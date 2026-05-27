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CAMPO GRANDE

Shoppings aderem ao Dia Livre de Impostos nesta quinta (28); confira as lojas

Cada loja escolhe pelo menos um produto do seu portfólio e zera os impostos desse item

Naiara Camargo

Naiara Camargo

27/05/2026 - 11h10
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Dia Livre de Impostos (DLI 2026) ocorre nesta quinta-feira (28) em Mato Grosso do Sul.

Cada loja vai escolher pelo menos um produto do seu portfólio e zerar os impostos desse item, arcando com esse custo por conta própria.

O DLI é a maior campanha de conscientização tributária do Brasil. A proposta é que, neste dia, o cidadão pague pelo produto o valor que ele é, sem nenhum imposto.

É possível que, com imposto zero, o sul-mato-grossense pague o valor do item pela metade – ou quase. A ideia é conscientizar o brasileiro da alta carga tributária que infla os preços de produtos no País, bem como os tributos influenciam no preço final.

O programa é coordenado nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em Mato Grosso do Sul, a ação é organizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS).

Várias lojas do Shopping Campo Grande e Shopping Norte Sul aderiram ao programa e estarão com vários descontos. Confira:

SHOPPING CAMPO GRANDE

  • Tip Top – moda infantil
  • Puket
  • Anita Homem
  • Anita Mulher
  • O Boticário
  • Kings Sneakers
  • Melissa
  • Cecconello
  • Calvin Klein
  • KFC
  • MMartan
  • Arezzo
  • Democrata
  • Schutz
  • Luz da Lua
  • Avantin
  • Adcos
  • Pernambucanas

SHOPPING NORTE SUL

  • Passaletti
  • Anita Shoes
  • O Boticário
  • KFC
  • Democrata
  • Ponto Jeans

OUTRAS LOJAS DA CAPITAL

  • Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS
  • Soldamaq – 7 lojas
  • Alvorada – 3 lojas
  • O Boticário – 2 lojas
  • Passaletti – 3 lojas
  • Jatti Vasos
  • Óticas Diniz
  • Elétrica Zan
  • Mega Jeans
  • Puket – loja de Dourados
  • TechDry – Impermeabilizante
  • Schutz
  • Dunil
  • Yellow Móveis

“O Dia Livre de Impostos é um movimento de conscientização nacional da alta carga tributária e acontece no dia 28 de maio exatamente porque até o dia 28 de maio o brasileiro vai trabalhar somente para pagar impostos. Quando um produto pode ser vendido sem imposto nesse dia e o consumidor percebe a diferença no preço, o quanto o dinheiro dele, o quanto o salário dele, o quanto a renda dele poderia comprar mais, fica muito evidenciado o quanto o Estado impacta diretamente o orçamento das pessoas”, explicou a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.

O governador de MS, Eduardo Riedel (PP) parabenizou a FCDL-MS pela iniciativa e enfatizou a relevância do debate sobre a carga tributária no país.

“O Brasil é um país que construiu um peso tributário importante para o cidadão e para as empresas. É muito importante que a sociedade saiba onde o recurso do imposto, que é de vocês, está sendo aplicado. O Dia Livre de Impostos traz essa reflexão. Claro que estimula a venda, pois retira uma fatia importante do custo do produto para o cidadão, mas, acima de tudo, convida para esse debate. Contem conosco, somos parceiros desta iniciativa”, disse o governador.

O Dia Livre de Impostos é comemorado anualmente, no mês de maio, no Brasil.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7035, terça-feira (26/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/05/2026 08h07

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7035 da Quina na noite desta terça-feira, 26 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 11.297,19)
  • 3 acertos - 2.865 apostas ganhadoras, (R$ 142,70)
  • 2 acertos - 82.620 apostas ganhadoras, (R$ 4,94)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7035 são:

  • 15 - 14 - 48 - 73 - 58 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7045

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7045. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3695, terça-feira (26/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/05/2026 08h05

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3695 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 26 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 176 apostas ganhadoras, (R$ 1.882,65)
  • 13 acertos - 6800 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 85814 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 465594 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3695 são:

  • 08 - 23 - 24 - 22 - 12 - 02 - 06 - 13 - 04 - 09 - 03 - 01 - 17 - 18 - 15 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3700

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 3700. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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