Site imita portal de notícias e inventa entrevista com Haddad sobre criptomoedas

Falso Não é verdade que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha feito propaganda de uma plataforma que usa inteligência artificial para investir em criptomoedas, ou que tenha sido processado pelo “Banco Nacional do Brasil”. A peça de desinformação foi publicada em um site falso, que reproduz o portal de notícias Globo.com.

Conteúdo investigado: Site que simula portal de notícias Globo.com com texto que afirma que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ameaça a segurança financeira nacional e foi processado pelo “Banco Nacional do Brasil” após divulgar uso de plataforma que utiliza inteligência artificial para investir em criptomoedas.

Onde foi publicado: Site na internet, LinkedIn e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: É falso que Haddad esteja sendo processado pelo “Banco Nacional do Brasil” por ameaçar a segurança financeira do país. Conteúdo com tal afirmação simula uma página do site Globo.com e usa imagem real de quando o político deu entrevista para a CNN Brasil, em março. Já o texto usado na publicação mentirosa cita uma suposta conversa com a emissora, mas o conteúdo é todo inventado.

O site investigado exibe o título “Por que as palavras de Fernando Haddad ameaçam a segurança financeira de todo o Brasil? Ele foi processado pelo Banco Nacional do Brasil por causa dessas palavras!”. Como mostra a lista de instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio do Banco do Brasil, não existe um “Banco Nacional do Brasil”. O conteúdo cita, além de Haddad, Raquel Landim, ex-apresentadora do programa CNN 360 que entrevistou o ministro com outras colegas, não mencionadas no conteúdo.

No texto, Haddad fala que está ganhando dinheiro de forma fácil em uma “plataforma que utiliza inteligência artificial para negociar criptomoedas”. No entanto, essa afirmação nunca foi dita. Na entrevista original, Haddad fala sobre meta fiscal, dívidas estaduais, Imposto de Renda e outros assuntos.

Contatado pelo Comprova, o Ministério da Fazenda afirmou se tratar de “um texto completamente falso”. A jornalista Raquel Landim reforçou à reportagem que o conteúdo é mentiroso. “Esse assunto nunca apareceu na entrevista, nunca tinha visto esse conteúdo e lamento muito que o nome do ministro e o meu e um material jornalístico estejam sendo utilizados para enganar pessoas”, disse.

A página com o conteúdo falso leva para um site que, em poucos cliques, pede os dados do cartão de crédito para que o usuário faça um depósito em dinheiro, o que pode ser um indicativo de golpe. Este site difere do endereço oficial utilizado pela plataforma de investimentos em criptomoedas citada na entrevista falsa – tanto na URL, quanto no conteúdo e design.

Há também diferenças entre o site falso e o Globo.com. No original, é possível ver um cabeçalho com menu interativo. Já o site falsificado usa apenas uma imagem estática e simples do painel inicial do veículo de comunicação. Além disso, a URL (endereço do navegador) do site forjado é diferente do site oficial.

No Brasil, a plataforma não tem registro em sites de avaliação, como no ReclameAqui, nem processos abertos no Jusbrasil. Foram encontrados apenas dois posts de blog na internet com conteúdo semelhante ao da página investigada, que também relacionam Haddad à divulgação da plataforma de investimentos. Ambos têm o mesmo título e a mesma entrevista falsa: “Fernando Haddad Immediate Luminary Opinião – fraude ou legítimo?”.

A origem do conteúdo falso é incerta. Ao pesquisar no código fonte da página que simula o portal Globo.com, não foi possível detectar registros do conteúdo na internet, nem do seu autor. Encontramos apenas uma frase em russo que diz “conectando à biblioteca”, em tradução livre.

I Legenda: Site que simula ser portal de notícias Globo.com mente ao afirmar que Haddad tenha sido processado por “Banco Nacional do Brasil” I

Em junho deste ano, o Estadão Verifica investigou um site semelhante, que também reproduzia um portal de notícias — no caso, o Valor Econômico.

Assim como o site checado aqui, o conteúdo falava em uma instituição financeira processando brasileiros, como Haddad, o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário e os empresários Luciano Hang, Roberto Irineu Marinho e Abílio Diniz, já falecido. Além disso, a publicação citava plataformas de criptomoedas, mostrando um padrão de desinformação.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Contudo, não foi possível mensurar a audiência do site investigado. Ainda assim, a checagem foi feita para alertar sobre sites que reproduzem portais de notícias e evitar possíveis golpes financeiros.

Fontes que consultamos: Entrevista original na íntegra, Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda, repórter da CNN Raquel Landim e busca pelo código fonte da página que desinforma.

