Transporte intermunicipal de MS terá reajuste a partir de sábado

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) publicou, nesta quarta-feira (16), a Portaria nº 334/2026 que estabelece um reajuste de 15,34% nas tarifas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado. O novo valor passa a vigorar a partir da 0h do dia 18 de abril.
De acordo com a normativa, o percentual aplicado resulta da soma de dois fatores: 10,90% referentes à revisão tarifária do sistema e 4,44% correspondentes à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.
O reajuste incide sobre os coeficientes tarifários das linhas estruturais e regionais, incluindo aquelas com características urbanas, além da tarifa única das linhas locais e da tarifa mínima praticada no sistema intermunicipal.
A decisão foi tomada pela diretoria-executiva da AGEMS após análise técnica e conclusão do processo de revisão tarifária, que considerou o aumento dos custos operacionais do setor. O pedido de revisão foi apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Mato Grosso do Sul (Rodosul).
O processo também passou por consulta pública entre os dias 1º e 15 de abril, garantindo transparência e participação social antes da definição final.
A portaria ainda prevê a possibilidade de acréscimos nas tarifas em casos de serviços diferenciados. Para ônibus do tipo executivo, o aumento pode chegar a até 20%, enquanto para veículos do tipo leito o limite é de até 50%, mediante autorização da agência reguladora.
A medida impacta diretamente os usuários do transporte intermunicipal em Mato Grosso do Sul, que passarão a pagar valores mais altos pelas passagens a partir deste sábado.