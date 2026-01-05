Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Setor aéreo de MS deve receber R$ 250 milhões em investimentos em 2026

A expectativa é que o Estado passe a contar com 15 aeródromos operando 24 horas por dia

Karina Varjão

Karina Varjão

05/01/2026 - 14h00
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem previsão de investir, em 2026, R$ 250 milhões no plano logístico aeroviário do Estado. 

O objetivo do investimento é contribuir com o crescimento estadual, qualificar as estruturas para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e gerar empregos e fonte de renda. 

Segundo o governo, desde 2023 já foram investidos R$ 140 milhões em oito aeródromos inoperantes, como o dos municípios de Jardim, Camapuã, Naviraí, Cassilândia e Paranaíba, que passaram a receber pousos e decolagens e voos diurnos e noturnos. 

“Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade. Um compromisso com a população e iniciativa privada A ampliação (aeroportos) contribui para o turismo, ambiente de negócios, qualidade de atendimento”, descreveu o governador Eduardo Riedel.

Entre os planos para o ano de 2026, está a ampliação do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, com previsão de R$ 40 milhões em investimentos.

Também estão previstos R$ 24 milhões em investimentos para balizamento noturno nos aeródromos de Porto Murtinho, Inocência, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracaju, Nova Andradina e Jardim. 

Também serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia, com investimentos de R$ 30 milhões, focados na área de turismo, economia regional e combate a incêndios no Pantanal. 

Com isso, o Estado vai passar de sete para 15 aeródromos operando 24 horas por dia. 

Ainda estão em andamento projetos para implantação de aeródromos em Amambai, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Iguatemi e Mundo Novo. 

“Temos trabalho para incrementar o setor aéreo no Estado. O governador nos deu uma missão, que foi atuar dentro da superintendência para ligar regiões e criar corredores no espaço aéreo que possam facilitar a logística e o acesso rápido a áreas distantes como o Pantanal, por exemplo”, afirmou o superintendente de Logística e coordenador de transportes Aéreos, Derick Hudson Machado.

Segundo o superintendente, o Plano Aeroviário de Mato Grosso do Sul pode ser considerado um sucesso. 

“Para se ter uma ideia do avanço que conquistamos nos últimos três anos, o estado vizinho, Mato Grosso, possui hoje cerca de um aeródromo a cada 36 mil km2. Já Mato Grosso do Sul possui um aeródromo a cada 18 mil km2”, explicou. 

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, esses investimentos mostram visão a longo prazo do Governo e a entrega concreta de projetos. 

“O que estamos construindo é uma malha aeroviária mais equilibrada, que conecta o Estado por terra e pelo ar, fortalece o interior e prepara Mato Grosso do Sul para crescer de forma moderna e competitiva. Em 2026, vamos avançar ainda mais”, afirmou. 
 

CAMPO GRANDE

Manobra que aumentou valor cobrado no carnê do IPTU será questionada na Justiça

Lideradas pela OAB-MS, entidades prometem reação a aumento do tributo; assim como em 2018, prefeitura subiu a taxa do lixo

05/01/2026 08h40

Nos novos critérios da prefeitura da Capital para cobrar a taxa do lixo casada com o IPTU , o valor por metro quadrado em alguns imóveis pode chegar a R$ 12,60

Nos novos critérios da prefeitura da Capital para cobrar a taxa do lixo casada com o IPTU , o valor por metro quadrado em alguns imóveis pode chegar a R$ 12,60 Gerson Oliveira/Correio do Estado

O aumento no preço final cobrado no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pegou muita gente de surpresa. A desagradável novidade para os contribuintes tem gerado uma série de reclamações públicas de entidades e cidadãos, além do ajuizamento de ações para tentar impedir os efeitos das mudanças.

Há um esforço em duas frentes contra o aumento na cobrança do carnê do IPTU, causado sobretudo pela disparada da taxa do lixo para alguns imóveis. A majoração da taxa do lixo volta a causar polêmica sete anos depois de situação semelhante em 2018, ocasião em que o Município recuou da cobrança.

Um dos esforços vem da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), que prepara uma ação civil pública contra a cobrança feita pela gestão da prefeita Adriane Lopes (PP).

A outra frente reúne uma série de entidades representativas, como a Associação dos Advogados Independentes (ADVI), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDLCG), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS), o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso do Sul (Singe-MS) e o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Creci-MS).

Esse grupo encaminhou requerimento à Câmara Municipal pedindo a suspensão da cobrança, cujo reajuste ultrapassa os 5,32% previstos no IPCA-E, índice de inflação utilizado para o reajuste do IPTU.

Além dessas duas iniciativas, na semana passada, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy (PSDB), informou ter criado uma comissão para discutir o assunto. A comissão é presidida pelo vereador Rafael Tavares (PL).

