TCU vai inspecionar documentos do BC sobre liquidação do Banco Master

Análise deve levar cerca de 30 dias e resultado será encaminhado ao ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso no tribunal

DA REDAÇÃO

02/01/2026 - 18h00
O Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou nesta sexta-feira um processo para inspecionar os documentos que estão sob a guarda do Banco Central (BC) relacionados à liquidação do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.

De acordo com o presidente do TCU, Vital do Rêgo, a equipe técnica da corte deverá concluir a análise em um prazo aproximado de 30 dias e encaminhar o relatório ao ministro Jhonatan de Jesus, relator do processo no tribunal.

Segundo Vital do Rêgo, mesmo durante o período de recesso, o TCU mantém servidores em regime de plantão em todas as secretarias, o que permitirá a continuidade dos trabalhos.

O presidente da corte está em João Pessoa (PB), e o retorno integral das equipes está previsto para o dia 17 de janeiro.

O presidente do tribunal explicou que o Banco Central encaminhou ao TCU uma nota técnica com os principais fundamentos que levaram à decretação da liquidação do Banco Master, mas sem anexar documentos comprobatórios.

Diante disso, o ministro relator solicitou esclarecimentos adicionais para compreender os motivos que embasaram a decisão da autoridade monetária. A inspeção tem como objetivo aprofundar a análise desse processo.

“O Banco Central entendeu que dispõe de provas suficientes para liquidar o Master. Respeitamos essa posição, mas queremos conhecer todos os fundamentos, todos os processos que compõem a liquidação, para que possamos nos posicionar”, afirmou Vital do Rêgo em entrevista ao jornal O GLOBO.

Ele acrescentou que “o Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro, enquanto o TCU atua como controlador de segunda ordem”.

Entre os pontos que despertaram questionamentos está a informação, presente na nota técnica do BC, de que o Ministério Público Federal foi acionado após a identificação de indícios de crimes na atuação do Banco Master.

No entanto, segundo o TCU, não foram detalhadas nem apresentadas as evidências que sustentariam essa suspeita.

A inspeção técnica, já autorizada pelo Banco Central, será conduzida por uma comissão de auditores do TCU designada pelo relator do processo.

A equipe deverá analisar a documentação diretamente na sede da autoridade monetária, em consulta presencial aos arquivos relacionados à liquidação da instituição financeira.

Relator deve aguardar conclusão da inspeção

De acordo com Vital do Rêgo, o ministro Jhonatan de Jesus deverá aguardar o encerramento dos trabalhos da área técnica antes de tomar qualquer decisão.

O prazo inicial para a inspeção é de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a complexidade da análise.

No mercado financeiro, havia preocupação de que o relator pudesse conceder uma liminar suspendendo a liquidação do Banco Master, decretada em novembro, o que poderia gerar instabilidade e comprometer o pagamento, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), de títulos de renda fixa afetados pela intervenção.

Auxiliares do ministro relator relatam, no entanto, que Jhonatan não pretende conceder liminar antes da conclusão da inspeção. Ele tem afirmado que seguirá as recomendações da área técnica do TCU e do Ministério Público junto à corte.

O relator também tem destacado, em conversas reservadas, que a intenção do tribunal é avaliar se a liquidação foi a solução mais adequada para o caso.

Um dos receios é que a venda dos ativos que compõem a massa liquidanda possa resultar em prejuízos futuros aos investidores.

O processo tramita sob sigilo no TCU por envolver dados bancários protegidos pela Constituição. Apesar do silêncio público, há divergências internas na corte sobre a condução do caso.

A abrangência das operações de Vorcaro e seus vínculos políticos tornam o tema sensível para diversas autoridades.

A atuação agressiva do Banco Master, que oferecia retornos muito acima da média de mercado, já vinha sendo vista com desconfiança desde o segundo semestre de 2024. A situação se agravou após o anúncio da venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB), no fim de março.

Antes mesmo da conclusão das negociações, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Master no valor de R$ 12,7 bilhões.

O Banco Central apontou problemas nessas carteiras e, em setembro, rejeitou a venda do Master para o BRB. A operação passou a ser investigada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, e o caso acabou sendo levado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PROJEÇÃO

Exploração de minério de ferro no Pantanal deve disparar neste ano

Aporte bilionário, possível entrada de sócio estrangeiro e avanço da hidrovia do Rio Paraguai impulsionam a expansão da produção da LHG Mining em até 33% para o ano que se inicia

02/01/2026 08h00

Empresa canadense chamada Robert Allan Ltd. é a responsável pela arquitetura naval para a construção dessas novas barcaças

Empresa canadense chamada Robert Allan Ltd. é a responsável pela arquitetura naval para a construção dessas novas barcaças Divulgação/Semadesc

Com um contexto de investimentos de bilhões para escalar a produção, tratativas para incorporar um sócio estrangeiro na mineração no Pantanal e trâmite para ampliar o modal de navegação pelo Rio Paraguai, a exploração do minério de ferro em Mato Grosso do Sul já tem prospecção de crescer cerca de 33% neste ano.

Esse cenário foi analisado por gerência da LHG Mining, principal mineradora no Estado e que vem apresentando aumento de produção ano a ano, desde quando assumiu as minas em Corumbá e Ladário, em julho de 2022.

Para uma publicação especializada no setor de mineração, um executivo da empresa, que integra a holding J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, divulgou no mês de dezembro que deveria fechar 2025 com 12 milhões de toneladas exploradas, contra os 2,5 milhões de toneladas que começou na sua linha de produção, há cerca de três anos. Para o ano que vem, a meta é alcançar 16 milhões de toneladas.

De forma prévia, entre janeiro e outubro de 2025, os volumes exportados pela mineradora para o Uruguai já tinham alcançado 4,7 milhões de toneladas somente pelo porto Gregório Curvo, que é administrado pela LHG Mining.

Em 2025, a mineradora dos irmãos Batista chegou a cerca a 12 milhões de toneladas, e para 2026 a meta é de 16 milhões de toneladas

No porto Granel Química (Ladário), houve o despacho de 1,1 milhão de toneladas de minério, enquanto no Terminal Vetorial Logística o carregamento foi de 1,8 milhão de toneladas.

A empresa usa os três portos, mas divide a carga com os carregamentos de outras mineradoras, exceto no caso de Gregório Curvo. Esses dados são da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq).

O gerente geral da LHG Mining, Pablo Mendes, informou para a revista Minérios & Minerales que a produção teve um salto considerado em um prazo de três meses, em 2025.

“A ideia do projeto ‘90 dias para operar’ veio de uma necessidade, após a aquisição da mina pelo grupo JBS, para se posicionar no mercado de minério de ferro de forma mais agressiva. Queriam (os investidores) que ela estivesse dentro das três maiores produtoras do Brasil.

Foi o processo de contratação de uma usina de 3,5 milhões de toneladas, para fazermos a implantação e todo o processo de operação dessa planta. E em 90 dias conseguimos fazer terraplanagem, compramos equipamentos e instalamos. Colocamos minério no estoque neste período recorde”, detalhou Mendes.

O minério retirado na região do Pantanal tem um valor agregado que é ter mais de 65% de teor de ferro, o que aumenta a qualidade dessa commodity. Com os investimentos que estão sendo feitos, a estimativa é de que a exploração deverá ocorrer no período de 40 anos.

Empresa canadense chamada Robert Allan Ltd. é a responsável pela arquitetura naval para a construção dessas novas barcaças

Também para garantir que as mudanças propostas pela empresa sejam implantadas, houve a contratação da Metso, que é apontada como pioneira em tecnologias sustentáveis e soluções para indústrias de agregados, processamento de minerais e refino de metais. Essa parceira atua em 50 países, com 17 mil empregados.

A LHG Mining está, atualmente, com mais de 2,2 mil funcionários e tem previsão para contratar até cinco mil pessoas nos próximos anos.

Para ter a estrutura necessária que permitisse explorar 12 milhões de toneladas de minério de ferro no ano passado, LHG Mining e Metso divulgaram que uma série de inovações foram implantadas nas minas de Corumbá.

Chegaram a manter cinco frentes simultâneas de construção, quatro guindastes, três muncks e mais de 100 pessoas trabalhando diretamente na obra, em momentos de pico.

“As pilhas de processo são embarcadas diretamente. Tem sido um aprendizado muito grande. A toda hora a gente dá uma rodada, dá uma apertada para produzir mais. Tudo isso para, em 2026, atingir o objetivo de chegar aos 16 milhões de toneladas”, estimou Pablo Mendes à Minérios & Minerales.

