Shoppings aderem ao Dia Livre de Impostos nesta quinta (28); confira as lojas

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Dia Livre de Impostos ( DLI 2026 ) ocorre nesta quinta-feira (28) em Mato Grosso do Sul.

Cada loja vai escolher pelo menos um produto do seu portfólio e zerar os impostos desse item, arcando com esse custo por conta própria.

O DLI é a maior campanha de conscientização tributária do Brasil. A proposta é que, neste dia, o cidadão pague pelo produto o valor que ele é, sem nenhum imposto.

É possível que, com imposto zero, o sul-mato-grossense pague o valor do item pela metade – ou quase. A ideia é conscientizar o brasileiro da alta carga tributária que infla os preços de produtos no País, bem como os tributos influenciam no preço final.

O programa é coordenado nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em Mato Grosso do Sul, a ação é organizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS).

Várias lojas do Shopping Campo Grande e Shopping Norte Sul aderiram ao programa e estarão com vários descontos. Confira:

SHOPPING CAMPO GRANDE

Tip Top – moda infantil

Puket

Anita Homem

Anita Mulher

O Boticário

Kings Sneakers

Melissa

Cecconello

Calvin Klein

KFC

MMartan

Arezzo

Democrata

Schutz

Luz da Lua

Avantin

Adcos

Pernambucanas

SHOPPING NORTE SUL

Passaletti

Anita Shoes

O Boticário

KFC

Democrata

Ponto Jeans

OUTRAS LOJAS DA CAPITAL

Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS

Soldamaq – 7 lojas

Alvorada – 3 lojas

O Boticário – 2 lojas

Passaletti – 3 lojas

Jatti Vasos

Óticas Diniz

Elétrica Zan

Mega Jeans

Puket – loja de Dourados

TechDry – Impermeabilizante

Schutz

Dunil

Yellow Móveis

“O Dia Livre de Impostos é um movimento de conscientização nacional da alta carga tributária e acontece no dia 28 de maio exatamente porque até o dia 28 de maio o brasileiro vai trabalhar somente para pagar impostos. Quando um produto pode ser vendido sem imposto nesse dia e o consumidor percebe a diferença no preço, o quanto o dinheiro dele, o quanto o salário dele, o quanto a renda dele poderia comprar mais, fica muito evidenciado o quanto o Estado impacta diretamente o orçamento das pessoas”, explicou a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) parabenizou a FCDL-MS pela iniciativa e enfatizou a relevância do debate sobre a carga tributária no país.

“O Brasil é um país que construiu um peso tributário importante para o cidadão e para as empresas. É muito importante que a sociedade saiba onde o recurso do imposto, que é de vocês, está sendo aplicado. O Dia Livre de Impostos traz essa reflexão. Claro que estimula a venda, pois retira uma fatia importante do custo do produto para o cidadão, mas, acima de tudo, convida para esse debate. Contem conosco, somos parceiros desta iniciativa”, disse o governador.

O Dia Livre de Impostos é comemorado anualmente, no mês de maio, no Brasil.