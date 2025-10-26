Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Suspensão das tarifas pode abrir janela de oportunidades nos mercados

No mercado de câmbio, a previsão é de que um acordo possa fortalecer a moeda brasileira, mas se houver apenas um avanço na agenda de negociações

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/10/2025 - 22h00
Continue lendo...

O encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, pode gerar oportunidades, mas não soluções, para os mercados, avalia Ricardo Trevisan Gallo, CEO da Gravus Capital.

"Se as equipes conseguirem um acordo com suspensão temporária de tarifas e caminhos claros para retirada gradual, veremos redução do prêmio de risco e janelas de compra atrativas", afirmou, em nota.

Gallo acrescenta que se as negociações ficarem apenas no "simbólico", a incerteza continuará pressionando os ativos e investimentos. Sobre a Selic, no patamar de 15% ao ano, o especialista destaca que o Banco Central tem mantido postura vigilante, mas um acordo técnico que reduza incerteza externa tende a abrir espaço para um alívio nos prêmios de risco, puxando os retornos soberanos para baixo no curto prazo e aliviando pressões sobre o spread de crédito.

No mercado de câmbio, a previsão é de que um acordo possa fortalecer a moeda brasileira, mas se houver apenas um avanço na agenda de negociações, já será o suficiente para trazer de 1% a 3% de ganho para o real frente ao dólar na semana.

"Se a negociação obtiver sucesso técnico e houver anúncio de suspensão das tarifas a segunda-feira deverá trazer reflexos concretos nos mercados."

Caso anunciado a suspensão das tarifas atuais, Gallo acredita que o Ibovespa possa apresentar avanço em empresas setoriais, com exportadores e empresas industriais liderando a valorização intradia.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado

26/10/2025 07h45

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3522 da Lotofácil na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Apostas da Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo foram vencedoras.

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 484.787,34 cada);
  • 14 acertos - 441 apostas ganhadoras (R$ 987,84 cada);
  • 13 acertos -11.716 apostas ganhadoras (R$ 35,00 cada);
  • 12 acertos - 116.006 apostas ganhadoras (R$ 14,00 cada);
  • 11 acertos - 561.197 apostas ganhadoras (R$ 7,00 cada);

Os números da Lotofácil 3522 são:

17 - 12 - 08 - 01 - 07 - 05 - 10 - 24 - 04 - 11 - 14 - 02 - 20 - 22 - 15

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3523

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 27 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3523. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1133, sábado (25/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h

26/10/2025 07h40

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1133 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 200 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 400 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 21 apostas ganhadoras (R$ 3.936,77 cada);
  • 5 acertos - 1.185 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 14.639 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Abril - 49.201 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada);

Confira o resultado da Dia de Sorte 1133:

12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20 

Mês da sorte: ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1134

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1134.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

