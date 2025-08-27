Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IBGE

Setor de serviços cresce quase 50% em MS em dez anos

De acordo com os dados do IBGE, o crescimento de empresas e ampliação de receita mostram que o setor deve continuar sendo protagonista nos próximos anos

Karina Varjão

Karina Varjão

27/08/2025 - 17h00
O setor de serviços em Mato Grosso do Sul consolidou-se como um dos motores da economia no Estado, com um crescimento expressivo nos últimos dez anos. 

De acordo com a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) de 2023, divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de empresas de serviços profissionais, administrativos e complementares aumentou 42% entre 2014 e 2023, saltando de 16.099 para 22.870 empresas. 

Apesar de uma leve queda de 0,3% em relação a 2022, quando eram 22.935 empresas, o crescimento em comparação a 2021 foi de 15,4%, revelando a força do setor mesmo em períodos de instabilidade econômica. 

Receita Bruta

A receita bruta das empresas de serviços no Estado também apresentou avanço significativo. Em 2014, o setor tinha receita de R$16 bilhões. Dez anos depois, o valor chegou a R$37,4 bilhões, o que representa um aumento de 134,4% na década.

Em relação ao ano de 2022, o aumento foi de 12,5%, quando a receita chegou a R$32,2 bilhões. 

O destaque fica para os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, responsáveis por 42,1% da receita total (R$15,7% bilhões). Dentro desse grupo, o setor de transporte rodoviário se destacou, com R$11,2 bilhões de receita. 

Os demais setores também tiveram relevância no levantamento. Os serviços profissionais, administrativos e complementares foram responsáveis por R$8,1 bi; serviços prestados à s famílias, R$5,3 bi; serviços de informação e comunicação, R$4,1 bi; outras atividades e serviços, R$2,9 bi; atividades imobiliárias, R$752 mi; e serviços de manutenção e reparação, R$532 milhões. 

Mais empregos e salários maiores

O setor de serviços também se destacou na geração de empregos em Mato Grosso do Sul; Em 2023, 168.361 pessoas estavam empregadas, número 22,3% maior que em 2014, quando o número era de 132.140. 

Os serviços profissionais, administrativos e complementares continuam concentrando a maior parte da mão de obra, 37,8% do total. Os serviços prestados à família representaram 20,5% dos empregados, seguido dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, com 19,7%. 

Entre os subgrupos, chamou atenção o Transporte rodoviário, inserido no setor de transportes, que concentrou o maior número de pessoas ocupadas, 74,8%. Na sequência, o setor de alojamento e alimentação representam 71,3% dos empregos dentro do semento voltado aos serviços prestados às famílias. 

Esse movimento reflete diretamente nos salários. Os gastos com remuneração saltaram de R$2,2 bilhões em 2014 para R$5,3 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 140,9%. Só de 2022 para 2023, o aumento foi de R$23,2%. 

Nacional

Com R$37,4 bilhões em receita bruta em 2023, Mato Grosso do Sul ocupa a 15ª posição no ranking nacional, sendo responsável por 1,1% da receita total do setor de serviços no Brasil. 

O maior destaque continua sendo São Paulo, com R$1,55 trilhão (45% do total nacional de R$3,44 trilhões) e a menor participação é do Acre, com R$2,7 bilhões. 
 

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/08/2025 08h13

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3479 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 255 apostas ganhadoras, (R$ 1.463,32)
  • 13 acertos - 8475 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 99430 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 500141 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3479 são:

  • 16 - 10 - 09 - 01 - 18 - 19 - 05 - 08 - 12 - 25 - 06 - 24 - 15 - 13 - 23

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3480

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3480. O valor da premiação está estimado em R$ 220 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2286, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2025 08h11

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2286 da Timemania na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18,2 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 92.071,51)
  • 5 acertos - 185 apostas ganhadoras, (R$ 1.421,95)
  • 4 acertos - 3.249 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 30.325 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BAHIA DE FEIRA /BA - 7.631 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2286 são:

  • 18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58
  • Time do Coração: Bahia de Feira (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2290

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2290. O valor da premiação está estimado em R$ 18,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

