Shoppings aderem ao Dia Livre de Impostos nesta quinta (28); confira as lojas

Dia Livre de Impostos (DLI 2026) ocorre nesta quinta-feira (28) em Mato Grosso do Sul.
Cada loja vai escolher pelo menos um produto do seu portfólio e zerar os impostos desse item, arcando com esse custo por conta própria.
O DLI é a maior campanha de conscientização tributária do Brasil. A proposta é que, neste dia, o cidadão pague pelo produto o valor que ele é, sem nenhum imposto.
É possível que, com imposto zero, o sul-mato-grossense pague o valor do item pela metade – ou quase. A ideia é conscientizar o brasileiro da alta carga tributária que infla os preços de produtos no País, bem como os tributos influenciam no preço final.
O programa é coordenado nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em Mato Grosso do Sul, a ação é organizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS).
Várias lojas do Shopping Campo Grande e Shopping Norte Sul aderiram ao programa e estarão com vários descontos. Confira:
SHOPPING CAMPO GRANDE
- Tip Top – moda infantil
- Puket
- Anita Homem
- Anita Mulher
- O Boticário
- Kings Sneakers
- Melissa
- Cecconello
- Calvin Klein
- KFC
- MMartan
- Arezzo
- Democrata
- Schutz
- Luz da Lua
- Avantin
- Adcos
- Pernambucanas
SHOPPING NORTE SUL
- Passaletti
- Anita Shoes
- O Boticário
- KFC
- Democrata
- Ponto Jeans
OUTRAS LOJAS DA CAPITAL
- Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS
- Soldamaq – 7 lojas
- Alvorada – 3 lojas
- O Boticário – 2 lojas
- Passaletti – 3 lojas
- Jatti Vasos
- Óticas Diniz
- Elétrica Zan
- Mega Jeans
- Puket – loja de Dourados
- TechDry – Impermeabilizante
- Schutz
- Dunil
- Yellow Móveis
“O Dia Livre de Impostos é um movimento de conscientização nacional da alta carga tributária e acontece no dia 28 de maio exatamente porque até o dia 28 de maio o brasileiro vai trabalhar somente para pagar impostos. Quando um produto pode ser vendido sem imposto nesse dia e o consumidor percebe a diferença no preço, o quanto o dinheiro dele, o quanto o salário dele, o quanto a renda dele poderia comprar mais, fica muito evidenciado o quanto o Estado impacta diretamente o orçamento das pessoas”, explicou a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.
O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) parabenizou a FCDL-MS pela iniciativa e enfatizou a relevância do debate sobre a carga tributária no país.
“O Brasil é um país que construiu um peso tributário importante para o cidadão e para as empresas. É muito importante que a sociedade saiba onde o recurso do imposto, que é de vocês, está sendo aplicado. O Dia Livre de Impostos traz essa reflexão. Claro que estimula a venda, pois retira uma fatia importante do custo do produto para o cidadão, mas, acima de tudo, convida para esse debate. Contem conosco, somos parceiros desta iniciativa”, disse o governador.
O Dia Livre de Impostos é comemorado anualmente, no mês de maio, no Brasil.