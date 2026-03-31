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CAGED

Setor de construção lidera criação de empregos em Mato Grosso do Sul no 1º bimestre

O número de vagas formais criadas pelo setor nos dois primeiros meses de 2026 equivale a mais de 40% do número total

Karina Varjão

Karina Varjão

31/03/2026 - 15h30
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O setor da construção liderou a criação de empregos formais em Mato Grosso do Sul no mês nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira (31). 

Foram 4.428 novos postos de trabalho criados no setor, o equivalente a aproximadamente 42,7% de todas as 10.369 vagas criadas no Estado em 2026.

No mês de fevereiro, o setor em destaque foi o setor de serviços, com um saldo de 6.157 novos postos de empregos formais. O saldo é resultado de 14.826 admissões e 12.360 demissões, impulsionados pelo segmento de produção de bens e serviços industriais.

Ao todo, foram 6.157 empregos criados no segundo mês do ano em Mato Grosso do Sul, número saldo de 40.073 admissões e 33.916 desligamentos nos setores. O saldo foi positivo em todos os setores, ou seja, houveram mais admitidos que desligados. 

A construção aparece logo em seguida, com 1.752 empregos criados, fruto de 4.475 trabalhadores admitidos e 2.723 demitidos. 

No setor do agronegócio, foram 5.629 empregados e 4.681 desligados, gerando um saldo de 948 novos postos de trabalho. 

A indústria também gerou saldo positivo, de 871 empregos, resultado de 6.541 admissões e 5.670 demissões. 

O saldo do comércio foi o mais baixo, porém, ainda positivo. Ao todo, foram 8.602 novos empregados e 8.482 trabalhadores desligados, gerando um saldo de 120 postos. 

Como no mês de janeiro, a maior taxa de contratação veio do público masculino, com 4.063 candidatos admitidos. Entre as mulheres, foram 2.094 contratações. 

A faixa etária dominante nos novos postos de trabalhos foi entre os candidatos de 18 a 24 anos, com 1.963 novos postos de trabalho, seguido pelos candidatos de 30 a 39 anos, com 1.095 novos empregos.

Em destaque, foram 745 novos empregados menores de 17 anos no Estado. 

Nacional

O Brasil registrou a criação de 255.321 empregos de carteira assinada no mês de fevereiro de 2026. O resultado é decorrente de 2.381.767 admissões e 2.126.446 demissões no período. 

Nenhum dos grandes setores da economia tiveram resultado negativo, ou seja, em todos houveram mais admissões do que demissões. O destaque nacional também foi o setor de serviços, responsável pela criação de 177.956 vagas. 

Os resultados positivos também vieram pela Indústria (32.027), Construção (31.099), Agropecuária (8.123) e pelo Comércio (6.127). 

No setor de serviços, os destaques foram nas áreas de educação (49.013 novos postos) e atividades administrativas e complementares (37.972). 

Na indústria, o abate e fabricação de produtos de carne puxaram a criação de vagas. Na Construção, os maiores avanços foram em obras de edifícios e infraestrutura. 

Das 27 unidades da Federação, 24 tiveram resultados positivos, com destaque para São Paulo (95.896). Por outro lado, os três estados que tiveram saldo negativo foram Alagoas, Rio Grande do Norte e a Paraíba. 

No acumulado do ano, em janeiro e fevereiro, já foram criados 370.339 postos de trabalho formal no País. Em Mato Grosso do Sul, o saldo do primeiro bimestre do ano é de 10.369 vagas formais. 


 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2906, segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2906 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 31.306,94)
  • 18 acertos - 172 apostas ganhadoras, (R$ 1.787,66)
  • 17 acertos - 1308 apostas ganhadoras, (R$ 164,55)
  • 16 acertos - 7149 apostas ganhadoras, (R$ 30,10)
  • 15 acertos - 27034 apostas ganhadoras, (R$ 7,96)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2906 são:

  • 12 - 43 - 26 - 02 - 04 - 11 - 45 - 10 - 74 - 37 - 54 - 76 - 19 - 31 - 00 - 06 - 79 - 73 - 91 - 97 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2907

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2907. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6989, segunda-feira (30/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6989 da Quina na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 552.930,80)
  • 4 acertos - 28 apostas ganhadoras, (R$ 8.463,23)
  • 3 acertos - 2.162 apostas ganhadoras, (R$ 104,38)
  • 2 acertos - 54.573 apostas ganhadoras, (R$ 4,13)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6989 são:

  • 17 - 26 - 54 - 48 - 01

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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