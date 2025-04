TRF3 mantém decisão que proíbe transferência de ações da Eldorado à Paper

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) rejeitou novo pedido do grupo sino-indonésio Paper Excellence para que fossem revogadas as decisões liminares que proíbem a transferência das ações da Eldorado Celulose ao grupo. Com a decisão, dessa quinta-feira (10), a transferência segue proibida.

A briga judicial entre a Eldorado e a Paper Excellence se arrasta desde 2018 e envolve a J&F holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista e a Paper Excellence, que adquiriu a empresa em 2017, mas ainda não obteve o controle acionário do complexo industrial localizado em Três Lagoas.

As liminares que a Paper tentava derrubar foram concedidas pelo TRF4, mas, no dia 3 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a competência para julgar as ações relacionadas à transferência do controle acionário da Eldorado Brasil Celulose é da 1ª Vara Federal de Três Lagoas (MS) e do TRF3, em São Paulo.

As decisões judiciais do TRF4 se embasaram no entendimento de que a compra da Eldorado por empresa estrangeira deveria ter sido submetida à autorização prévia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Congresso.

Com a decisão do STJ, a Paper recorreu, então, à 1ª Vara Federal de Três Lagoas, na tentativa de derrubar a proibição e assumir as ações, mas o pedido foi rejeitado por não se tratar de questão urgente. O grupo recorreu novamente, desta vez ao TRF3.

O desembargador federal Carlos Francisco, da 2ª Turma, também indeferiu o pedido na quinta-feira.

Em nota, a Paper Excellence disse que espera que a 1ª Vara Federal de Três Lagoas casse as liminares e permita a transferência do controle acinário.

Confira a nota da Paper na íntegra: