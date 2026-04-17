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Reajuste

Transporte intermunicipal de MS terá reajuste a partir de sábado

Aumento autorizado considera revisão tarifária e variação do IPCA; novos valores entram em vigor no dia 18 de abril em todo o Estado

Welyson Lucas

17/04/2026 - 17h43
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A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) publicou, nesta quarta-feira (16), a Portaria nº 334/2026 que estabelece um reajuste de 15,34% nas tarifas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado. O novo valor passa a vigorar a partir da 0h do dia 18 de abril.

De acordo com a normativa, o percentual aplicado resulta da soma de dois fatores: 10,90% referentes à revisão tarifária do sistema e 4,44% correspondentes à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.

O reajuste incide sobre os coeficientes tarifários das linhas estruturais e regionais, incluindo aquelas com características urbanas, além da tarifa única das linhas locais e da tarifa mínima praticada no sistema intermunicipal.

A decisão foi tomada pela diretoria-executiva da AGEMS após análise técnica e conclusão do processo de revisão tarifária, que considerou o aumento dos custos operacionais do setor. O pedido de revisão foi apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Mato Grosso do Sul (Rodosul).

O processo também passou por consulta pública entre os dias 1º e 15 de abril, garantindo transparência e participação social antes da definição final.

A portaria ainda prevê a possibilidade de acréscimos nas tarifas em casos de serviços diferenciados. Para ônibus do tipo executivo, o aumento pode chegar a até 20%, enquanto para veículos do tipo leito o limite é de até 50%, mediante autorização da agência reguladora.

A medida impacta diretamente os usuários do transporte intermunicipal em Mato Grosso do Sul, que passarão a pagar valores mais altos pelas passagens a partir deste sábado.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1202, quinta-feira (16/04): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/04/2026 08h27

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1202 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 3.752,73)
  • 5 acertos - 1.817 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 22.585 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Novembro - 72.142 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1202 são:

  • 09 - 31 - 28 - 26 - 05 - 08 - 11
  • Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1203

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 1203. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2381, quinta-feira (16/04): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/04/2026 08h23

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Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2381 da Timemania na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 38.989,74)
  • 5 acertos - 154 apostas ganhadoras, (R$ 1.808,42)
  • 4 acertos - 3.223 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 30.689 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CAXIAS /RS - 8.329 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2381 são:

  • 04 - 67 - 65 - 68 - 32 - 26 - 14 
  • Time do Coração: 23 - Caxias (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2385

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2385. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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