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Tarifa Zero

Tarifa zero: contribuição pode substituir vale-transporte, mas custo sobe para 95% das empresas

Pelas regras atuais, o empregado arca com o custo de suas viagens de casa ao trabalho até o limite de 6% do seu salário básico. A empresa, por sua vez, é obrigada a pagar todo o valor que exceder esses 6%

Estadão Conteúdo

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27/04/2026 - 21h00
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Uma contribuição sobre a folha de pagamento poderia substituir o vale-transporte e financiar uma política de tarifa zero no Brasil, mas o custo aumentaria para 95% das empresas, conforme um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Os pesquisadores estudaram os impactos da medida em 12 capitais brasileiras: Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

No fim do ano passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao Ministério da Fazenda a elaboração de estudos para implantar a tarifa zero no Brasil. O governo ainda não encampou a medida, mas uma das propostas em análise é substituir o atual vale-transporte por uma contribuição que custearia um subsídio.

O vale-transporte contemplava 1,09 milhão de trabalhadores formais nas 12 capitais em 2024, período do último dado disponível - o que representa aproximadamente 9,5% do total de trabalhadores formais dessas cidades. O Ipea estima, contudo, que esse número está subestimado nas bases de dados oficiais.

Pelas regras atuais, o empregado arca com o custo de suas viagens de casa ao trabalho até o limite de 6% do seu salário básico. A empresa, por sua vez, é obrigada a pagar todo o valor que exceder esses 6%.

Trocar o vale-transporte por uma contribuição social das empresas exigiria uma mudança na Constituição e é de difícil implementação, segundo o Ipea, por envolver a criação de um tributo novo e depender da adesão dos municípios e coordenação federativa.

Na maioria das cidades analisadas, uma alíquota entre 0,5% e 1% sobre a folha de salários seria suficiente para dobrar o nível atual de subsídio aos sistemas de ônibus.

Esse o cenário que representaria o menor custo para as empresas. Para reduzir a tarifa pela metade, seriam necessárias alíquotas entre 1,7% e 2,6%. Para implementar a tarifa zero, ou seja, totalmente gratuita, a contribuição teria de ficar entre 2,4% e 8,5%, podendo chegar a 13,7% em Belém, onde não há subsídio municipal.

Os pesquisadores estimam que cerca de 70% dos trabalhadores que recebem o vale-transporte (566 mil pessoas) nas 12 capitais seriam beneficiados pela substituição do vale pela criação de uma contribuição que reduzisse a tarifa em 50%. Para esses trabalhadores, o gasto médio mensal com transporte público cairia em quase 40%, de R$ 79 para R$ 48.

"A criação de uma Contribuição Social para o Transporte Público Urbano (CTPU) beneficiaria principalmente a população de baixa renda. Isso incluiria tanto os trabalhadores formais de menor renda quanto todo o restante da população fora do mercado formal (informais e desempregados), que teriam uma redução dos custos de todas as suas viagens por transporte público, e não apenas das viagens casa-trabalho", dizem os pesquisadores.

As empresas, por outro lado, teriam um aumento nas despesas. Para 95% dos estabelecimentos, o custo mensal médio com o transporte dos empregados subiria de R$ 60 para R$ 1.100 a 1.300 por empresa, o que corresponde a um porcentual de 1,8%a 2,1% sobre a folha salarial ou a um aumento de R$ 65 por funcionário por mês.

No cenário de tarifa zero, o custo mensal por empresa seria de R$ 2.710, equivalente a 4,37% sobre a folha, podendo chegar a R$ 3.200 (R$ 166 por funcionário por mês) no cenário de maior aumento de demanda.

O aumento de custos para as empresas ocorre porque, enquanto o vale-transporte é pago apenas para funcionários específicos que moram longe ou ganham menos, a contribuição seria uma alíquota fixa sobre toda a folha de pagamento bruta da empresa.

"As estimativas acima mostram que o custo da implementação da CTPU recairá sobre os empregadores, mesmo nos cenários de substituição do vale-transporte. Esses efeitos são, entretanto, de curto prazo. No médio e longo prazo, é provável que o custo adicional imposto aos empregadores venha a ser repassado, de alguma forma, aos empregados. Para os empregados formais que ganham acima do salário-mínimo, o custo adicional deve ser compensado por um menor reajuste salarial", afirma o estudo.

São Paulo, por exemplo, possui o maior sistema de transporte público entre as capitais analisadas. Uma alíquota de 0,5% já seria suficiente para a cidade arrecadar R$ 1,419 bilhão por ano, o equivalente ao custo para construir um quilômetro de metrô na capital paulista, dada a quantidade de empresas e trabalhadores empregados.

O subsídio atual é de R$ 6,7 bilhões e já cobre cerca de 58% dos custos do sistema. Para reduzir a tarifa pela metade, seria necessária uma alíquota entre 1,6% e 2%. Se a prefeitura quiser conceder gratuidade total, a contribuição precisaria ficar entre 3,8% e 4,8%.

O estudo aponta desafios na implementação da medida. O sucesso dependeria de um desenho institucional e regulatório cuidadosa, integração metropolitana do transporte pública, readequação dos contratos de concessão com transparência sobre as regras de gestão e remuneração de operadores.

"A criação da contribuição exigiria uma mudança constitucional, uma regulamentação nacional e a adesão voluntária de municípios ou de regiões metropolitanas Há também o risco de competição fiscal entre municípios, caso a contribuição seja instituída de forma isolada, o que reforça a importância da coordenação metropolitana."

Um efeito colateral considerado no estudo é que o aumento de custo para as empresas pode aumentar a informalidade e a pejotização.

"Outro desafio é que a política aumentaria encargos sociais entre um e três pontos percentuais. Além disso, a elevada informalidade do mercado de trabalho brasileiro, que limita a base de arrecadação e pode reduzir a sustentabilidade da política no longo prazo. Por fim, alíquotas mais altas de CTPU tendem a o que pode incentivar a pejotização dessas vagas, especialmente nas faixas médias e superiores de renda."

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2950, segunda-feira (27/04)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/04/2026 20h14

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2950 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2950 são:

Primeiro sorteio: 49 - 02 - 26 - 12 - 09 - 48

Segundo sorteio: 30 - 47 - 28 - 49 - 05 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2951

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2951. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2917, segunda-feira (27/04)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/04/2026 20h10

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2917 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2917 são:

  • 99 - 85 - 51 - 03 - 04 - 20 - 31 - 09 - 27 - 95 - 90 - 42 - 44 - 98 - 07 - 17 - 47 - 05 - 23 - 65

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2918

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2918. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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