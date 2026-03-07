"Todas as regiões do Estado receberão investimentos, mas o Cone Sul se destaca"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul vive um dos ciclos de crescimento econômico mais intensos de sua história recente. Com expansão do agronegócio, chegada de novas indústrias, obras estruturantes e avanço populacional acima da média nacional, a demanda por energia elétrica cresce em ritmo acelerado.

Para acompanhar esse cenário, a Energisa MS anunciou um aporte de R$ 928 milhões neste ano, o maior investimento anual desde que assumiu a concessão, há 11 anos.

O pacote contempla ampliação e modernização da rede de distribuição, aumento da capacidade de subestações, construção de novas subestações, incorporação de tecnologias para tornar o fornecimento mais resiliente e ações integradas com prefeituras para mitigar impactos de eventos climáticos severos.

Na prática, o recurso é fundamental para garantir a chegada de novos empreendimentos, apoiar o avanço industrial e do agronegócio e assegurar que regiões em forte expansão, como o Cone Sul, tenham a energia necessária disponível.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, detalhou como os investimentos serão distribuídos, quais regiões receberão mais obras, como a empresa está lidando com a intensificação de eventos climáticos e de que maneira a expansão da infraestrutura elétrica sustenta o desenvolvimento econômico do Estado.

Confira abaixo a entrevista completa.

A Energisa MS anunciou um grande aporte financeiro para este ano, o maior desde que assumiu a concessão no Estado. O que torna este ano tão decisivo para a infraestrutura elétrica sul-mato-grossense?

A Energisa MS está alinhada ao ritmo acelerado de crescimento de Mato Grosso do Sul e acompanhando a evolução das novas demandas.

Por isso, ampliar o volume de investimentos representa uma ação estratégica e necessária. Estamos falando de R$ 928 milhões, praticamente R$ 1 bilhão, que serão destinados à modernização e à expansão da capacidade de fornecimento de energia em todo o Estado.

Metade desses recursos será aplicada na ligação de novos clientes, novos empreendedores e novas indústrias, que deverão gerar empregos e contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico.

A outra metade contempla ações essenciais, como modernização da rede, manutenções preventivas, ampliação de seis subestações e construção de duas novas, garantindo mais potência energética para Mato Grosso do Sul.

O Estado vive um momento de transformação, crescimento populacional e expansão produtiva. Nosso papel é assegurar que a infraestrutura elétrica acompanhe esse avanço e impulsione ainda mais o desenvolvimento dos sul-mato-grossenses.

Quando falamos de Brasil, é importante citar que, este ano, o Grupo Energisa terá um investimento previsto de R$ 6,5 bilhões, dos quais 92% serão direcionados às distribuidoras de energia elétrica do grupo, com foco na modernização da rede elétrica, resultando em maior qualidade e segurança no fornecimento ao cliente.

Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas em 939 cidades de todas as regiões brasileiras, ou seja, conforto e desenvolvimento também.

O volume de obras previsto para este ano é expressivo. Como a empresa se organiza para executar tantas frentes simultâneas em todas as regiões?

Temos uma estrutura organizacional robusta, distribuída estrategicamente por todo o Estado. Esse modelo, aliado aos prestadores de serviço já contratados para 2026, nos garante capacidade operacional para cumprir o planejamento sem dificuldades.

Mato Grosso do Sul cresce entre 7% e 8% ao ano, número que supera largamente a média nacional. Em resposta, ampliamos nosso investimento em quase 50% em relação ao ano passado, quando aplicamos cerca de R$ 700 milhões.

Além disso, estamos em contato direto com todos os grandes empreendedores que estão chegando ao Estado. Conhecemos o cronograma de cada projeto e suas necessidades de energia e garantimos alinhamento total entre oferta e demanda.

Mais da metade do investimento será voltado à expansão de rede. Quais regiões terão a maior transformação no acesso à energia já neste ano?

Todas as regiões do Estado receberão investimentos, mas o Cone Sul se destaca pelo volume de novos empreendimentos e pela velocidade de crescimento. Cerca de 35% a 40% do investimento para expansão será direcionado para essa região, onde a demanda por energia aumenta de forma muito acelerada.

Também estamos concentrando esforços em municípios como Inocência, Paranaíba e Cassilândia, que apresentam forte atividade agroindustrial e rural. Em Maracaju, construiremos uma nova subestação, que deve solucionar limitações históricas e dar mais estabilidade ao fornecimento.

A modernização da rede, que representa 41% do investimento, promete elevar a qualidade do serviço. Que melhorias o consumidor poderá perceber ainda este ano?

O consumidor perceberá avanços importantes, especialmente no desempenho da rede e na agilidade das equipes durante serviços e em ocorrências emergenciais. Estamos incorporando novas tecnologias e ampliando sistemas automatizados que ajudam a identificar e isolar defeitos com mais rapidez.

Mato Grosso do Sul tem enfrentado uma intensificação de eventos climáticos severos, marcados pela alternância entre calor extremo, secas históricas, tempestades e tempestades severas.

Em 2025 e no início de 2026, o Estado registrou recordes de temperatura e instabilidade climática significativa. Por isso, estamos garantindo a evolução contínua da infraestrutura da rede elétrica do Estado.

Outro ponto essencial são os convênios com as prefeituras para poda e limpeza de faixa, que é a vegetação próxima à rede. Hoje, mais de 30 municípios já aderiram, o que garante redução de impactos e oscilações.

Cerca de 80% das ocorrências têm relação direta com vegetação: galhos, cipós e árvores que atingem a rede durante tempestades. Com a parceria das prefeituras e os investimentos em modernização, reduziremos significativamente essas interferências, sobretudo nas áreas rurais.

O restabelecimento após tempestades enfrenta muitos obstáculos. O que está sendo feito para reduzir o tempo de resposta?

Nosso maior desafio é a logística de acesso. Em vários casos, equipes enfrentam pontes danificadas, estradas alagadas e vias obstruídas por quedas de árvores. Isso torna o deslocamento mais demorado.

Para minimizar esse impacto, além de investir cada vez mais em treinamentos de reciclagem e na capacitação dos nossos colaboradores, estamos ampliando o número de equipes, contratando mais profissionais e trazendo mão de obra de fora do Estado, já que há escassez local.

Também estamos aumentando a quantidade de equipamentos e veículos especializados.

É importante reforçar que, em muitas situações, as atividades são muito complexas e precisamos de apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e, eventualmente, da ajuda de equipamentos pesados para chegarmos ao local da ocorrência. O restabelecimento exige esforço intenso e operações complexas.

Novas subestações e ampliações estão entre as obras mais relevantes. Como essas entregas impactam setores como indústria, agro e serviços?

Subestações mais modernas e com maior capacidade são fundamentais para garantir energia estável e suficiente para atender às novas cadeias produtivas.

Quando ampliamos a capacidade de fornecimento, criamos condições para que novos empreendimentos industriais e agropecuários se instalem no Estado e para que os já existentes possam crescer sem restrições.

Essas obras fortalecem diretamente o desenvolvimento regional, ampliam a competitividade de Mato Grosso do Sul e ajudam a atrair novos investimentos privados. É um efeito em cadeia: energia confiável gera segurança para produzir, expandir e gerar empregos.

Recentemente, a Energisa MS anunciou um programa de formação de eletricistas com foco no público feminino. Como vai funcionar?

O setor elétrico é historicamente marcado pela predominância masculina, mas a presença feminina vem crescendo nas atividades de campo. O nosso programa busca acelerar esse movimento, oferecendo capacitação técnica gratuita e preparando profissionais para atuar em uma das áreas mais estratégicas do País.

Até agora, 30 mulheres concluíram o curso em Dourados e Campo Grande. A turma mais recente se formou em fevereiro, na Capital. A meta da companhia é ampliar ainda mais a participação feminina no setor elétrico.

Vamos ofertar novas turmas exclusivas para mulheres ainda este ano. Queremos fortalecer cada vez mais essa presença aqui em Mato Grosso do Sul.

{ Perfil }

Paulo dos Santos

Executivo do setor elétrico com mais de 40 anos de atuação, já ocupou cargos de liderança em várias áreas, como Operação, Automação, Medição e Transmissão.

Na Energisa há 14 anos, em 2017, o executivo assumiu a Diretoria Técnica e Comercial da Energisa Mato Grosso do Sul. Em setembro de 2024, assumiu como diretor-presidente da concessão no Estado.

