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Tarifaço tira R$ 774 milhões das exportações de MS aos EUA

Vendas ao mercado norte-americano caíram 11,7% em 12 meses; 67% dos municípios exportadores do Estado registraram retração, aponta CNM

Súzan Benites

Súzan Benites

21/10/2026 - 08h05
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As exportações de Mato Grosso do Sul para os Estados Unidos recuaram US$ 82,4 milhões, o equivalente a R$ 774,3 milhões, entre agosto de 2025 e julho de 2026, na comparação com os 12 meses anteriores. A queda de 11,7% no valor comercializado com o mercado americano ocorreu após o início do tarifaço imposto pelo governo dos EUA e atingiu a maior parte dos municípios sul-mato-grossenses que mantêm relações comerciais com o país.

Os dados foram obtidos de um estudo técnico da Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgado esta semana, que avaliou os efeitos das sobretaxas sobre as exportações municipais em todo o Brasil.

O levantamento mostra que 67% dos municípios de Mato Grosso do Sul com vendas registradas aos americanos tiveram redução no valor exportado no período, enquanto 33% apresentaram crescimento.

Conforme o estudo, 27 municípios sul-mato-grossenses exportaram para os Estados Unidos, o equivalente a 35% das cidades do Estado. As vendas estaduais passaram de US$ 703,4 milhões, entre agosto de 2024 e julho de 2025, para US$ 621 milhões, nos 12 meses seguintes. A diferença negativa foi de US$ 82,4 milhões.

A retração no Estado foi inferior à registrada no País, onde as exportações aos americanos caíram 16,2%, saindo de US$ 41,5 bilhões para US$ 34,8 bilhões. Apesar disso, o resultado estadual evidencia a exposição de parte da economia local às mudanças na política comercial americana.

O estudo da CNM aponta a celulose como o principal produto afetado nas exportações de MS. A indicação chama atenção para a cadeia de produtos florestais, que tem participação relevante na economia estadual e está entre os segmentos sujeitos às barreiras comerciais americanas.

O cenário internacional também influencia as perspectivas do setor florestal do Estado. Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore-MS), Júnior Ramires, a atividade enfrentou pressões relacionadas ao mercado externo, ao câmbio e aos custos de produção neste ano.

“Do lado do mercado, o primeiro semestre foi de preços da celulose pressionados, real valorizado e custos em alta, sobretudo de fertilizantes e combustíveis, o que apertou as margens em toda a cadeia”, afirma.
Conforme já havia publicado o Correio do Estado, a celulose perdeu espaço para a soja como principal produto exportado por MS este ano.

NACIONAL

Em âmbito nacional, 1.135 municípios tiveram impacto negativo nas exportações para os Estados Unidos após o início das medidas tarifárias. De acordo com a CNM, as perdas acumuladas dessas localidades chegaram a R$ 66,8 bilhões.

O levantamento também identificou dificuldades para compensar a perda do mercado americano com vendas a outros destinos. Entre os municípios afetados, 657 ou 58% registraram redução nas exportações totais, considerando todos os parceiros comerciais. Para a CNM, esse grupo representa a parcela em que a retração das vendas aos EUA não foi compensada pelo crescimento do comércio com outros países.

Ainda no cenário nacional, as maiores perdas nas receitas de exportação se concentraram nas cadeias do petróleo, café, suco de laranja, ferro-gusa e silvicultura. Entre os produtos que permaneceram sujeitos às sobretaxas, cinco registraram, juntos, perdas de aproximadamente US$ 1 bilhão.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os efeitos das medidas comerciais podem se prolongar e afetar a atividade econômica, o emprego e a arrecadação dos municípios.

“O protecionismo, as barreiras sanitárias e as tensões geopolíticas globais tendem a gerar efeitos duradouros. Para proteger a arrecadação e garantir a manutenção dos empregos locais, é necessário reduzir a dependência de um único comprador, fortalecendo a diversificação produtiva e comercial no mercado interno e com novos parceiros internacionais”.

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7147, terça-feira (20/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

21/10/2026 08h29

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7147 da Quina na noite desta terça-feira, 20 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 52 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 95 apostas ganhadoras, (R$ 9.444,31)
  • 3 acertos - 8.347 apostas ganhadoras, (R$ 102,37)
  • 2 acertos - 199.287 apostas ganhadoras, (R$ 4,28)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7147 são:

  • 44 - 21 - 57 - 05 - 50

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7148

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7148. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3809, terça-feira (20/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

21/10/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3809 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 20 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 154 apostas ganhadoras, (R$ 1.924,65)
  • 13 acertos - 6939 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 94823 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 513223 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3809 são:

  •  04 - 18 - 11 - 08 - 17 - 05 - 19 - 20 - 09 - 01 - 21 - 23 - 25 - 03 - 06

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3810

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3810. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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