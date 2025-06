Turismo coloca Mato Grosso do Sul entre os destinos mais procurados no país

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo movimentou R$ 55,4 bilhões somente no primeiro trimestre do ano. Nesta alta, Mato Grosso do Sul aparece no ranking como o 6º destino mais procurado, com desempenho de 11,6%.

O faturamento do primeiro trimestre conseguiu superar o melhor resultado da série histórica produzida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O levantamento feito pela FecomercioSP, com base em dados do IBGE, demonstrou crescimento no setor em comparação com 2014, ano de recorte, quando foram movimentados R$ 52,5 bilhões.

Cabe ressaltar que os valores foram corrigidos conforme a inflação e, ainda assim, indicam uma alta acumulada de 5,8% no ano.

Em março, o setor arrecadou R$ 18 bilhões ,um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, inclusive, o melhor resultado para o mês desde 2012.

Recorte regional



A Bahia teve o melhor desempenho em março, com crescimento de 20,4%, impulsionado pelo Carnaval. Na sequência, aparecem os seguintes estados:

Rio de Janeiro (16,8%)

Ceará (13,9%)

Rio Grande do Norte (13,2%)

Santa Catarina (12,1%)

Mato Grosso do Sul (11,7%)

O estado de São Paulo, com o maior peso na análise, apontou alta anual de 4,8%, com faturamento de R$ 4,5 bilhões. Já Mato Grosso apresentou queda de 9,7%, seguido por Roraima (-7,1%) e Rio Grande do Sul (-6,3%).

Movimentação na folia



A alta no setor ocorreu devido ao Carnaval. Entretanto, vale destacar que o turismo já vinha crescendo, mesmo com o aumento dos juros e da inflação.

O turismo não é uma atividade de consumo contínuo, mas exige planejamento. À medida que cresce o número de pessoas empregadas formalmente no país, também aumentam os gastos com férias.

Alguns destinos ficaram com preços mais "salgados" para o consumidor, seja pela passagem aérea ou hospedagem, o que impulsionou a busca por alternativas mais acessíveis.

A expectativa é que a tendência continue ao longo do ano, consolidando o turismo como um dos destaques da economia brasileira.

Crescimento



Em março, os ramos de hotelaria e hospedagem foram os principais destaques, com faturamento de R$ 2,51 bilhões, um crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período de 2024.

O acumulado do trimestre apresentou alta de 10%, reflexo do aumento nos preços.

Veja os principais aumentos

A taxa de ocupação subiu 1,1%, segundo o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), e a tarifa média no setor avançou quase 16%;

Transporte aquaviário registrou alta de 11,5%.

Apesar de o transporte aquaviário não representar grande volume no resultado geral, o crescimento indica aumento nos traslados de ferry-boat e embarcações similares , possivelmente impulsionado pelo Carnaval.

O transporte aéreo de passageiros também se destacou, com crescimento de 8,7% em relação a março de 2024 e faturamento de R$ 4,3 bilhões. No acumulado do trimestre, a alta foi de 8,5%.

Outros segmentos em alta

Setor de aviação (com redução da tarifa de R$ 673 para R$ 576);

Alimentação: R$ 2,76 bilhões (+6,2%);

Locação de meios de transporte (+5,7%);

Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de turismo (+2,9%);

Atividades culturais, recreativas e esportivas (+1,3%).

A única queda foi registrada no transporte rodoviário de passageiros, com recuo anual de 1,5%.

