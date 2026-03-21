Setor de serviços lidera ranking de novas empresas em Campo Grande

Mato Grosso do Sul registrou 1.507 novas empresas, o maior número já contabilizado em um único mês - Divulgação / Prefeitura de Campo Grande

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Com 78,1% das novas empresas concentradas no setor de serviços, Campo Grande liderou a abertura de negócios em Mato Grosso do Sul em fevereiro, com cerca de 664 empresas, o equivalente a 44,06% do total registrado no Estado.

Entre os segmentos que mais cresceram estão serviços administrativos, atendimentos médicos ambulatoriais, holdings não financeiras e atividades de psicologia e psicanálise, refletindo uma demanda crescente por áreas ligadas à gestão, saúde e bem-estar.

Os dados são do Boletim Econômico de competência de fevereiro de 2026, elaborado pelo Observatório de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

No último mês , Mato Grosso do Sul registrou 1.507 novas empresas, o maior número já contabilizado em um único mês. O protagonismo do setor de serviços evidencia uma economia cada vez mais voltada à prestação de atividades especializadas e demandas urbanas. Na segunda colocação, aparece o comércio, com 18,97%, e a indústria, em terceira, com 2,92%.

Mercado aquecido

O cenário positivo também se reflete no mercado de trabalho. Durante fevereiro, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) manteve oferta superior a 1.300 vagas diárias, o que mostra o dinamismo econômico e ampliação das oportunidades.

No contexto mais amplo, a taxa de desemprego nacional ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, enquanto Mato Grosso do Sul iniciou o ano com saldo positivo de 3.936 novos empregos formais, impulsionado principalmente pela construção civil e pelos serviços.

Novos investimentos

O cenário é reforçado por investimentos previstos para os próximos anos, como:

a modernização do Aeroporto Internacional, com aporte de R$ 300 milhões;

a construção do primeiro hotel da rede Hilton no Centro-Oeste, com investimento de R$ 90 milhões;

R$ 243 milhões em obras de drenagem e pavimentação em 28 bairros;

nova lei do Prodes também deve impulsionar cerca de R$ 500 milhões em investimentos privados.

Segundo o secretário municipal Ademar Silva Junior, os indicadores mostram a consolidação de uma base econômica diversificada.

“Os números confirmam que Campo Grande vive um ambiente econômico favorável, com crescimento do empreendedorismo, fortalecimento do setor de serviços e atração de novos investimentos”, destacou.

Campo Grande também avançou no Ranking de Competitividade dos Municípios, mantendo a primeira colocação no Centro-Oeste e alcançando a 71ª posição nacional, com crescimento de 15 posições em relação ao ano anterior.

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