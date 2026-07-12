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SpaceX pode atingir valor de mercado de US$ 10 tri com expansão do Starship, dizem analistas

No lançamento, o valor de mercado da empresa de Elon Musk era de US$ 1,7 trilhão; hoje, é de US$ 1,9 trilhão.

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12/07/2026 - 23h00
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A SpaceX vem despertando forte otimismo em Wall Street após seu IPO recorde, mesmo sem expectativa de gerar fluxo de caixa livre por pelo menos uma década. Avaliada em cerca de US$ 2 trilhões, a empresa de Elon Musk já tem analistas projetando valor de mercado superior a US$ 10 trilhões nos próximos anos, com base na escala de seus planos para o setor espacial. No lançamento, o valor de mercado era de US$ 1,7 trilhão; hoje, é de US$ 1,9 trilhão.

O analista Adam Jonas, do Morgan Stanley, estima que o foguete reutilizável Starship realizará cerca de 50 lançamentos em 2027, número que pode chegar a 6 mil em 2040. Nesse cenário, a SpaceX colocaria em órbita cerca de 600 mil toneladas métricas em um único ano, mais de dez vezes o total lançado pela humanidade ao longo da história, exigindo uma frota superior a 200 Starships e aproximadamente 8 mil motores.

O principal diferencial do Starship é a redução do custo de acesso ao espaço, de milhares para centenas de dólares por quilograma transportado, tornando economicamente viáveis operações em larga escala.

Outro ponto destacado por analistas é a estrutura produtiva da empresa. A SpaceX fabrica internamente cerca de 90% de seus componentes, enquanto fabricantes tradicionais, como a Boeing, dependem de fornecedores para aproximadamente 60% das peças. Segundo Ken Herbert, da RBC, essa integração vertical reduz gargalos e acelera a expansão da capacidade produtiva.

Após visitar a fábrica da empresa em Starbase, no Texas, Herbert afirmou que o nível de automação e industrialização é diferente de tudo o que já viu e comparou a instalação a um passo rumo ao futuro. Embora reconheça que atrasos são inevitáveis em projetos dessa magnitude, o analista considera que, se os planos forem executados, o resultado será "sem precedentes".

Herbert recomenda compra para as ações da SpaceX, com preço-alvo de US$ 225, enquanto Jonas projeta US$ 300. O consenso de mercado aponta preço-alvo médio de US$ 242, equivalente a um valor de mercado próximo de US$ 3,2 trilhões.

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6082-8 de ontem, sábado (11/07); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

12/07/2026 07h43

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6082-8 da Loteria Federal na noite do último sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

CAIXA Loterias informa: sorteio da extração 6082-8 realizado exclusivamente para divulgação de resultado, sem comercialização e premiação.

  • 5º prêmio: 054652
  • 4º prêmio: 093472
  • 3º prêmio: 033608
  • 2º prêmio: 097039
  • 1º Prêmio: 095866

Resultado da extração 6082-8:

5º prêmio:  054652

4º prêmio: 093472

3º prêmio: 033608 

2º prêmio: 097039

1º prêmio: 095866

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1243, sábado (11/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h40

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1243 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 2.741,44); 
  • 5 acertos - 1.407 apostas ganhadoras, (R$ 25,00);
  • 4 acertos - 18.371 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Setembro - 70.793 apostas ganhadoras, (R$ 2,50).

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1243 são:

  • 18 - 30 - 11 - 25 - 06 - 26 - 29
  • Mês da sorte: Mês da sorte: 09 - Setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1244

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1244. 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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