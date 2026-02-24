Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Inspeção Sanitária

Taxa para comerciantes cresce 1.500% e vereadores aprovam projeto para readequação da cobrança

O aumento da cobrança já estava previsto, mas deveria ocorrer de forma gradual nos últimos três anos, o que não foi cumprido pela Prefeitura

Karina Varjão

Karina Varjão

24/02/2026 - 17h03
Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram em regime de urgência e em discussão única o Projeto de Lei Complementar 1025/26, que promove alterações na legislação do Código Tributário Municipal. 

A votação aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira (24), onde foram aprovados seis projetos no total. 

O Projeto de Lei Complementar visa readequar o cronograma da aplicação plena da Taxa de Inspeção Sanitária aplicada aos comerciantes, reprogramando a cobrança da taxa com base no benefício legal aprovado em 2023. 

Anteriormente, a taxa era no valor único de R$ 80, seja para empreendimentos de pequeno ou de grande porte. Após a aprovação, em 2024 iniciaria a transição gradual dos novos valores, o que não foi feito pela Prefeitura Municipal. 

Assim, a cobrança do novo valor já foi iniciado em 2026, sem seguir o escalonamento previsto e gerando cobranças abruptas aos comerciantes. 

“Estamos dando legalidade para que os fatores sejam respeitados. Vamos fazer justiça. O comerciante está pagando R$ 1.460 no primeiro ano, mas teria que pagar R$ 486 no primeiro”, exemplificou o vereador Carlão, autor do projeto juntamente com o vereador Flávio Cabo Almi. 

O projeto aprovado estabelece justamente esse impedimento de cobranças abruptas, impedindo o Executivo de ignorar as etapas de transição da lei. Ao invés de cobrar 60% do valor total da taxa já em 2026, a nova legislação obriga a aplicação do fator redutor de 0,2 (de 20%) para este ano. 

Dessa forma, o cronograma segue gradualmente até o ano de 2030. Os contribuintes que já realizaram o pagamento da taxa com o fator de 60% terão o valor excedente compensado automaticamente na próxima cobrança. 

“Esse projeto busca assegurar o direito dos comerciantes de Campo Grande. Não dá para amanhecer 2026 com taxa que se cobrava R$ 87 passando para um valor de R$ 1,4 mil”, disse o vereador Flavio Cabo Almi. 

Veto 

Na sessão ordinária de hoje, os vereadores também votaram pelo mantimento do veto parcial da prefeita Adriane Lopes (PP), referente a emenda dos vereadores ao Projeto de Lei Complementar 1.012/25, que dispõe sobre o ressarcimento das contribuições previdenciárias complementares. A parte vedada assegurava a redução dos meses para pagamento das parcelas, de 36 para 12 meses, além de atualização dos valores pelo IPCA-E. A prefeitura justificou o veto alegando que a medida implicaria no planejamento orçamentário.

A proposta do Executivo beneficia os servidores públicos efetivos com exercício entre 13 de novembro de 2019 e 18 de outubro de 2022 (data que antecede a vigência da previdência complementar no município) e que fizeram a opção para o Regime de Previdência Complementar.

Além de argumentar que o ressarcimento em 12 parcelas implicaria o cofre público de Campo Grande, a Prefeitura também fundamenta seu veto alegando que a proposta foi discutida com sindicato dos beneficiários, que concordou com os prazos.

Com isso, foi aprovado Projeto de Lei 1.024/26, do Executivo, a respeito do ressarcimento de contribuições previdenciárias, que será efetuado em rubrica específica em folha de pagamento, divididos em 36 parcelas.
 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 814, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h30

Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 814 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 1.165,89)
  • 4 acertos - 701 apostas ganhadoras, (R$ 63,20)
  • 3 acertos - 6.038 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 814 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 815

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 815. O valor da premiação está estimado em R$ 2,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2928, segunda-feira (23/02): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2928 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 5.827,95)
  • 4 acertos - 645 apostas ganhadoras, (R$ 113,59)
  • 3 acertos - 11.278 apostas ganhadoras, (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 6.410,74)
  • 4 acertos - 624 apostas ganhadoras, (R$ 117,41)
  • 3 acertos - 11.692 apostas ganhadoras, (R$ 3,13)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2928 são:

Primeiro sorteio: 49 - 37 - 11 - 09 - 16 - 38

Segundo sorteio: 42 - 12 - 17 - 26 - 32 - 25

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2929

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2929. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