O Correio do Estado tentou contato com a Prefeitura de Campo Grande, mas não obteve resposta. Até ontem, a prefeita da Capital, Adriane Lopes, descansava com o marido, o deputado Lidio Lopes (sem partido), no litoral de Santa Catarina.

Resoluções

A expectativa é de que as explicações para o aumento por parte do município, assim como as medidas a serem adotadas pelas entidades representativas da sociedade, ocorram a partir de hoje, data que marca, para muitos, o fim do período de descanso – o recesso de Ano-Novo. O prazo para pagamento do IPTU com desconto termina neste sábado.

Nos novos critérios da prefeitura da Capital para cobrar a taxa do lixo casada com o IPTU , o valor por metro quadrado em alguns imóveis pode chegar a R$ 12,60Prefeitura de Campo Grande enfrenta pressão de entidades representativas da sociedade civil, como a OAB-MS e o Creci-MS - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na tarde de hoje, por exemplo, a Comissão de Direito Tributário da OAB-MS tem reunião marcada para ajustar os fundamentos de uma possível ação civil pública, a ser protocolada ainda nesta semana.

“A nossa Comissão de Direito Tributário conta com advogados com bastante conhecimento do tema, e a primeira análise identificou a falta de critérios objetivos para a cobrança do tributo”, informou o presidente da OAB-MS, Bitto Pereira.

“Essa dificuldade para se entender os critérios adotados pelo Município causou grande comoção em parte da população”, justificou o presidente da OAB-MS.

Rafael Tavares, que lidera a comissão da Câmara que vai tratar do tema, disse que as reuniões ocorrerão nesta semana.

“Além do aumento, tivemos a redução do desconto para pagamento à vista, algo que gerou muita reclamação da população. Esse aumento abusivo não passou pela aprovação dos vereadores, pegando todos de surpresa. Por isso, estamos trabalhando durante o recesso em busca de soluções”, afirmou o vereador, que acrescentou que a nota da OAB-MS vai ao encontro do objetivo da comissão de impedir o aumento, que ele classifica como abusivo.

Taxa do lixo

Apesar de afirmar que o aumento considerado abusivo não passou pela Câmara Municipal, os fatos indicam o contrário.

O aumento no valor final ocorre sobretudo em razão da nova taxa do lixo, aplicada após a entrada em vigor, no ano passado, de um estudo do Perfil Socioeconômico Imobiliário (Psei), elaborado pela Divisão de Avaliação e Geoprocessamento da Prefeitura de Campo Grande.

A mudança do Psei foi aprovada pela Câmara da Capital no ano passado e, posteriormente, sancionada pela prefeita Adriane Lopes.

As alterações na taxa do lixo fizeram com que os valores cobrados nos carnês do IPTU disparassem para alguns proprietários. Já a cobrança do IPTU propriamente dita teve pouca variação em comparação com o ano anterior.

A nova taxa do lixo resultou em um modelo progressivo, que leva em consideração os serviços disponíveis no endereço em que o imóvel está localizado. Nesse modelo, os imóveis classificados como baixo inferior pagam R$ 0,25 por metro quadrado ao ano.

Na outra ponta, nas regiões consideradas de padrão alto superior, a taxa chega a R$ 12,60 por metro quadrado. O decreto ainda prevê isenção da cobrança quando a soma do IPTU e da taxa do lixo for igual ou inferior a R$ 47,12.

O aumento da taxa do lixo na gestão de Adriane Lopes remete a uma polêmica semelhante ocorrida em 2018, quando Marquinhos Trad era prefeito e Adriane era a vice-prefeita de Campo Grande.

Na ocasião, também houve aprovação de um projeto de lei pela Câmara que alterava os critérios da taxa do lixo, e os vereadores demonstraram estar pouco cientes das consequências da medida aprovada.

A repercussão negativa levou o então prefeito a suspender a cobrança da taxa do lixo e a prorrogar, de 10 de janeiro para 23 de fevereiro, o prazo para pagamento do IPTU à vista com desconto.

Na época, quem quitava o imposto até o dia 10 de janeiro tinha direito a 20% de desconto, e não a apenas 10%, como ocorre neste ano.

A medida adotada em 2018 foi a busca pela Central do IPTU para separar a taxa do lixo da cobrança do tributo. A OAB e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul tiveram forte atuação para a reversão da medida naquele período.

Economia

Bancos e fintechs incorporam IA à análise de risco e otimizam concessão de crédito

A IA se destaca pela capacidade de identificar potenciais riscos, segundo estudo da Febraban

04/01/2026 21h00

Foto: Pixabay

Em uma atividade já profundamente ligada à análise de dados como a avaliação de risco para a concessão de crédito, a revolução recente com o uso da inteligência artificial trouxe impactos diretos. Os principais bancos e fintechs do Brasil têm acelerado a incorporação da IA na concepção e oferta de produtos a clientes, em aplicativos cada vez mais avançados. Mas a ferramenta também já apresenta resultados de eficiência "dentro de casa", antes mesmo da originação de crédito, na definição de limites para cartões ou na avaliação do perfil de risco.

De forma geral, ganhos de eficiência operacional e a redução de custos são os principais benefícios percebidos pela maioria das instituições na adoção da IA. De acordo com estudo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), estes pontos são citados por 74% das empresas que usam as ferramentas.

A IA se destaca pela capacidade de identificar potenciais riscos, um valor percebido por 63% dos bancos consultados na Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. A tecnologia tem sido aplicada ainda na previsão de tendências e comportamentos em 37% dos casos.

Na busca pela eficiência operacional, 50% dos bancos apontam ter uma integração em larga escala da IA na análise de risco de crédito. Por outro lado, 25% afirmam não utilizar as ferramentas neste tema. É o segundo setor mais desenvolvido - apenas detecção de fraudes e lavagem de dinheiro são assuntos em que a IA está mais madura, de acordo com a pesquisa da Febraban.

Bruno Diniz, especialista em fintech da consultoria Spiralem, comenta que a área de crédito permite mensurar facilmente os impactos. "Melhorias nos modelos de concessão acabam se transformando em ganhos imediatos em termos de inadimplência, precificação da operação e eficiência", afirma. No Brasil, há um elemento que beneficia a adoção das análises de dados: o Open Finance. A infraestrutura consegue facilitar a visão holística a respeito do tomador de crédito, seja pessoa física ou empresa, indica Diniz.

As fintechs e bancos ainda usam mecanismos de análise de dados mais tradicionais no coração do motor de crédito, segundo Diniz. Os modelos de IA generativa, como o ChatGPT, por exemplo, estão sendo incorporados em etapas da análise. Ainda assim, o especialista aponta que há desafios técnicos, pelo risco de "alucinação" das ferramentas, e regulatórios.

Casos

No Nubank, a IA esteve por trás de um programa que aumentou significativamente os limites de cartão de crédito para um grupo de clientes. Em teleconferência com analistas, o CEO da fintech, David Vélez, explicou que o desenvolvimento dos modelos busca incorporar mais e melhores fontes de dados, a expansão das amostras de treinamento e o refinamento das técnicas de modelagem. "Traduzindo isso em resultados comerciais, nossos modelos iniciais permitiram uma grande atualização nas políticas de limite de cartão de crédito no Brasil, permitindo aumentar significativamente os limites mantendo o mesmo apetite de risco", ressaltou.

A empresa de infraestrutura de tecnologia financeira Celcoin, que atende cerca de 300 empresas na sua vertical de crédito, adquiriu a startup Vulkan Labs. A empresa é especializada em motor de decisão de risco orientado por IA. A solução é orientada por fontes de dados como o Open FInance e a base do Serasa.

O iFood Pago está avançando no crédito para pessoas físicas, além da oferta para restaurantes. A área financeira da empresa de delivery se apoia em dados gerados pelo comportamento dos clientes e parceiros e, com IA, consegue fazer uma avaliação mais completa da capacidade de pagamento dos restaurantes e oferecer crédito para quem enfrenta dificuldade nos bancos.

"Criamos um algoritmo que enxerga a capacidade operacional de um restaurante e dá uma nota de sustentabilidade operacional e financeira", afirmou o CEO do iFood, Diego Barreto, em entrevista à Broadcast, em outubro.

No Mercado Pago, o principal ganho gerado pela IA vem da possibilidade de incluir novas variáveis aos modelos. O vice-presidente sênior da fintech do Mercado Livre, André Chaves, explica que, agora, a tecnologia é capaz de incorporar na análise mais do que variáveis numéricas, mas também dados não estruturados, como texto e, em breve, voz e vídeo. Na prática, isso permite uma análise mais aprofundada do comportamento dos clientes, para além de renda ou histórico formal, o que ajuda a otimizar a concessão de crédito.

À frente

A hiper personalização nos serviços bancários é um objetivo perseguido pelo setor. O uso de IA é um catalisador para alcançar este patamar em temas como a concessão de crédito, avalia Diniz. Ele enxerga que crédito baseado em fluxo de caixa, por exemplo, pode evoluir a ponto de ter análises em tempo real.

"Espero para os próximos dois a três anos a evolução de governança para os motores de crédito com base na análise de dados. Estamos nos movendo nesta direção, mas é preciso observar este aspecto."

Monitoramento de carteiras de crédito e mecanismo de avisos de riscos são outras verticais que devem se desenvolver no uso da IA, assim como cobrança, negociação e prevenção a fraudes podem ganhar eficiência.

Diniz considera que a evolução da análise de dados pode até mesmo contribuir para a "democratização" da concessão de crédito Ele chama atenção, porém, para o risco de que os modelos de IA carreguem vieses que reforçam padrões discriminatórios e desigualdades, por exemplo.

