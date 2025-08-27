Setor de serviços cresce quase 50% em MS em dez anos - Divulgação/GOV

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul consolidou-se como um dos motores da economia no Estado, com um crescimento expressivo nos últimos dez anos.

De acordo com a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) de 2023, divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de empresas de serviços profissionais, administrativos e complementares aumentou 42% entre 2014 e 2023, saltando de 16.099 para 22.870 empresas.

Apesar de uma leve queda de 0,3% em relação a 2022, quando eram 22.935 empresas, o crescimento em comparação a 2021 foi de 15,4%, revelando a força do setor mesmo em períodos de instabilidade econômica.

Receita Bruta

A receita bruta das empresas de serviços no Estado também apresentou avanço significativo. Em 2014, o setor tinha receita de R$16 bilhões. Dez anos depois, o valor chegou a R$37,4 bilhões, o que representa um aumento de 134,4% na década.

Em relação ao ano de 2022, o aumento foi de 12,5%, quando a receita chegou a R$32,2 bilhões.

O destaque fica para os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, responsáveis por 42,1% da receita total (R$15,7% bilhões). Dentro desse grupo, o setor de transporte rodoviário se destacou, com R$11,2 bilhões de receita.

Os demais setores também tiveram relevância no levantamento. Os serviços profissionais, administrativos e complementares foram responsáveis por R$8,1 bi; serviços prestados à s famílias, R$5,3 bi; serviços de informação e comunicação, R$4,1 bi; outras atividades e serviços, R$2,9 bi; atividades imobiliárias, R$752 mi; e serviços de manutenção e reparação, R$532 milhões.

Mais empregos e salários maiores

O setor de serviços também se destacou na geração de empregos em Mato Grosso do Sul; Em 2023, 168.361 pessoas estavam empregadas, número 22,3% maior que em 2014, quando o número era de 132.140.

Os serviços profissionais, administrativos e complementares continuam concentrando a maior parte da mão de obra, 37,8% do total. Os serviços prestados à família representaram 20,5% dos empregados, seguido dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, com 19,7%.

Entre os subgrupos, chamou atenção o Transporte rodoviário, inserido no setor de transportes, que concentrou o maior número de pessoas ocupadas, 74,8%. Na sequência, o setor de alojamento e alimentação representam 71,3% dos empregos dentro do semento voltado aos serviços prestados às famílias.

Esse movimento reflete diretamente nos salários. Os gastos com remuneração saltaram de R$2,2 bilhões em 2014 para R$5,3 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 140,9%. Só de 2022 para 2023, o aumento foi de R$23,2%.

Nacional

Com R$37,4 bilhões em receita bruta em 2023, Mato Grosso do Sul ocupa a 15ª posição no ranking nacional, sendo responsável por 1,1% da receita total do setor de serviços no Brasil.

O maior destaque continua sendo São Paulo, com R$1,55 trilhão (45% do total nacional de R$3,44 trilhões) e a menor participação é do Acre, com R$2,7 bilhões.

