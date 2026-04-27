Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Crescimento

Suinocultura cresceu 50% nos últimos três anos em MS

Estado conta atualmente com produção anual de aproximadamente 3,6 milhões de suínos abatidos

Alison Silva

Alison Silva

27/04/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A suinocultura de Mato Grosso do Sul registrou crescimento de quase 50% nos últimos três anos, destaque como uma das principais frentes do agronegócio estadual. 

O desempenho do setor foi destaque no 4º Encontro de Lideranças da Suinocultura de Mato Grosso do Sul, realizado na última quinta-feira (23), evento que reuniu produtores, autoridades e investidores para discutir estratégias de expansão e fortalecimento da cadeia produtiva.

O governador Eduardo Riedel (PP) ressaltou a evolução da atividade, destacando a consistência do crescimento e o nível de profissionalização alcançado.“É uma cadeia estruturada, profissionalizada e com crescimento impressionante. Em três anos, avançou cerca de 50%. Mais do que posição em ranking, o que importa é essa curva consistente de crescimento”, afirmou.

Segundo dados apresentados, o Estado conta atualmente com mais de 300 granjas em operação, cerca de 121 mil matrizes e uma produção anual de aproximadamente 3,6 milhões de suínos abatidos. A cadeia produtiva gera cerca de 32 mil empregos diretos e movimenta diversos setores, como produção de grãos, genética animal e serviços.

Setor em números

Em 2025, foram contabilizados 262 estabelecimentos beneficiados, mais de 108 mil matrizes e 3,29 milhões de animais abatidos, com R$ 91 milhões em incentivos. Já em 2026, até o momento, são 257 estabelecimentos, 110,5 mil matrizes e mais de 1 milhão de abates, soma de R$ 39,2 milhões em incentivos.

Nos últimos anos, a suinocultura sul-mato-grossense recebeu cerca de R$ 2 bilhões em financiamentos por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). No cenário internacional, o setor também apresenta avanço.

As exportações de carne suína ultrapassam 20 mil toneladas, com crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Entre os principais destinos estão países asiáticos e do Oriente Médio, como Singapura, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.

Outro elemento considerado estratégico é a Rota Bioceânica, que deve reduzir custos logísticos e ampliar a competitividade do produto sul-mato-grossense no mercado externo, especialmente na Ásia.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o crescimento da suinocultura está diretamente ligado à adoção de novas tecnologias e à chegada de investimentos, incluindo indústrias e cooperativas de outras regiões do país.

Desde 2020, mais de R$ 300 milhões em incentivos estaduais foram destinados ao setor. A expectativa do governo é manter o ambiente favorável para novos investimentos, garantindo a continuidade do crescimento e a geração de renda no Estado.

Assine o Correio do Estado

Imposto de renda

Isenção para quem ganha R$ 5 mil vale para a declaração do IR 2026?

Resposta é: não. Contribuintes precisam prestar contas este ano

26/04/2026 12h30

Compartilhar

Arquivo/Agência Brasil

Continue Lendo...

Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo em 2025, a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais está em vigor na folha de pagamento desde o dia 1º de janeiro de 2026. 

Para quem não sabe, desde o início do ano, pessoas que recebem menos de R$ 5 mil mensais não estão mais sujeitas a pagar o Imposto de Renda. Além disso, há um desconto progressivo para quem recebe um salário de até R$ 7.350.

O efeito prático causou uma dúvida: e para a declaração do Imposto de Renda? O desconto vale? A resposta é: ainda não. 

Apesar de o benefício já estar valendo na folha de pagamento, quem declara o Imposto de Renda agora precisa ter atenção: a isenção não vale para a declaração deste ano.

E o motivo é simples: contribuintes obrigados a prestar contas com o Fisco estão tratando do exercício do ano calendário de 2025. 

“A declaração que você entrega no ano de 2026 não reflete o presente. Ela é uma prestação de contas do passado, tudo o que você recebeu ao longo do ano de 2025. A nova isenção de R$ 5 mil existe, sim. Mas ela só passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026", explica o professor de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Linhares. 

"Isso decorre de um princípio básico do direito tributário chamado de anterioridade, em que uma lei que cria ou amplia benefício fiscal não pode retroagir para alcançar fatos já ocorridos. A boa notícia é que esse olhar para trás será diferente no ano de 2027. Na declaração do próximo ano, referente a tudo que você recebeu ao longo de 2026, a nova faixa estará plenamente incorporada. É lá que a reforma do IR aparece completa para a maioria dos contribuintes”, diz.

Vale apontar que é possível que mesmo quem ganhe menos de R$ 5 mil tenha que declarar no ano que vem, segunda a professora de Ciências Contábeis da Unime, Ahiram Cardoso. 

“Há uma confusão referente a esse recebimento de até R$ 5 mil em 2026. Ele está dispensado a pagar o Imposto de Renda, mas não necessariamente dispensado a declarar em 2027, porque tem que estar observando o limite de obrigatoriedade do recebimento de rendimentos tributáveis no ano. Então, a gente vai ter que observar esse limite da obrigatoriedade”, aponta. 

Neste ano, está isento de declarar o Imposto de Renda quem recebeu em média até R$ 2.428,80 no ano passado e não se encaixa em outros critérios que obrigue a declarar. 

É bom lembrar que há, ainda, um desconto simplificado mensal de R$ 607,20. Isso faz com que na prática, quem receba até R$ 3.036 esteja isento de pagar o Imposto de Renda.

loteria

Resultado da Loteria Federal 6060-7 de ontem, sábado (25/04); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

26/04/2026 07h26

Compartilhar
Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6060-7 da Loteria Federal na noite deste sábado, 25 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Aracaju/SE    R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: São Paulo/SP-  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: Iturama/MG  -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: São Paulo/SP  -  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: Ponta Grossa/PR -  R$ 500.000,00

Resultado da extração 6060-7:

5º prêmio: 50656

4º prêmio: 33561

3º prêmio: 77247

2º prêmio: 42087

1º prêmio: 76036

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira
PREVISÃO

/ 1 dia

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

2

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3000, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3000, sábado (25/04); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?