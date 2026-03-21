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Setor de serviços lidera ranking de novas empresas em Campo Grande

Entre os segmentos que mais cresceram estão serviços administrativos, atendimentos médicos ambulatoriais, holdings não financeiras e atividades de psicologia e psicanálise

João Pedro Flores

21/03/2026 - 17h00
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Com 78,1% das novas empresas concentradas no setor de serviços, Campo Grande liderou a abertura de negócios em Mato Grosso do Sul em fevereiro, com cerca de 664 empresas, o equivalente a 44,06% do total registrado no Estado.

Entre os segmentos que mais cresceram estão serviços administrativos, atendimentos médicos ambulatoriais, holdings não financeiras e atividades de psicologia e psicanálise, refletindo uma demanda crescente por áreas ligadas à gestão, saúde e bem-estar.

Os dados são do Boletim Econômico de competência de fevereiro de 2026, elaborado pelo Observatório de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

No último mês , Mato Grosso do Sul registrou 1.507 novas empresas, o maior número já contabilizado em um único mês. O protagonismo do setor de serviços evidencia uma economia cada vez mais voltada à prestação de atividades especializadas e demandas urbanas. Na segunda colocação, aparece o comércio, com 18,97%, e a indústria, em terceira, com 2,92%.

Mercado aquecido

O cenário positivo também se reflete no mercado de trabalho. Durante fevereiro, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) manteve oferta superior a 1.300 vagas diárias, o que mostra o dinamismo econômico e ampliação das oportunidades.

No contexto mais amplo, a taxa de desemprego nacional ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, enquanto Mato Grosso do Sul iniciou o ano com saldo positivo de 3.936 novos empregos formais, impulsionado principalmente pela construção civil e pelos serviços.

Novos investimentos

O cenário é reforçado por investimentos previstos para os próximos anos, como:

  • a modernização do Aeroporto Internacional, com aporte de R$ 300 milhões;
  • a construção do primeiro hotel da rede Hilton no Centro-Oeste, com investimento de R$ 90 milhões;
  • R$ 243 milhões em obras de drenagem e pavimentação em 28 bairros;
  • nova lei do Prodes também deve impulsionar cerca de R$ 500 milhões em investimentos privados.

Segundo o secretário municipal Ademar Silva Junior, os indicadores mostram a consolidação de uma base econômica diversificada.

“Os números confirmam que Campo Grande vive um ambiente econômico favorável, com crescimento do empreendedorismo, fortalecimento do setor de serviços e atração de novos investimentos”, destacou.

Campo Grande também avançou no Ranking de Competitividade dos Municípios, mantendo a primeira colocação no Centro-Oeste e alcançando a 71ª posição nacional, com crescimento de 15 posições em relação ao ano anterior.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2902, sexta-feira (20/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2902 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 20 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 52.080,52)
  • 18 acertos - 71 apostas ganhadoras, (R$ 2.292,28)
  • 17 acertos - 595 apostas ganhadoras, (R$ 273,53)
  • 16 acertos - 3656 apostas ganhadoras, (R$ 44,51)
  • 15 acertos - 15981 apostas ganhadoras, (R$ 10,18)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2902 são:

  • 50 - 31 - 58 - 68 - 54 - 36 - 60 - 21 - 12 - 33 - 78 - 25 - 83 - 47 - 66 - 29 - 05 - 72 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2903

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 23 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2903. O valor da premiação está estimado em R$ 6,7 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3641, sexta-feira (20/03): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

21/03/2026 08h22

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3641 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 20 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 2.185.786,92)
  • 14 acertos - 857 apostas ganhadoras, (R$ 1.559,28)
  • 13 acertos - 25315 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 284752 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1463027 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem! 

Os números da Lotofácil 3641 são:

  • 03 - 05 - 25 - 13 - 06 - 20 - 02 - 22 - 10 - 01 - 19 - 14 - 21 - 16 - 09

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dentre as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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