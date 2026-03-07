Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ENTREVISTA

"Todas as regiões do Estado receberão investimentos, mas o Cone Sul se destaca"

O diretor-presidente da Energisa MS anunciou um aporte de R$ 928 milhões neste ano, o que representa o maior investimento em 11 anos

Daniel Pedra

Daniel Pedra

07/03/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul vive um dos ciclos de crescimento econômico mais intensos de sua história recente. Com expansão do agronegócio, chegada de novas indústrias, obras estruturantes e avanço populacional acima da média nacional, a demanda por energia elétrica cresce em ritmo acelerado.

Para acompanhar esse cenário, a Energisa MS anunciou um aporte de R$ 928 milhões neste ano, o maior investimento anual desde que assumiu a concessão, há 11 anos.

O pacote contempla ampliação e modernização da rede de distribuição, aumento da capacidade de subestações, construção de novas subestações, incorporação de tecnologias para tornar o fornecimento mais resiliente e ações integradas com prefeituras para mitigar impactos de eventos climáticos severos.

Na prática, o recurso é fundamental para garantir a chegada de novos empreendimentos, apoiar o avanço industrial e do agronegócio e assegurar que regiões em forte expansão, como o Cone Sul, tenham a energia necessária disponível.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, detalhou como os investimentos serão distribuídos, quais regiões receberão mais obras, como a empresa está lidando com a intensificação de eventos climáticos e de que maneira a expansão da infraestrutura elétrica sustenta o desenvolvimento econômico do Estado.

Confira abaixo a entrevista completa.

A Energisa MS anunciou um grande aporte financeiro para este ano, o maior desde que assumiu a concessão no Estado. O que torna este ano tão decisivo para a infraestrutura elétrica sul-mato-grossense?

A Energisa MS está alinhada ao ritmo acelerado de crescimento de Mato Grosso do Sul e acompanhando a evolução das novas demandas.

Por isso, ampliar o volume de investimentos representa uma ação estratégica e necessária. Estamos falando de R$ 928 milhões, praticamente R$ 1 bilhão, que serão destinados à modernização e à expansão da capacidade de fornecimento de energia em todo o Estado.

Metade desses recursos será aplicada na ligação de novos clientes, novos empreendedores e novas indústrias, que deverão gerar empregos e contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico.

A outra metade contempla ações essenciais, como modernização da rede, manutenções preventivas, ampliação de seis subestações e construção de duas novas, garantindo mais potência energética para Mato Grosso do Sul.

O Estado vive um momento de transformação, crescimento populacional e expansão produtiva. Nosso papel é assegurar que a infraestrutura elétrica acompanhe esse avanço e impulsione ainda mais o desenvolvimento dos sul-mato-grossenses.

Quando falamos de Brasil, é importante citar que, este ano, o Grupo Energisa terá um investimento previsto de R$ 6,5 bilhões, dos quais 92% serão direcionados às distribuidoras de energia elétrica do grupo, com foco na modernização da rede elétrica, resultando em maior qualidade e segurança no fornecimento ao cliente.

Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas em 939 cidades de todas as regiões brasileiras, ou seja, conforto e desenvolvimento também.

O volume de obras previsto para este ano é expressivo. Como a empresa se organiza para executar tantas frentes simultâneas em todas as regiões?

Temos uma estrutura organizacional robusta, distribuída estrategicamente por todo o Estado. Esse modelo, aliado aos prestadores de serviço já contratados para 2026, nos garante capacidade operacional para cumprir o planejamento sem dificuldades.

Mato Grosso do Sul cresce entre 7% e 8% ao ano, número que supera largamente a média nacional. Em resposta, ampliamos nosso investimento em quase 50% em relação ao ano passado, quando aplicamos cerca de R$ 700 milhões.

Além disso, estamos em contato direto com todos os grandes empreendedores que estão chegando ao Estado. Conhecemos o cronograma de cada projeto e suas necessidades de energia e garantimos alinhamento total entre oferta e demanda.

Mais da metade do investimento será voltado à expansão de rede. Quais regiões terão a maior transformação no acesso à energia já neste ano?

Todas as regiões do Estado receberão investimentos, mas o Cone Sul se destaca pelo volume de novos empreendimentos e pela velocidade de crescimento. Cerca de 35% a 40% do investimento para expansão será direcionado para essa região, onde a demanda por energia aumenta de forma muito acelerada.

Também estamos concentrando esforços em municípios como Inocência, Paranaíba e Cassilândia, que apresentam forte atividade agroindustrial e rural. Em Maracaju, construiremos uma nova subestação, que deve solucionar limitações históricas e dar mais estabilidade ao fornecimento.

A modernização da rede, que representa 41% do investimento, promete elevar a qualidade do serviço. Que melhorias o consumidor poderá perceber ainda este ano?

O consumidor perceberá avanços importantes, especialmente no desempenho da rede e na agilidade das equipes durante serviços e em ocorrências emergenciais. Estamos incorporando novas tecnologias e ampliando sistemas automatizados que ajudam a identificar e isolar defeitos com mais rapidez.

