 milhão, em um convênio com o sindicato rural de Dourados.

A Expoagro terá 80 estandes de empresas, instituições financeiras e governamentais. São expositores da área agrícola, incluindo as principais marcas multinacionais de máquinas, implementos agrícolas e insumos rurais.

“Vamos entregar uma exposição a altura do agro douradense e sul-mato-grossense. Estamos com a feira praticamente montada, com a meta de fazer melhor do que antes”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira.

Além das exposições e leilões, também há shows com artistas nacionais e regionais. Entre as atrações nacionais confirmadas estão os shows de:

  • Bruno & Marrone (14/05)
  • Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo (15/05)
  • Murilo Huff com Natanzinho Lima (16/05)

Concurso

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

01/03/2026 11h00

Compartilhar
Segunda chamada de aprovados interessados no Concurso foram abertas na sexta-feira

Segunda chamada de aprovados interessados no Concurso foram abertas na sexta-feira Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta sexta-feira a atualização das listas de classificação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025).

Com a retirada dos candidatos que não manifestaram desejo de continuar no processo, um novo grupo foi convocado para a segunda rodada de confirmação de interesse nas vagas imediatas.

A lista dos novos convocados está publicada no Diário Oficial da União e não traz os nomes dos candidatos. Para consultar é necessário o número de inscrição para cada cargo e especialidade.

Também constam na publicação a nota final ponderada do candidato, a ordem de classificação na ampla concorrência ou modalidades de reserva de vagas (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas) e a situação no cargo, ou seja, se o candidato foi aprovado em vaga imediata, por conversão, em

Interesse

O prazo para confirmação de interesse pelos novos convocados começa neste sábado (28) e vai até o dia 2 de março. No dia 6 de março haverá nova atualização e, caso necessário, uma terceira convocação de manifestação de interesse terá início, com prazo para confirmação entre 7 e 9 de março.

A confirmação deve ser realizada na área do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas, para o cargo em que constar a classificação em vaga imediata.

Quando não há confirmação, o candidato é eliminado do processo de concorrência ao cargo para o qual foi convocado e também dos de menor preferência, mas segue concorrendo aos cargos de maior preferência.

As listas definitivas de classificação em vagas imediatas e cadastro reserva estão previstas para publicação em 16 de março.

Segunda edição

Com a oferta de 3.652 vagas em 32 órgãos federais, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado teve 761.528 inscritos em 4.951 municípios. As provas foram aplicadas em outubro e dezembro de 2025, para nove blocos temáticos, nos quais foram distribuídas 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.  

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

3

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário
contradição

/ 2 dias

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6964, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6964, sábado (28/02); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 3 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 4 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono