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Tecnologia transforma lanchonetes e restaurantes de Mato Grosso do Sul

Cardápios digitais, QR Code e pedidos pelo WhatsApp deixaram de ser tendência e viraram realidade para pequenos negócios de alimentação no estado

Denis Felipe

Denis Felipe

09/06/2026 - 10h25
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Quem caminha pelas ruas de Campo Grande e das principais cidades de Mato Grosso do Sul percebe uma mudança silenciosa, mas profunda, no comércio de alimentação.

O cardápio de papel, antes presente em toda lanchonete, pizzaria e restaurante, vem dando lugar a um pequeno adesivo com QR Code colado nas mesas e nos balcões.

A transformação não é por acaso. Após os anos de pandemia, que aceleraram a digitalização do consumo, o cliente brasileiro mudou de comportamento. Hoje, ele espera praticidade: quer ver fotos dos produtos, conferir preços atualizados e fazer o pedido sem complicação de preferência pelo celular.

O fim do cardápio de papel

Para o pequeno empreendedor, o cardápio impresso sempre representou um problema. Cada mudança de preço exigia uma nova impressão. Itens em falta geravam constrangimento. E a apresentação, muitas vezes, não fazia jus à qualidade da comida.

O cardápio digital resolve essas dores de uma vez. As atualizações são instantâneas, os produtos ganham fotos atrativas e o cliente acessa tudo em segundos, apenas apontando a câmera do celular para o QR Code.

O WhatsApp como aliado de vendas

Outro fator que impulsiona essa mudança é a integração com o WhatsApp, o aplicativo mais usado pelos brasileiros. Em vez de ligações demoradas e pedidos anotados à mão sujeitos a erros, o cliente monta o pedido pelo cardápio digital e o envia já formatado, com itens, endereço e forma de pagamento, direto para o estabelecimento.

Plataformas brasileiras de cardápio digital, criadas especialmente para pequenos negócios, têm democratizado o acesso a essa tecnologia. Com mensalidades acessíveis  e muitas vezes versões gratuitas para começar, elas permitem que até a menor lanchonete tenha uma operação digital profissional, antes restrita às grandes redes.

Profissionalização ao alcance de todos

O que mais chama atenção é a velocidade com que esses negócios se modernizam. Ferramentas que antes custavam centenas de reais por mês hoje cabem no orçamento do empreendedor local.

Recursos como cálculo automático de frete por bairro, programas de fidelidade e até avaliações de clientes já estão disponíveis para o pequeno comércio sul-mato-grossense.

Para especialistas em marketing, essa é uma oportunidade que vai além da praticidade: trata-se de competitividade. "O consumidor de hoje compara, pesquisa e decide pelo celular. O negócio que não está presente no digital simplesmente deixa de existir para uma parcela enorme do público", avaliam profissionais do setor.

Um caminho sem volta

A digitalização do comércio de alimentação em Mato Grosso do Sul reflete uma tendência nacional, mas com um ritmo próprio, puxado pelo empreendedorismo forte da região. Para quem ainda resiste, o recado dos especialistas é direto: a tecnologia deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

E a boa notícia é que dar o primeiro passo nunca foi tão simples. Em poucos minutos, qualquer negócio pode sair do papel e entrar de vez na era digital.

Tecnologia que cabe no bolso do empreendedor

 

O que mais impulsiona essa mudança é o preço. Ferramentas que antes custavam centenas de reais por mês restritas às grandes redes hoje têm versões acessíveis e até gratuitas para começar. Recursos como cálculo automático de frete por bairro, programas de fidelidade e avaliações de clientes já estão ao alcance da menor lanchonete sul-mato-grossense.

Para a Abrasel-MS, inovação e união são caminhos para o setor superar os desafios. E a digitalização aparece como peça-chave dessa estratégia: o consumidor de hoje pesquisa, compara e decide pelo celular. O negócio que não está presente no digital simplesmente deixa de existir para uma parcela enorme do público.

A modernização do comércio de alimentação em Mato Grosso do Sul reflete uma tendência nacional, mas ganha ritmo próprio, puxada pelo empreendedorismo forte da região. Para quem ainda resiste, o recado é direto: a tecnologia deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. E dar o primeiro passo, hoje, leva poucos minutos.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2934, segunda-feira (08/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/06/2026 08h36

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2934 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.756.345,72)
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 214.852,42)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 2.238,04)
  • 17 acertos - 441 apostas ganhadoras, (R$ 304,49)
  • 16 acertos - 2714 apostas ganhadoras, (R$ 49,47)
  • 15 acertos - 12252 apostas ganhadoras, (R$ 10,96)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 107.426,23)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2934 são:

  • 72 - 84 - 45 - 55 - 94 - 83 - 12 - 99 - 23 - 54 - 87 - 30 - 11 - 89 - 31 - 41 - 52 - 19 - 27 - 96 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2935

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3705, segunda-feira (08/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/06/2026 08h34

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3705 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 1.178.158,55)
  • 14 acertos - 739 apostas ganhadoras, (R$ 1.279,72)
  • 13 acertos - 20499 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 203627 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 994774 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3705 são:

  • 16 - 21 - 06 - 01 - 25 - 14 - 04 - 03 - 18 - 15 - 08 - 10 - 24 - 20 - 22

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3710

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3710. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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