Mato Grosso do Sul tem enfrentado uma intensificação de eventos climáticos severos, marcados pela alternância entre calor extremo, secas históricas, tempestades e tempestades severas.

Em 2025 e no início de 2026, o Estado registrou recordes de temperatura e instabilidade climática significativa. Por isso, estamos garantindo a evolução contínua da infraestrutura da rede elétrica do Estado.

Outro ponto essencial são os convênios com as prefeituras para poda e limpeza de faixa, que é a vegetação próxima à rede. Hoje, mais de 30 municípios já aderiram, o que garante redução de impactos e oscilações.

Cerca de 80% das ocorrências têm relação direta com vegetação: galhos, cipós e árvores que atingem a rede durante tempestades. Com a parceria das prefeituras e os investimentos em modernização, reduziremos significativamente essas interferências, sobretudo nas áreas rurais.

O restabelecimento após tempestades enfrenta muitos obstáculos. O que está sendo feito para reduzir o tempo de resposta?

Nosso maior desafio é a logística de acesso. Em vários casos, equipes enfrentam pontes danificadas, estradas alagadas e vias obstruídas por quedas de árvores. Isso torna o deslocamento mais demorado.

Para minimizar esse impacto, além de investir cada vez mais em treinamentos de reciclagem e na capacitação dos nossos colaboradores, estamos ampliando o número de equipes, contratando mais profissionais e trazendo mão de obra de fora do Estado, já que há escassez local.

Também estamos aumentando a quantidade de equipamentos e veículos especializados.

É importante reforçar que, em muitas situações, as atividades são muito complexas e precisamos de apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e, eventualmente, da ajuda de equipamentos pesados para chegarmos ao local da ocorrência. O restabelecimento exige esforço intenso e operações complexas.

Novas subestações e ampliações estão entre as obras mais relevantes. Como essas entregas impactam setores como indústria, agro e serviços?

Subestações mais modernas e com maior capacidade são fundamentais para garantir energia estável e suficiente para atender às novas cadeias produtivas.

Quando ampliamos a capacidade de fornecimento, criamos condições para que novos empreendimentos industriais e agropecuários se instalem no Estado e para que os já existentes possam crescer sem restrições.

Essas obras fortalecem diretamente o desenvolvimento regional, ampliam a competitividade de Mato Grosso do Sul e ajudam a atrair novos investimentos privados. É um efeito em cadeia: energia confiável gera segurança para produzir, expandir e gerar empregos.

Recentemente, a Energisa MS anunciou um programa de formação de eletricistas com foco no público feminino. Como vai funcionar?

O setor elétrico é historicamente marcado pela predominância masculina, mas a presença feminina vem crescendo nas atividades de campo. O nosso programa busca acelerar esse movimento, oferecendo capacitação técnica gratuita e preparando profissionais para atuar em uma das áreas mais estratégicas do País.

Até agora, 30 mulheres concluíram o curso em Dourados e Campo Grande. A turma mais recente se formou em fevereiro, na Capital. A meta da companhia é ampliar ainda mais a participação feminina no setor elétrico.

Vamos ofertar novas turmas exclusivas para mulheres ainda este ano. Queremos fortalecer cada vez mais essa presença aqui em Mato Grosso do Sul.

{Perfil}

Paulo dos Santos

Executivo do setor elétrico com mais de 40 anos de atuação, já ocupou cargos de liderança em várias áreas, como Operação, Automação, Medição e Transmissão.

Na Energisa há 14 anos, em 2017, o executivo assumiu a Diretoria Técnica e Comercial da Energisa Mato Grosso do Sul. Em setembro de 2024, assumiu como diretor-presidente da concessão no Estado.

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6969, sexta-feira (06/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/03/2026 08h36

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6969 da Quina na noite desta sexta-feira, 6 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 9.327,32)
  • 3 acertos - 5.376 apostas ganhadoras, (R$ 105,75)
  • 2 acertos - 121.838 apostas ganhadoras, (R$ 4,66)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6969 são:

  • 24 - 35 - 39 - 37 - 45

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6975

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6975. O valor da premiação está estimado em R$ 15 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2896, sexta-feira (06/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/03/2026 08h34

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2896 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 6 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 18.654,56)
  • 18 acertos - 81 apostas ganhadoras, (R$ 2.261,90)
  • 17 acertos - 663 apostas ganhadoras, (R$ 193,43)
  • 16 acertos - 4781 apostas ganhadoras, (R$ 26,820
  • 15 acertos - 14928 apostas ganhadoras, (R$ 8,59)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2896 são:

  • 78 - 11 - 42 - 43 - 25 - 36 - 24 - 83 - 13 - 28 - 53 - 09 - 34 - 76 - 12 - 26 - 31 - 39 - 87 - 75

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2897

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 9 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2897. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana
Previsão

/ 1 dia

Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6969, sexta-feira (06/03)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6969, sexta-feira (06/03)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3629, sexta-feira (06/03)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3629, sexta-feira (06/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6968, quinta-feira (05/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6968, quinta-feira (05/03): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2980, quinta-feira (05/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2980, quinta-feira (05/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 1 dia

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 2 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário