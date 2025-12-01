Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Servidores podem solicitar adiantamento salarial sem juros a partir desta segunda-feira (1)

O adiantamento pode comprometer até 30% da remuneração, caso não hajam outros descontos ativos

Karina Varjão

Karina Varjão

01/12/2025 - 16h45
A partir desta segunda-feira (1), os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul já podem solicitar a antecipação de uma parte do seu salário bruto sem juros.

A mudança inédita já havia sido publicada no Diário Oficial do Estado no dia 18 de novembro através do Decreto nº 16.696/2025 e passa a valer a partir de hoje (1). 

Assim, os servidores podem antecipar os valores através de instituições financeiras previamente credenciadas pelo Estado, sem valor adicional referentes a juros. 

Esse adiantamento pode comprometer até 30% da remuneração bruta do trabalhador, porém o percentual será automaticamente reduzido caso o servidor já tenha outros descontos ativos, como empréstimos consignados, cartões ou compras com fornecedores conveniados. Veja como fica:

  • Menos 10% em caso de cartão de crédito consignado;
  • Menos 5% se houver cartão consignado de benefícios;
  • Menos 15% se houver adiantamento salarial associado a compras em empresas fornecedoras.

Quando não houver margem consignável suficiente, o desconto será feito apenas de forma parcial, evitando que o salário seja comprometido além do limite permitido. Isso é como se fosse um mecanismo de proteção. 

O restante deverá ser negociado diretamente entre o servidor e a instituição credora. 

Outras regras também entram em vigor a partir de hoje (1), que atualizam as normas para descontos consignados em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares.

O que muda a partir desta segunda-feira:

  •  Possibilidade de antecipação salarial sem juros;
  • Consignação para financiamentos de saúde em planos oficiais, incluindo serviços médicos, odontológicos, hospitalares e aquisição de medicamentos;
  • Descontos referentes a contribuições de previdência complementar;
  • Amortização de empréstimos e financiamentos oferecidos por instituições financeiras e de pagamento;
  • Garantia de desconto parcial quando não houver margem suficiente para a cobrança integral.


*Colaborou João Pedro Flores

Economia

Prazo para declarar o rebanho termina nesta segunda (1°)

Procedimento válido para bovinos, aves e até animais aquáticos pode ser feito tanto de forma online quanto presencialmente, e não haverá prorrogação para aqueles que perderem o prazo

30/11/2025 16h30

Não declarar o rebanho pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas.

Produtores rurais sul-mato-grossenses têm até esta segunda-feira (1°) para realizar a tradicional declaração de rebanho e atualização cadastral de 2025, para assim evitar multas, sofrer bloqueios das guias de trânsito animal (GTA), entre outros prejuízos ao comércio e transporte de animais. 

Conforme divulgado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o procedimento é feito de forma rápida e online, através do sistema e-SANIAGRO no site eServiços da Sefaz (CLICANDO AQUI).  

Há também a possibilidade de declarar o rebanho pessoalmente, de forma presencial em uma das unidades locais da Agência, o que pode ser conferido no site da Iagro.

Também é possível realizar presencialmente em uma Unidade Local da IAGRO. Os endereços estão disponíveis no site oficial da Agência.

Essa medida consta na Portaria nº 3.754 da Iagro, de 28 de abril de 2025, que estabelece a campanha obrigatória aos produtores com saldo de animais, "independente do porte da propriedade", frisa a Agência. 

Ainda conforme a Iagro, o não cumprimento da declaração pode levar a restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais, o que pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas. 

Nas palavras do diretor-presidente da Agência, Daniel Ingold, não haverá prorrogação do prazo para declaração de rebanho neste ano, portanto é importante executar até esta segunda-feira (1° de novembro). 

"O cadastro é uma ferramenta estratégica para o controle sanitário, prevenção de doenças e fortalecimento do mercado agropecuário sul-mato-grossense. Não perca o prazo, vamos manter o Estado como referência nacional em sanidade animal”, cita Ingold em complemento.

Importante destacar que, os canais diretos da Iagro, como o próprio número de WhatsApp (67) 99875-3796, estão disponíveis para sanar as dúvidas e dar orientações aos produtores quanto à declaração.

Cabe lembrar que essa trata-se da segunda etapa da campanha de declaração de rebanho, com a primeira fase, realizada em maio, registrando uma adesão de 97,82%.

Declaração do rebanho

Nessa declaração de rebanho, o produtor deverá atualizar dados referentes ao interesse sanitário, pontos como: o endereço da propriedade bem como o tipo de local (se rural, assentamento, periferia, aldeia, etc.); telefones para contato bem como informações complementares como o e-mail direto do produtor rural e as coordenadas geográficas. 

Além disso, é preciso que na declaração conste também informações sobre existência de propriedade em outros países, "via de acesso, características da exploração pecuária conforme as espécies exploradas", cita a campanha. 

"No ato da declaração, podem ser informadas os nascimentos e mortes de animais, consumo e evolução de era, estoque efetivo por espécie, era e sexo, para fins de controle sanitário e espécies envolvidas", completa a nota da Iagro. 

Feita semestralmente, a declaração de rebanhos abrange: 

  • Bovinos e bubalinos,
  • Animais aquáticos
  • Aves ornamentais/silvestres (não destinadas à produção de carne ou ovos),
  • Codorna,
  • Caprino e ovino,
  • Equino,
  • Asinino e muar,
  • Abelha,
  • Bicho-da-seda,
  • Galinha,
  • Galinha-d’angola,
  • Ganso,
  • Marreco,
  • Pato,
  • Peru,
  • Ratitas e
  • Perdizes

Das aves e suínos de subsistência, cabe esclarecer, como bem pontua a Iagro, que os núcleos comerciais registrados dessas espécies seguem normativa específica e não se enquadram neste regulamento. 

Nesta etapa, há a possibilidade de que os produtores registrem também a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade, "oportunidade para manter o rebanho em conformidade com as exigências sanitárias" que deve ser registrada até 31 de dezembro. 

 

Estimativa

Aumento do salário mínimo para 2026 pode ser menor que o esperado

Reajuste deve acontecer por causa da queda da inflação. Mesmo assim, a projeção é de que o valor seja 7,2% maior que deste ano

30/11/2025 10h00

Valor acompanha inflação

O governo federal brasileiro reduziu a projeção do salário mínimo estimado para o ano de 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. 

A atualização do valor foi informada pelo Ministério do Planejamento através de documentos enviados ao Congresso para custeio da análise da proposta de orçamento para o próximo ano. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

Mesmo assim, se a projeção for confirmada, a atualização do valor ainda deve ser 7,2% maior do que o piso atual de R$ 1.518, ou de R$ 109, valor pouco maior que o reajuste do salário do ano de 2024 (R$ 1.412) para 2025. 

O valor definitivo será divulgado nos próximos dias pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

  • Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;
  • Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;
  • Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País. 

Nova regra de correção  

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.  

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.  
 