ARRECADAÇÃO

Esse crescimento contínuo representa, ao mesmo tempo, maior arrecadação dos atores públicos. A expectativa da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc)é de que essa nova fase vai gerar cerca de R$ 350 milhões em arrecadação de tributos anualmente. Com relação às compensações ambientais, o valor corresponde a R$ 40 milhões.

INVESTIMENTOS E NOVOS ACIONISTAS

A Semadesc havia divulgado em julho do ano passado que a LHG Mining está com um investimento global de R$ 4 bilhões a serem pulverizados ao longo dos anos.

Além da instalação de um transportador de correia, duas novas plantas de beneficiamento, o uso otimizado da hidrovia Paraguai-Paraná é uma prioridade.

Para conseguir alcançar isso, a empresa está aguardando a entrega de 400 barcaças que podem transportar 50 mil toneladas de minério. A construção dessa frota está dividida em quatro estaleiros, entre eles em uma unidade que fica em Manaus (AM).

Uma empresa canadense chamada Robert Allan Ltd. é a responsável pela arquitetura naval para a construção dessas novas barcaças.

Existe outra tramitação que é a concessão da hidrovia no Rio Paraguai, ao longo de 600 km, entre Corumbá e a foz no Rio Apa.

Nessa frente, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisa critérios jurídicos nos setores ambiental e de gestão. O processo está parado por conta do recesso do órgão federal, que só volta a trabalhar em no dia 16.

Com relação ao quadro societário, há informações que a LHG Mining contratou o Citi (Citigroup) para intermediar a venda de ações minoritárias da mineradora. O foco seria um sócio estrangeiro, mas ainda não há detalhes oficiais divulgados.

ECONOMIA

Bancos elevam expectativa de crescimento do crédito de 7,9% para 8,2% em 2026

Conforme a Febraban, os números recentes do mercado de crédito mostram que a carteira mantém um crescimento elevado, apesar da alta da Selic.

01/01/2026 19h00

Crédito deve crescer em 2026, estimativa é de pesquisa da Febraban

Crédito deve crescer em 2026, estimativa é de pesquisa da Febraban Divulgação

Pesquisa divulgada pela Febraban, a entidade que representa os bancos, mostra uma melhora nas expectativas do setor em relação ao crescimento do crédito, dada a perspectiva de expansão das operações com recursos direcionados. Sete a cada dez bancos (73,7%) avaliam que a desaceleração do crédito será gradual, já que a resiliência do mercado de trabalho e os estímulos públicos tendem a compensar parte do impacto da política monetária contracionista e do aumento da inadimplência

A projeção ao crescimento da carteira de crédito no ano passado, cujos números finais ainda serão divulgados, passou de 8,9%, previsão feita em novembro, para 9,2% na pesquisa realizada em dezembro. Já para 2026, os bancos preveem crescimento de 8,2% da carteira de crédito, acima também do prognóstico do levantamento anterior: 7,9%.

Conforme a Febraban, os números recentes do mercado de crédito mostram que a carteira mantém um crescimento elevado, apesar da alta da Selic. A última pesquisa da instituição ouviu 20 bancos entre 17 e 19 de dezembro.

A maior mudança se deu nas expectativas ao crédito direcionado, em que os maiores operadores são bancos públicos. A projeção ao crescimento do saldo da carteira de crédito direcionado em 2025 passou de 10,1% para 10,9%, ao passo que as projeções para este ano subiram de 9% para 9,4%, o que supera o crescimento de 7,6% previsto para a carteira de crédito com recursos livres.

Segundo o levantamento, os bancos esperam que a taxa de inadimplência suba de 5,1%, em 2025, para 5,2%, em 2026. Para 70% dos entrevistados, o Banco Central (BC) só deve começar a cortar os juros de referência em março, levando a Selic dos atuais 15% para 13% até agosto. Para metade dos bancos, constantes estímulos fiscais e de crédito pelo governo, combinados ao mercado de trabalho ainda aquecido, devem impedir a baixa da inflação para 3,5%, como espera o BC para este ano.

Em relação às contas públicas, o entendimento de 80% das instituições financeiras consultadas pela pesquisa é de que o governo precisará de medidas adicionais para cumprir a meta do arcabouço fiscal, que obriga o governo a, no mínimo, zerar o déficit primário. A aposta é de que o governo manterá a estratégia de aumentar as receitas ou vai retirar despesas do arcabouço para cumprir a meta.

